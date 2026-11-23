Alcaraz prepísal históriu. Ako najmladší získal všetky grandslamové tituly aj trofej z Turnaja majstrov
Dvadsaťtriročný Španiel zdolal vo finále svetovú jednotku Alexandra Zvereva a zaradil sa do elitnej spoločnosti Federera, Agassiho a Djokoviča. Po triumfe priznal, že ho počas turnaja trápili zranenia aj psychický ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Dvadsaťtriročný Španiel zdolal vo finále svetovú jednotku Alexandra Zvereva a zaradil sa do elitnej spoločnosti Federera, Agassiho a Djokoviča. Po triumfe priznal, že ho počas turnaja trápili zranenia aj psychický tlak.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz dosiahol ďalší historický míľnik. V nedeľňajšom finále Turnaja majstrov ATP v Turíne zdolal svetovú jednotku Alexandra Zvereva 6:2, 7:6 (9:7) a vo veku 23 rokov sa stal najmladším hráčom histórie, ktorý dokázal vyhrať všetky štyri grandslamové turnaje aj prestížne záverečné podujatie sezóny. Pred ním sa to podarilo iba trom tenisovým legendám - Rogerovi Federerovi, Andremu Agassimu a Novakovi Djokovičovi.
Alcaraz zavŕšil mimoriadne úspešnú sezónu, ktorú odštartoval svojím prvým triumfom na Australian Open. Vďaka nemu sa stal najmladším mužom, ktorý skompletizoval kariérny Grand Slam, teda víťazstvá na všetkých štyroch grandslamových turnajoch. Nedeľňajší titul v Turíne doplnil jeho zbierku o poslednú z piatich najprestížnejších trofejí mužského tenisu.
„Tento titul je výnimočný. Znamená pre mňa, môj tím aj moju rodinu celý svet,“ vyhlásil sedemnásobný grandslamový šampión, ktorý vlani vo finále Turnaja majstrov podľahol Talianovi Jannikovi Sinnerovi. „Konečne môžem zdvihnúť nad hlavu túto trofej. Je to niečo úžasné. Je to privilégium a som na seba naozaj hrdý,“ dodal.
Španiel po finálovom mečbale predviedol emotívnu oslavu, keď sa po víťaznom bekhende zvalil na kurt. Neskôr však prezradil, že si v prvých sekundách nebol úplne istý, či loptička skutočne dopadla do dvorca. „Niekedy rozhodcovia zahlásia dopad loptičky trochu neskôr, takže keď som ležal na kurte, prvých pár sekúnd som si hovoril: Prosím, nech bola loptička dobrá,“ priznal Alcaraz. „Keď som si uvedomil, že je koniec, zaplavilo ma množstvo emócií.“
Cesta za titulom pritom nebola jednoduchá. Alcaraza počas dvojtýždňového turnaja trápili problémy s kolenom aj zadným stehenným svalom. „Boli to pre mňa naozaj náročné dva týždne. Musel som sa vyrovnávať s tlakom aj fyzickými problémami,“ vysvetlil. Španiel sa momentálne vezie na vlne štrnástich víťazných zápasov za sebou. Ovládol posledné tri turnaje, na ktorých štartoval – podujatie vo Viedni, parížsky Masters aj Turnaj majstrov v Turíne. Napriek tomu odmietol tvrdenia, že je v súčasnosti najlepším tenistom sveta.
„Myslím si, že každý má pocit, že je svetovou jednotkou. Ja, Sascha Zverev, Jannik Sinner aj Ben Shelton. Každý z nás si myslí, že je najlepší na svete,“ povedal Alcaraz. „Momentálne však rebríček hovorí, že jednotkou je Sascha, a musíme mu za to priznať uznanie.“
Dvadsaťdeväťročný Nemec Zverev zažíva napriek finálovej prehre prelomový rok. V sezóne 2026 získal svoje prvé dva grandslamové tituly, keď triumfoval na Roland Garros aj US Open, a prvýkrát v kariére sa dostal na čelo svetového rebríčka ATP. Alcaraz však víťazstvom v Turíne potvrdil svoje miesto medzi najúspešnejšími hráčmi tenisovej histórie. Ako najmladší držiteľ kompletnej zbierky štyroch grandslamových titulov a trofeje z Turnaja majstrov dosiahol métu, ktorú pred ním zvládli iba traja velikáni tohto športu.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz prepísal históriu. Ako najmladší získal všetky grandslamové tituly aj trofej z Turnaja majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.
