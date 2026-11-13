Vlhová prichádza do strediska, kde už šesťkrát zvíťazila. V Levi by mohla skončiť v top päťke, Shiffrinová sa nezúčastní – FOTO
Začiatok trate je takmer na rovine, až neskôr sa prejde do strmej pasáže, kde je Petra Vlhová dobrá a môže to využiť vo svoj prospech. Slovenskú lyžiarku Petru ...
13.11.2026 (SITA.sk) - Začiatok trate je takmer na rovine, až neskôr sa prejde do strmej pasáže, kde je Petra Vlhová dobrá a môže to využiť vo svoj prospech.
Slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú čaká v sobotu 14. novembra prvý slalom od 16. januára 2024, keď v ňom štartovala v Jasnej. Teraz sa predstaví v obľúbenom fínskom stredisku Levi.
V kariére tam dokázala triumfovať šesťkrát, a preto má rovnomerný počet huňatých trofejí - sobov. Celkovo tam stála až desať razy na pódiu.
Mládežnícky tréner Rastislav Mažgút priznal, že hoci sa s Liptáčkou pred novou sezónou osobne nestretol, tak je v kontakte s jeho manželkou každý týždeň.
"Rozprávajú sa aj o tom, ako sa cíti. Pred Söldenom hovorila, že nie je úplne v pohode. Moja Iva jej odpovedala, že to hovorí už trinástu sezónu a vždy je to dobré. Videli sme, že po prvom kole to bolo naozaj výborné. Peťa bola šťastná. Vrátila sa v jednej z najťažších disciplín, v obrovskom slalome, a udržala krok so svetovou špičkou. Návrat bol výborný," povedal kouč.
Vlhová sa nevrátila, aby lyžovala "druhé husle", ale chce opäť víťaziť. "Vrátila sa, aby aj sama sebe dokázala, že je dobrá a môže byť znova najlepšia. Lyžovanie ju baví, má to vo svojej povahe," uviedol Mažgút pre portál sportweb.sk.
Podmienky v Levi aktuálne nie sú vyhovujúce a údajne sa netrénovalo až tri dni, čo môže nielen Liptáčke, ale aj ďalším pretekárkam uškodiť. Mikaele Shiffrinovej však nie, keďže sa na podujatí nepredstaví.
"Levi patrí k Petriným najobľúbenejším svahom. Keď pracovala s Liviom Magonim aj s Maurom Pinim, chodievali tam pred pretekmi veľa trénovať. Tentoraz zvolili trochu iný typ prípravy. Myslím si, že mala kvalitnejší tréning než vo Fínsku počas tepla. Niektorí pretekári odtiaľ odchádzali domov," pokračoval mládežnícky tréner.
Začiatok trate je takmer na rovine, až neskôr sa prejde do strmej pasáže, kde je Vlhová dobrá a môže to využiť vo svoj prospech. "Ten kopec jej jednoducho sedí. Dokazujú to aj výsledky, keď sa tam už roky pri triumfoch striedajú s Mikaelou."
Fotogaléria: Petra Vlhová
Nový kouč Mario Rafetzeder predtým trénoval mužov, nejaké prvky zrejme skúša aj s 31-ročnou Liptáčkou. Napríklad v obrovskom slalome v Söldene šla priamejšie, podobne ako mužskí lyžiari.
"Priamejšia jazda je rýchlejšia, ale vyžaduje viac sily a tú treba udržať. Pôsobila veľmi pevne a silno, udržala si líniu a bola to dobrá jazda. Ak zapracovala prvky mužského lyžovania aj do slalomu, môže jej to pomôcť. V minulosti to pomohlo viacerým pretekárkam," prezradil Mažgút.
