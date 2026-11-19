Zelenskyj je podľa Muska klamár, ktorý chce využívať komerčnú sieť Starlink na útočné operácie
„Nechcem vás šokovať, ale Zelenskyj nie je vždy pravdovravný,“ vyhlásil americký miliardár na konferencii denníka The New York Times. Miliardár Elon Musk obvinil ...
19.11.2026 (SITA.sk) - „Nechcem vás šokovať, ale Zelenskyj nie je vždy pravdovravný,“ vyhlásil americký miliardár na konferencii denníka The New York Times.
Miliardár Elon Musk obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z klamstva v spore o fungovanie satelitných komunikačných systémov, ktoré používa Ukrajina pri obrane proti ruským útokom.
Zelenskyj minulý týždeň vyhlásil, že Ukrajina čelí novým obmedzeniam pri využívaní siete Starshield, ktorú kontroluje americká armáda. Podľa Kyjeva spojenie fungovalo len pri zariadeniach pohybujúcich sa rýchlosťou nižšou ako 161 kilometrov za hodinu. Ukrajinské úrady tvrdili, že obmedzenia komplikujú obranu proti ruským dronovým útokom.
Musk však tieto tvrdenia odmietol počas rozhovoru s novinárom Andrewom Rossom Sorkinom na konferencii DealBook denníka The New York Times. Na otázku týkajúcu sa obmedzovania systému, o ktorom Zelenskyj hovorí ako o Starshielde, odpovedal: „Nie je to pravda. Nechcem vás šokovať, ale Zelenskyj nie je vždy pravdovravný.“
Šéf spoločnosti SpaceX tvrdí, že ukrajinský prezident „klame“ a v skutočnosti sa snaží dosiahnuť menej obmedzení pre komerčný systém Starlink.
„To, čo sa vám snažím povedať, je, že Zelenskyj v skutočnosti žiada možnosť využívať komerčné satelity Starlink na útočné vojenské operácie. To sme odmietli a odmietame to od začiatku tohto konfliktu. Bodka,“ povedal Musk a dodal, že obmedzenia systému Starlink sú nastavené na maximálnu rýchlosť zodpovedajúcu diaľničným limitom na Ukrajine.
Starlink, prevádzkovaný spoločnosťou SpaceX, zohráva od začiatku ruskej invázie významnú úlohu pri zabezpečovaní komunikácie ukrajinských ozbrojených síl aj civilných zložiek. Starshield je jeho osobitná verzia určená na vojenské a vládne využitie.
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj je podľa Muska klamár, ktorý chce využívať komerčnú sieť Starlink na útočné operácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Miliardár Elon Musk obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z klamstva v spore o fungovanie satelitných komunikačných systémov, ktoré používa Ukrajina pri obrane proti ruským útokom.
Komplikujúce obmedzenia
Zelenskyj minulý týždeň vyhlásil, že Ukrajina čelí novým obmedzeniam pri využívaní siete Starshield, ktorú kontroluje americká armáda. Podľa Kyjeva spojenie fungovalo len pri zariadeniach pohybujúcich sa rýchlosťou nižšou ako 161 kilometrov za hodinu. Ukrajinské úrady tvrdili, že obmedzenia komplikujú obranu proti ruským dronovým útokom.
Musk však tieto tvrdenia odmietol počas rozhovoru s novinárom Andrewom Rossom Sorkinom na konferencii DealBook denníka The New York Times. Na otázku týkajúcu sa obmedzovania systému, o ktorom Zelenskyj hovorí ako o Starshielde, odpovedal: „Nie je to pravda. Nechcem vás šokovať, ale Zelenskyj nie je vždy pravdovravný.“
Mýli si Starlink so Starshieldom?
Šéf spoločnosti SpaceX tvrdí, že ukrajinský prezident „klame“ a v skutočnosti sa snaží dosiahnuť menej obmedzení pre komerčný systém Starlink.
„To, čo sa vám snažím povedať, je, že Zelenskyj v skutočnosti žiada možnosť využívať komerčné satelity Starlink na útočné vojenské operácie. To sme odmietli a odmietame to od začiatku tohto konfliktu. Bodka,“ povedal Musk a dodal, že obmedzenia systému Starlink sú nastavené na maximálnu rýchlosť zodpovedajúcu diaľničným limitom na Ukrajine.
Starlink, prevádzkovaný spoločnosťou SpaceX, zohráva od začiatku ruskej invázie významnú úlohu pri zabezpečovaní komunikácie ukrajinských ozbrojených síl aj civilných zložiek. Starshield je jeho osobitná verzia určená na vojenské a vládne využitie.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Zelenskyj je podľa Muska klamár, ktorý chce využívať komerčnú sieť Starlink na útočné operácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Slafkovský asistoval pri výhre Montrealu, Mešár skóroval v AHL. Třinec potiahli Slováci, Škorvánek vychytal nulu
- Súpera ubehali! Prievidza vyhrala v Azerbajdžane a udržala si nádej na postup v EP FIBA
- Kyjev zrejme chce úplne odrezať Krym. Po treťom útoku za týždeň utrpel Krymský most ďalšie masívne poškodenie
- Daňo rozhodol o víťazstve Třinca a pochválil silu mužstva. Oceliari vedú extraligu o 12 bodov
- Ben Johnson už hral v Michalovciach, na Spiši aj v Nových Zámkoch. Teraz bude v Prešove