Španielsky tenista Carlos Alcaraz dosiahol ďalší historický míľnik. V nedeľňajšom finále Turnaja majstrov ATP v Turíne zdolal svetovú jednotku Alexandra Zvereva 6:2, 7:6 (9:7) a vo veku 23 rokov sa stal najmladším hráčom histórie, ktorý dokázal vyhrať všetky štyri grandslamové turnaje aj prestížne záverečné podujatie sezóny. Pred ním sa to podarilo iba trom tenisovým legendám - Rogerovi Federerovi, Andremu Agassimu a Novakovi Djokovičovi.
Alcaraz zavŕšil mimoriadne úspešnú sezónu, ktorú odštartoval svojím prvým triumfom na Australian Open. Vďaka nemu sa stal najmladším mužom, ktorý skompletizoval kariérny Grand Slam, teda víťazstvá na všetkých štyroch grandslamových turnajoch. Nedeľňajší titul v Turíne doplnil jeho zbierku o poslednú z piatich najprestížnejších trofejí mužského tenisu.
„Tento titul je výnimočný. Znamená pre mňa, môj tím aj moju rodinu celý svet,“ vyhlásil sedemnásobný grandslamový šampión, ktorý vlani vo finále Turnaja majstrov podľahol Talianovi Jannikovi Sinnerovi. „Konečne môžem zdvihnúť nad hlavu túto trofej. Je to niečo úžasné. Je to privilégium a som na seba naozaj hrdý,“ dodal.
Španiel po finálovom mečbale predviedol emotívnu oslavu, keď sa po víťaznom bekhende zvalil na kurt. Neskôr však prezradil, že si v prvých sekundách nebol úplne istý, či loptička skutočne dopadla do dvorca. „Niekedy rozhodcovia zahlásia dopad loptičky trochu neskôr, takže keď som ležal na kurte, prvých pár sekúnd som si hovoril: Prosím, nech bola loptička dobrá,“ priznal Alcaraz. „Keď som si uvedomil, že je koniec, zaplavilo ma množstvo emócií.“
Cesta za titulom pritom nebola jednoduchá. Alcaraza počas dvojtýždňového turnaja trápili problémy s kolenom aj zadným stehenným svalom. „Boli to pre mňa naozaj náročné dva týždne. Musel som sa vyrovnávať s tlakom aj fyzickými problémami,“ vysvetlil. Španiel sa momentálne vezie na vlne štrnástich víťazných zápasov za sebou. Ovládol posledné tri turnaje, na ktorých štartoval – podujatie vo Viedni, parížsky Masters aj Turnaj majstrov v Turíne. Napriek tomu odmietol tvrdenia, že je v súčasnosti najlepším tenistom sveta.
„Myslím si, že každý má pocit, že je svetovou jednotkou. Ja, Sascha Zverev, Jannik Sinner aj Ben Shelton. Každý z nás si myslí, že je najlepší na svete,“ povedal Alcaraz. „Momentálne však rebríček hovorí, že jednotkou je Sascha, a musíme mu za to priznať uznanie.“
Dvadsaťdeväťročný Nemec Zverev zažíva napriek finálovej prehre prelomový rok. V sezóne 2026 získal svoje prvé dva grandslamové tituly, keď triumfoval na Roland Garros aj US Open, a prvýkrát v kariére sa dostal na čelo svetového rebríčka ATP. Alcaraz však víťazstvom v Turíne potvrdil svoje miesto medzi najúspešnejšími hráčmi tenisovej histórie. Ako najmladší držiteľ kompletnej zbierky štyroch grandslamových titulov a trofeje z Turnaja majstrov dosiahol métu, ktorú pred ním zvládli iba traja velikáni tohto športu.
Zdroj: SITA.sk - Alcaraz prepísal históriu. Ako najmladší získal všetky grandslamové tituly aj trofej z Turnaja majstrov © SITA Všetky práva vyhradené.
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