Počínanie europoslancov Smeru v Bruseli je podľa opozície hnus, hanba a morálne dno – VIDEO
Rezolúciu podporilo 536 poslancov, proti bolo osem. Ľuboš Blaha jej odmietnutie obhajuje tvrdením, že deportácie detí sú podľa neho propaganda.
13.11.2026 (SITA.sk) - Rezolúciu podporilo 536 poslancov, proti bolo osem. Ľuboš Blaha jej odmietnutie obhajuje tvrdením, že deportácie detí sú podľa neho propaganda.
Európsky parlament vo štvrtok prostredníctvom schválenej rezolúcie vyzval Rusko, aby všetky deportované a unesené ukrajinské deti vrátilo okamžite domov na Ukrajinu. Rezolúciu podporilo 536 poslancov Európskeho parlamentu, 37 sa zdržalo a osem bolo proti. Z ôsmich, ktorí boli proti, boli štyria slovenskí europoslanci zo strany Smer-SD.
„Toto je absolútny hnus. Ktorá chorá hlava môže byť proti tomu, aby sa unesené deti vrátili domov? No konkrétne sú to Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Judita Laššáková a Katarína Roth Neveďalová,“ uviedla na sociálnej sieti poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita Martina Bajo Holečková. Zároveň sa prihovorila k europoslancovi Blahovi. „Pán Blaha, vám by sa páčilo, keby vám unesú dieťa do Ruska a nechcú vám ho vrátiť? Lebo presne takto ste hlasovali,“ vyhlásila poslankyňa.
Počínanie europoslancov za Smer-SD kritizuje aj hnutie Progresívne Slovensko (PS). „Smerákom neprekážajú únosy detí a hlasovali proti uzneseniu, a tomu, že páchatelia zodpovední za deportáciu ukrajinských detí sa musia zodpovedať za svoje činy,“ uviedlo hnutie na sociálnej sieti s tým, že je to hanba a europoslancov za Smer-SD označilo za ruských kolaborantov.
Líder PS Michal Šimečka sa vyjadril, že považuje konanie europoslancov Smeru za odporné. „Ako jedni z ôsmich sa postavili proti žiadosti Európskeho parlamentu o návrat ukrajinských detí, ktoré Rusko unieslo od februára 2022. Práve za tento skutok pritom vydal Medzinárodný trestný súd v Haagu zatykač na Vladimira Putina,“ pripomenul Šimečka. Zároveň upozornil, že práve politici Smeru sú tí, ktorí neustále volajú po mieri.
„Nadávajú na Európsku úniu, pretože vraj stojí bokom, a plačú nad roztriešteným svetovým poriadkom. Keď však majú reálnu príležitosť zasadiť sa o riešenie konfliktu, opäť počúvajú iba inštrukcie z Kremľa. Obrovská hanba pre Slovensko!“ doplnil Šimečka.
Kresťanskí demokrati považujú rozhodnutie europslancov Smeru a dvoch z hnutia Republika, ktorí sa hlasovania zdržali, za cynické. Ide podľa nich o morálne neospravedlniteľné zlyhanie. Europoslankyňa za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Miriam Lexmann pripomenula, že tri roky žiadali vládu Roberta Fica (Smer-SD), aby sa Slovensko pripojilo k medzinárodnému úsiliu o záchranu ukrajinských detí unesených Ruskom.
„Keď to vláda, ktorá má plné ústa mieru, konečne urobila, jej vlastní europoslanci hlasovali proti rezolúcii na podporu ich návratu. Dokonca aj europoslanci Republiky sa iba zdržali, ale štyria predstavitelia Smeru hlasovali proti. Pýtam sa, kam až je Smer ochotný zájsť vo svojej proruskej politike? Naozaj už ani osud unesených detí nie je hranicou, ktorú odmietne prekročiť?“ uviedla Lexmann. Zdôraznila, že spoločný postup európskych krajín je dôležitou súčasťou medzinárodného úsilia o návrat detí.
KDH súčasne odmieta zľahčovanie významu rezolúcie. „Európsky parlament ňou vyjadruje podporu konkrétnemu úsiliu o návrat detí a vytvára politický tlak na Rusko, aby ukončilo ich nezákonné únosy a zadržiavanie. Zažila som v europarlamente už všeličo, ale že sa niekto nedokáže postaviť za to, aby sa unesené deti okamžite vrátili k rodičom a únoscovia čelili spravodlivému trestu, je úplné dno,“ dodala europoslankyňa. Zároveň kritizuje, že práve politici Smeru majú plné ústa mieru, suverénnych postojov a tradičných hodnôt. „Ako sa vôbec dá nepodporiť potrestanie únoscov detí?“ pýta sa Lexmann.