Ako môže dopadnúť víkend v Levi? Podľa neho by mohla skončiť v prvej päťke, pokojne aj vyššie. "Svoje ciele pozná ona. Zvyčajne ich má najvyššie, ale je aj realistická. Verím, že spokojní budeme my diváci a najmä Peťa, jej tréneri i rodičia," dodal pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová prichádza do strediska, kde už šesťkrát zvíťazila. V Levi by mohla skončiť v top päťke, Shiffrinová sa nezúčastní – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenskú lyžiarku Petru Vlhovú čaká v sobotu 14. novembra prvý slalom od 16. januára 2024, keď v ňom štartovala v Jasnej. Teraz sa predstaví v obľúbenom fínskom stredisku Levi.
V kariére tam dokázala triumfovať šesťkrát, a preto má rovnomerný počet huňatých trofejí - sobov. Celkovo tam stála až desať razy na pódiu.
Mládežnícky tréner Rastislav Mažgút priznal, že hoci sa s Liptáčkou pred novou sezónou osobne nestretol, tak je v kontakte s jeho manželkou každý týždeň.
Chce dokázať, že na to má
"Rozprávajú sa aj o tom, ako sa cíti. Pred Söldenom hovorila, že nie je úplne v pohode. Moja Iva jej odpovedala, že to hovorí už trinástu sezónu a vždy je to dobré. Videli sme, že po prvom kole to bolo naozaj výborné. Peťa bola šťastná. Vrátila sa v jednej z najťažších disciplín, v obrovskom slalome, a udržala krok so svetovou špičkou. Návrat bol výborný," povedal kouč.
Vlhová sa nevrátila, aby lyžovala "druhé husle", ale chce opäť víťaziť. "Vrátila sa, aby aj sama sebe dokázala, že je dobrá a môže byť znova najlepšia. Lyžovanie ju baví, má to vo svojej povahe," uviedol Mažgút pre portál sportweb.sk.
Nevyhovujúce podmienky
Podmienky v Levi aktuálne nie sú vyhovujúce a údajne sa netrénovalo až tri dni, čo môže nielen Liptáčke, ale aj ďalším pretekárkam uškodiť. Mikaele Shiffrinovej však nie, keďže sa na podujatí nepredstaví.
"Levi patrí k Petriným najobľúbenejším svahom. Keď pracovala s Liviom Magonim aj s Maurom Pinim, chodievali tam pred pretekmi veľa trénovať. Tentoraz zvolili trochu iný typ prípravy. Myslím si, že mala kvalitnejší tréning než vo Fínsku počas tepla. Niektorí pretekári odtiaľ odchádzali domov," pokračoval mládežnícky tréner.
Začiatok trate je takmer na rovine, až neskôr sa prejde do strmej pasáže, kde je Vlhová dobrá a môže to využiť vo svoj prospech. "Ten kopec jej jednoducho sedí. Dokazujú to aj výsledky, keď sa tam už roky pri triumfoch striedajú s Mikaelou."
Fotogaléria: Petra Vlhová
Môže jej to len pomôcť
Nový kouč Mario Rafetzeder predtým trénoval mužov, nejaké prvky zrejme skúša aj s 31-ročnou Liptáčkou. Napríklad v obrovskom slalome v Söldene šla priamejšie, podobne ako mužskí lyžiari.
"Priamejšia jazda je rýchlejšia, ale vyžaduje viac sily a tú treba udržať. Pôsobila veľmi pevne a silno, udržala si líniu a bola to dobrá jazda. Ak zapracovala prvky mužského lyžovania aj do slalomu, môže jej to pomôcť. V minulosti to pomohlo viacerým pretekárkam," prezradil Mažgút.
Ako môže dopadnúť víkend v Levi? Podľa neho by mohla skončiť v prvej päťke, pokojne aj vyššie. "Svoje ciele pozná ona. Zvyčajne ich má najvyššie, ale je aj realistická. Verím, že spokojní budeme my diváci a najmä Peťa, jej tréneri i rodičia," dodal pre uvedené médium.
Zdroj: SITA.sk - Vlhová prichádza do strediska, kde už šesťkrát zvíťazila. V Levi by mohla skončiť v top päťke, Shiffrinová sa nezúčastní – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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