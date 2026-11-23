Ukrajina zaútočila na dve ruské plavidlá pri líbyjskom pobreží, potvrdil Zelenskyj
Jedna zasiahnutá vojnová loď sa podľa satelitných snímok potopila. OSN žiada nezávislé vyšetrenie útokov, ktoré vyvolali napätie v Líbyi. Ukrajinské sily zasiahli dve ...
23.11.2026 (SITA.sk) - Jedna zasiahnutá vojnová loď sa podľa satelitných snímok potopila. OSN žiada nezávislé vyšetrenie útokov, ktoré vyvolali napätie v Líbyi.
Najvážnejšie poškodenie utrpela ruská korveta Merkurij, ktorá kotvila na námornej základni. Podľa satelitných snímok sa väčšina vojnového plavidla potopila, pričom nad hladinou zostala iba jeho predná časť.
Druhým zasiahnutým plavidlom bola podľa dostupných informácií nákladná loď spájaná s ruskou prepravou vojenského materiálu. Miestne úrady informovali o zranených členoch posádok.
Predstavitelia východolíbyjskej administratívy útoky odsúdili ako porušenie suverenity krajiny a oznámili vyšetrovanie ich okolností. Misia Organizácie Spojených národov (OSN) v Líbyi vyzvala na nezávislé a transparentné vyšetrenie incidentov.
Ukrajina už v minulosti útočila na ruské vojnové a obchodné plavidlá ďaleko od svojho pobrežia. Najnovšie operácie naznačujú rozširovanie námornej vojny do Stredozemného mora.
Rusko má pritom významné vojenské a politické väzby na mocenské štruktúry kontrolujúce východnú Líbyu.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajina zaútočila na dve ruské plavidlá pri líbyjskom pobreží, potvrdil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
Ukrajinské sily zasiahli dve ruské plavidlá pri pobreží Líbye, uviedol v pondelok ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Útoky bezpilotných námorných prostriedkov sa odohrali v nedeľu v oblasti prístavného mesta Bengází na východe krajiny. Informoval o tom server RFE/RL.
Potopená ruská korveta
Najvážnejšie poškodenie utrpela ruská korveta Merkurij, ktorá kotvila na námornej základni. Podľa satelitných snímok sa väčšina vojnového plavidla potopila, pričom nad hladinou zostala iba jeho predná časť.
Druhým zasiahnutým plavidlom bola podľa dostupných informácií nákladná loď spájaná s ruskou prepravou vojenského materiálu. Miestne úrady informovali o zranených členoch posádok.
OSN chce vyšetrovanie
Predstavitelia východolíbyjskej administratívy útoky odsúdili ako porušenie suverenity krajiny a oznámili vyšetrovanie ich okolností. Misia Organizácie Spojených národov (OSN) v Líbyi vyzvala na nezávislé a transparentné vyšetrenie incidentov.
Ukrajina už v minulosti útočila na ruské vojnové a obchodné plavidlá ďaleko od svojho pobrežia. Najnovšie operácie naznačujú rozširovanie námornej vojny do Stredozemného mora.
Rusko má pritom významné vojenské a politické väzby na mocenské štruktúry kontrolujúce východnú Líbyu.
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Zdroj: SITA.sk - Ukrajina zaútočila na dve ruské plavidlá pri líbyjskom pobreží, potvrdil Zelenskyj © SITA Všetky práva vyhradené.
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