Europoslankyňa upozornila, že Smer už ani nevie predstierať, že jeho politika voči Rusku má nejaké morálne hranice. Poslanec a člen výboru pre európske záležitosti Branislav Škripek (KDH) informoval, že požiada o mimoriadne rokovanie výboru. „Budeme žiadať vysvetlenie tohto hanebného hlasovania. Chceme tiež vedieť, či sa vláda Roberta Fica stotožňuje s postojom vlastných europoslancov a ako chce dôveryhodne presadzovať návrat unesených detí, keď jej vlastní predstavitelia v Bruseli hlasujú proti európskemu úsiliu,“ uzavrel Škripek.
Ľuboš Blaha (Smer-SD) na sociálnej sieti reagoval s tým, že deportácia ukrajinských detí je len propaganda. „Progresívci chytajú hysterické záchvaty, lebo sme v Europarlamente odmietli podporiť klamstvá o desiatkach tisícoch deportovaných ukrajinských detí,“ vyhlásil Blaha a opozíciu nazval popletenými deckami. Blaha tvrdí, že nikto žiadne deti nasilu nedeportoval.
„Je to len nechutný eurohoax. Deti boli v skutočnosti evakuované z bojových zón, aby ich nezabili bomby,“ napísal europoslanec s tým, že deti boli evakuované z oblastí, kde žili väčšinou Rusi a že milióny Rusov z týchto oblastí emigrovalo do iných ruských regiónov. To, že Rusi uniesli ukrajinské deti je tak podľa neho čistá propaganda. Doplnil, že keď si Rusi vypýtali zoznam mien, tak ich dodali presne 339.
„Väčšina z týchto 339 detí sa buď vrátila, alebo na Ruskom území nikdy neboli. Celý mýtus o násilných deportáciách sa rozpadol. Deti sú normálne vracané ku svojim rodinám, tak ukrajinské na Ukrajinu, ako aj ruské do Ruska. Je to obojstranný proces,“ dodal Blaha. Rezolúcia Európskeho parlamentu je podľa neho plná klamstiev a nenávisti. V skutočnosti tu podľa neho nejde o deti, ale o šírenie nenávisti voči Rusku. Zároveň vyhlásil, že je hrdý na to, že štyria europoslanci Smeru odmietli podporiť toto uznesenie.
Zdroj: SITA.sk - Počínanie europoslancov Smeru v Bruseli je podľa opozície hnus, hanba a morálne dno – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Európsky parlament vo štvrtok prostredníctvom schválenej rezolúcie vyzval Rusko, aby všetky deportované a unesené ukrajinské deti vrátilo okamžite domov na Ukrajinu. Rezolúciu podporilo 536 poslancov Európskeho parlamentu, 37 sa zdržalo a osem bolo proti. Z ôsmich, ktorí boli proti, boli štyria slovenskí europoslanci zo strany Smer-SD.
Vyhlásenie poslankyne
„Toto je absolútny hnus. Ktorá chorá hlava môže byť proti tomu, aby sa unesené deti vrátili domov? No konkrétne sú to Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Judita Laššáková a Katarína Roth Neveďalová,“ uviedla na sociálnej sieti poslankyňa za stranu Sloboda a Solidarita Martina Bajo Holečková. Zároveň sa prihovorila k europoslancovi Blahovi. „Pán Blaha, vám by sa páčilo, keby vám unesú dieťa do Ruska a nechcú vám ho vrátiť? Lebo presne takto ste hlasovali,“ vyhlásila poslankyňa.
Počínanie europoslancov za Smer-SD kritizuje aj hnutie Progresívne Slovensko (PS). „Smerákom neprekážajú únosy detí a hlasovali proti uzneseniu, a tomu, že páchatelia zodpovední za deportáciu ukrajinských detí sa musia zodpovedať za svoje činy,“ uviedlo hnutie na sociálnej sieti s tým, že je to hanba a europoslancov za Smer-SD označilo za ruských kolaborantov.
Názor Progresívneho Slovenska
Líder PS Michal Šimečka sa vyjadril, že považuje konanie europoslancov Smeru za odporné. „Ako jedni z ôsmich sa postavili proti žiadosti Európskeho parlamentu o návrat ukrajinských detí, ktoré Rusko unieslo od februára 2022. Práve za tento skutok pritom vydal Medzinárodný trestný súd v Haagu zatykač na Vladimira Putina,“ pripomenul Šimečka. Zároveň upozornil, že práve politici Smeru sú tí, ktorí neustále volajú po mieri.
„Nadávajú na Európsku úniu, pretože vraj stojí bokom, a plačú nad roztriešteným svetovým poriadkom. Keď však majú reálnu príležitosť zasadiť sa o riešenie konfliktu, opäť počúvajú iba inštrukcie z Kremľa. Obrovská hanba pre Slovensko!“ doplnil Šimečka.
