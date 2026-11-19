Pecararo dostal trest za pichnutie protihráča, Banská Bystrica pyká za vulgarizmy fanúšikov
Tresty pre hráča HC Slovan Bratislava a klub HC ´05 TAM Banská Bystrica. Senát profesionálneho hokeja DK ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Tresty pre hráča HC Slovan Bratislava a klub HC ´05 TAM Banská Bystrica.
Senát profesionálneho hokeja DK SZĽH najnovšie potrestal hráča Slovana Bratislava Liama Pecarara aj celý klub HC ´05 TAM Banská Bystrica. Informovala o tom Tipsport liga na svojich sociálnych sieťach.
Americkému tvorcovi hry Slovana Pecararovi zastavili činnosť na jeden súťažný zápas za pichnutie protihráča v závere utorňajšieho duelu proti Banskej Bystrici (2:1). Podľa disciplinárnej komisie išlo o úmyselný zákrok bez snahy hrať puk.
Pecararo dosiaľ v 19 zápasoch sezóny získal 27 bodov za 9 gólov a 18 asistencií a na diaľku bojuje s Danickom Martelom zo Spišskej Novej Vsi o pozíciu najproduktívnejšieho hráča súťaže. Martel má rovnako na konte 27 bodov.
Druhý trest sa týka celého klubu. Banská Bystrica dostala pokutu 1 000 eur za vulgárne pokriky domáceho fanklubu v zápase proti Žiline. Keďže išlo už o tretie takéto previnenie klubu, sankcia bola vyššia. Banská Bystrica je po troch prehrách za sebou na 9. mieste tabuľky. Lídrom je Slovan Bratislava.
Zdroj: SITA.sk - Pecararo dostal trest za pichnutie protihráča, Banská Bystrica pyká za vulgarizmy fanúšikov © SITA Všetky práva vyhradené.
Senát profesionálneho hokeja DK SZĽH najnovšie potrestal hráča Slovana Bratislava Liama Pecarara aj celý klub HC ´05 TAM Banská Bystrica. Informovala o tom Tipsport liga na svojich sociálnych sieťach.
Pecararovi stopka
Americkému tvorcovi hry Slovana Pecararovi zastavili činnosť na jeden súťažný zápas za pichnutie protihráča v závere utorňajšieho duelu proti Banskej Bystrici (2:1). Podľa disciplinárnej komisie išlo o úmyselný zákrok bez snahy hrať puk.
Pecararo dosiaľ v 19 zápasoch sezóny získal 27 bodov za 9 gólov a 18 asistencií a na diaľku bojuje s Danickom Martelom zo Spišskej Novej Vsi o pozíciu najproduktívnejšieho hráča súťaže. Martel má rovnako na konte 27 bodov.
Vulgárne pokriky
Druhý trest sa týka celého klubu. Banská Bystrica dostala pokutu 1 000 eur za vulgárne pokriky domáceho fanklubu v zápase proti Žiline. Keďže išlo už o tretie takéto previnenie klubu, sankcia bola vyššia. Banská Bystrica je po troch prehrách za sebou na 9. mieste tabuľky. Lídrom je Slovan Bratislava.
Zdroj: SITA.sk - Pecararo dostal trest za pichnutie protihráča, Banská Bystrica pyká za vulgarizmy fanúšikov © SITA Všetky práva vyhradené.
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