Druhý najlepší Európan na Svetovom pohári v Japonsku, finále ušlo Turymu o 9 bodov
Richard Tury si v Japonsku pripísal ďalšie body do kvalifikácie o postup na OH 2028. Slovenský reprezentant v skejtbordingu Richard Tury nepostúpil do finále na ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Richard Tury si v Japonsku pripísal ďalšie body do kvalifikácie o postup na OH 2028.
Slovenský reprezentant v skejtbordingu Richard Tury nepostúpil do finále na podujatí Svetového pohára v japonskom meste Ucunomija.
V semifinálovej jazde v disciplíne street vybojoval 153,29 bodu a osmička najlepších zostala pre neho vzdialená deväť bodov.
Tridsaťtriročný Košičan napokon obsadil 13. miesto, lepší z Európanov bol iba Francúz Joseph Garbaccio na 10. priečke. Do finále postúpil z prvého miesta Japonec Juto Horigome so ziskom 170,44 bodu. V osmičke najlepších na WST Utsunomiya Street 2026 boli štyria Japonci, dvaja Američania, Brazílčan a Kórejčan.
"Bola to poriadna jazda. Konkurencia bola extrémne silná a o postup do finálovej osmičky rozhodovali tie najmenšie detaily. Z Japonska si odnášam ďalšie dôležité body do olympijského renkingu a cenné skúsenosti z ďalšieho jazdenia medzi svetovou špičkou.
Toto bola zároveň moja posledná kvalifikačná zastávka v tomto roku na ceste na OH Los Angeles 2028. Teraz si potrebujem trochu oddýchnuť, dať sa zdravotne dokopy a načerpať nové sily. Potom pokračujeme ďalej a makáme na ďalších cieľoch," uviedol Richard Tury na svojej facebookovej prezentácii.
Piaty najlepší muž olympijskej súťaže v Paríži 2024 ešte dodal povzbudzujúce slová uznania pre fanúšikov.
"Veľká vďaka patrí všetkým fanúšikom, ktorí vstávali, sledovali livestream a držali mi palce na diaľku. Veľmi si to vážim. Som rád, že môžem reprezentovať Slovensko na veľkých medzinárodných podujatiach, robiť našej krajine dobré meno v zahraničí a patriť stále medzi najlepších jazdcov sveta," dodal Tury.
Zdroj: SITA.sk - Druhý najlepší Európan na Svetovom pohári v Japonsku, finále ušlo Turymu o 9 bodov © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenský reprezentant v skejtbordingu Richard Tury nepostúpil do finále na podujatí Svetového pohára v japonskom meste Ucunomija.
V semifinálovej jazde v disciplíne street vybojoval 153,29 bodu a osmička najlepších zostala pre neho vzdialená deväť bodov.
Z Európy iba Francúz
Tridsaťtriročný Košičan napokon obsadil 13. miesto, lepší z Európanov bol iba Francúz Joseph Garbaccio na 10. priečke. Do finále postúpil z prvého miesta Japonec Juto Horigome so ziskom 170,44 bodu. V osmičke najlepších na WST Utsunomiya Street 2026 boli štyria Japonci, dvaja Američania, Brazílčan a Kórejčan.
Poriadna jazda
"Bola to poriadna jazda. Konkurencia bola extrémne silná a o postup do finálovej osmičky rozhodovali tie najmenšie detaily. Z Japonska si odnášam ďalšie dôležité body do olympijského renkingu a cenné skúsenosti z ďalšieho jazdenia medzi svetovou špičkou.
Toto bola zároveň moja posledná kvalifikačná zastávka v tomto roku na ceste na OH Los Angeles 2028. Teraz si potrebujem trochu oddýchnuť, dať sa zdravotne dokopy a načerpať nové sily. Potom pokračujeme ďalej a makáme na ďalších cieľoch," uviedol Richard Tury na svojej facebookovej prezentácii.
Poďakovanie fanúšikom
Piaty najlepší muž olympijskej súťaže v Paríži 2024 ešte dodal povzbudzujúce slová uznania pre fanúšikov.
"Veľká vďaka patrí všetkým fanúšikom, ktorí vstávali, sledovali livestream a držali mi palce na diaľku. Veľmi si to vážim. Som rád, že môžem reprezentovať Slovensko na veľkých medzinárodných podujatiach, robiť našej krajine dobré meno v zahraničí a patriť stále medzi najlepších jazdcov sveta," dodal Tury.
Zdroj: SITA.sk - Druhý najlepší Európan na Svetovom pohári v Japonsku, finále ušlo Turymu o 9 bodov © SITA Všetky práva vyhradené.
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