Morálne neospravedlniteľné zlyhanie
Kresťanskí demokrati považujú rozhodnutie europslancov Smeru a dvoch z hnutia Republika, ktorí sa hlasovania zdržali, za cynické. Ide podľa nich o morálne neospravedlniteľné zlyhanie. Europoslankyňa za Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) Miriam Lexmann pripomenula, že tri roky žiadali vládu Roberta Fica (Smer-SD), aby sa Slovensko pripojilo k medzinárodnému úsiliu o záchranu ukrajinských detí unesených Ruskom.
„Keď to vláda, ktorá má plné ústa mieru, konečne urobila, jej vlastní europoslanci hlasovali proti rezolúcii na podporu ich návratu. Dokonca aj europoslanci Republiky sa iba zdržali, ale štyria predstavitelia Smeru hlasovali proti. Pýtam sa, kam až je Smer ochotný zájsť vo svojej proruskej politike? Naozaj už ani osud unesených detí nie je hranicou, ktorú odmietne prekročiť?“ uviedla Lexmann. Zdôraznila, že spoločný postup európskych krajín je dôležitou súčasťou medzinárodného úsilia o návrat detí.
Odmietnutie zľahčovania významu rezolúcie
KDH súčasne odmieta zľahčovanie významu rezolúcie. „Európsky parlament ňou vyjadruje podporu konkrétnemu úsiliu o návrat detí a vytvára politický tlak na Rusko, aby ukončilo ich nezákonné únosy a zadržiavanie. Zažila som v europarlamente už všeličo, ale že sa niekto nedokáže postaviť za to, aby sa unesené deti okamžite vrátili k rodičom a únoscovia čelili spravodlivému trestu, je úplné dno,“ dodala europoslankyňa. Zároveň kritizuje, že práve politici Smeru majú plné ústa mieru, suverénnych postojov a tradičných hodnôt. „Ako sa vôbec dá nepodporiť potrestanie únoscov detí?“ pýta sa Lexmann.
Europoslankyňa upozornila, že Smer už ani nevie predstierať, že jeho politika voči Rusku má nejaké morálne hranice. Poslanec a člen výboru pre európske záležitosti Branislav Škripek (KDH) informoval, že požiada o mimoriadne rokovanie výboru. „Budeme žiadať vysvetlenie tohto hanebného hlasovania. Chceme tiež vedieť, či sa vláda Roberta Fica stotožňuje s postojom vlastných europoslancov a ako chce dôveryhodne presadzovať návrat unesených detí, keď jej vlastní predstavitelia v Bruseli hlasujú proti európskemu úsiliu,“ uzavrel Škripek.
Reakcia Ľuboša Blahu
Ľuboš Blaha (Smer-SD) na sociálnej sieti reagoval s tým, že deportácia ukrajinských detí je len propaganda. „Progresívci chytajú hysterické záchvaty, lebo sme v Europarlamente odmietli podporiť klamstvá o desiatkach tisícoch deportovaných ukrajinských detí,“ vyhlásil Blaha a opozíciu nazval popletenými deckami. Blaha tvrdí, že nikto žiadne deti nasilu nedeportoval.
„Je to len nechutný eurohoax. Deti boli v skutočnosti evakuované z bojových zón, aby ich nezabili bomby,“ napísal europoslanec s tým, že deti boli evakuované z oblastí, kde žili väčšinou Rusi a že milióny Rusov z týchto oblastí emigrovalo do iných ruských regiónov. To, že Rusi uniesli ukrajinské deti je tak podľa neho čistá propaganda. Doplnil, že keď si Rusi vypýtali zoznam mien, tak ich dodali presne 339.
„Väčšina z týchto 339 detí sa buď vrátila, alebo na Ruskom území nikdy neboli. Celý mýtus o násilných deportáciách sa rozpadol. Deti sú normálne vracané ku svojim rodinám, tak ukrajinské na Ukrajinu, ako aj ruské do Ruska. Je to obojstranný proces,“ dodal Blaha. Rezolúcia Európskeho parlamentu je podľa neho plná klamstiev a nenávisti. V skutočnosti tu podľa neho nejde o deti, ale o šírenie nenávisti voči Rusku. Zároveň vyhlásil, že je hrdý na to, že štyria europoslanci Smeru odmietli podporiť toto uznesenie.
Zdroj: SITA.sk - Počínanie europoslancov Smeru v Bruseli je podľa opozície hnus, hanba a morálne dno – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Rekordér Kane zariadil triumf Angličanov nad Chorvátmi a postup do štvrťfinále Ligy národov
- Vlhová prichádza do strediska, kde už šesťkrát zvíťazila. V Levi by mohla skončiť v top päťke, Shiffrinová sa nezúčastní – FOTO
- Putin údajne žiada odchod Fínska z NATO výmenou za ústupky Ruska, Kremeľ to popiera
- V Moskve vybuchlo auto bývalého poradcu proruského ukrajinského premiéra Azarova
- Únia nevidiacich pomáha nevidiacim zvládať každodenný život, vlani poskytla 26-tisíc hodín odbornej pomoci