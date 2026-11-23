Prečo plachtová hala? Využitie od farmy po športovisko
Potrebujete krytý priestor na stroje, tovar alebo seno, no murovaná stavba by trvala mesiace a stála desaťtisíce eur? Práve preto si na Slovensku čoraz viac firiem, farmárov aj obcí vyberá plachtovú ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Potrebujete krytý priestor na stroje, tovar alebo seno, no murovaná stavba by trvala mesiace a stála desaťtisíce eur?
Práve preto si na Slovensku čoraz viac firiem, farmárov aj obcí vyberá plachtovú halu.
Plachtová hala stojí na oceľovej konštrukcii, na ktorú sa napnú pevné PVC plachty. Nepotrebuje základovú dosku, stačí rovný a únosný podklad, napríklad štrk, asfalt alebo zhutnená zemina. Menšia hala je hotová za deň, väčšia za niekoľko dní. Cena za meter štvorcový je výrazne nižšia ako pri murovanej stavbe a odpadá aj väčšina zemných prác. Halu môžete neskôr predĺžiť alebo presunúť na iné miesto. Plachtové haly od Flexihaly sú skladom v desiatkach rozmerov.
Najčastejšie ako kryté sklady pre všetky typy firiem. Farmári siahajú hlavne po oblúkových halách so šírkou 6 a 9 metrov, ktoré slúžia ako sklad sena, slamy a techniky alebo na ustajnenie. Široké brány umožnia zájsť dnu aj s traktorom. Viac o halách pre poľnohospodárov nájdete na webe Flexihaly.
Firmy ich využívajú ako sklady, prekladiská tovaru, dielne či garáže pre vozový park. Ak plánujete sklad s regálmi a vysokozdvižným vozíkom, oplatí sa vopred premyslieť podklad a umiestnenie brán. Pomôže vám návod, ako navrhnúť skladovú halu.
Plachtové haly slúžia aj športovým klubom, obciam a organizátorom podujatí ako krytá plocha na tréningy, trhy či sezónne akcie. Po skončení sezóny sa dá halu rozobrať a uskladniť.
Žiarovo pozinkovaná oceľ nehrdzavie a certifikovaná plachta odoláva UV žiareniu, dažďu aj vetru. Pri správnom kotvení a pravidelnej údržbe hala bezpečne zvládne aj slovenskú zimu. Ak si nie ste istí, aký typ a rozmer zvoliť, Flexihaly vám poradí a ponuku s dopravou a montážou pošle do 24 hodín v pracovné dni.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Prečo plachtová hala? Využitie od farmy po športovisko © SITA Všetky práva vyhradené.
Práve preto si na Slovensku čoraz viac firiem, farmárov aj obcí vyberá plachtovú halu.
Rýchlejšie, lacnejšie a bez základovej dosky
Plachtová hala stojí na oceľovej konštrukcii, na ktorú sa napnú pevné PVC plachty. Nepotrebuje základovú dosku, stačí rovný a únosný podklad, napríklad štrk, asfalt alebo zhutnená zemina. Menšia hala je hotová za deň, väčšia za niekoľko dní. Cena za meter štvorcový je výrazne nižšia ako pri murovanej stavbe a odpadá aj väčšina zemných prác. Halu môžete neskôr predĺžiť alebo presunúť na iné miesto. Plachtové haly od Flexihaly sú skladom v desiatkach rozmerov.
Kde sa plachtové haly používajú
Najčastejšie ako kryté sklady pre všetky typy firiem. Farmári siahajú hlavne po oblúkových halách so šírkou 6 a 9 metrov, ktoré slúžia ako sklad sena, slamy a techniky alebo na ustajnenie. Široké brány umožnia zájsť dnu aj s traktorom. Viac o halách pre poľnohospodárov nájdete na webe Flexihaly.
Firmy ich využívajú ako sklady, prekladiská tovaru, dielne či garáže pre vozový park. Ak plánujete sklad s regálmi a vysokozdvižným vozíkom, oplatí sa vopred premyslieť podklad a umiestnenie brán. Pomôže vám návod, ako navrhnúť skladovú halu.
Plachtové haly slúžia aj športovým klubom, obciam a organizátorom podujatí ako krytá plocha na tréningy, trhy či sezónne akcie. Po skončení sezóny sa dá halu rozobrať a uskladniť.
Odolnosť v každom počasí
Žiarovo pozinkovaná oceľ nehrdzavie a certifikovaná plachta odoláva UV žiareniu, dažďu aj vetru. Pri správnom kotvení a pravidelnej údržbe hala bezpečne zvládne aj slovenskú zimu. Ak si nie ste istí, aký typ a rozmer zvoliť, Flexihaly vám poradí a ponuku s dopravou a montážou pošle do 24 hodín v pracovné dni.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Prečo plachtová hala? Využitie od farmy po športovisko © SITA Všetky práva vyhradené.
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