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V Moskve vybuchlo auto bývalého poradcu proruského ukrajinského premiéra Azarova

Sergej Zavorotnyj utrpel vážne zranenia a skončil v nemocnici. Ide o druhý výbuch automobilu spojeného s politicky či vojensky významnou osobou za dva dni. Pri piatkovom výbuchu ...

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13.11.2026 (SITA.sk) - Sergej Zavorotnyj utrpel vážne zranenia a skončil v nemocnici. Ide o druhý výbuch automobilu spojeného s politicky či vojensky významnou osobou za dva dni.

Pri piatkovom výbuchu automobilu v Moskve utrpel vážne zranenia Sergej Zavorotnyj, bývalý hovorca a poradca proruského ukrajinského expremiéra Mykolu Azarova. Vyšetrovací výbor Ruskej federácie začal trestné stíhanie a zisťuje okolnosti incidentu.


Automobil značky Toyota vybuchol počas jazdy v moskovskej štvrti Čertanovo. Podľa ruských médií explózia vážne poškodila vozidlo a vodiča vymrštila na vozovku. Zavorotného previezli do nemocnice.

„Viem zatiaľ iba to, čo viete vy. Auto vybuchlo niekde v oblasti Čertanova. Je nažive a pravdepodobne v nemocnici,“ povedal Azarov pre štátnu agentúru TASS.

Ruský plukovník


Vyšetrovatelia zatiaľ nepotvrdili príčinu výbuchu ani prípadného páchateľa. Médiá špekulujú o nastraženej výbušnine, objavila sa však aj verzia technickej poruchy.

Incident sa stal deň po tom, ako pri výbuchu automobilu v Petrohrade zahynul ruský plukovník.

Ušiel s Janukovyčom


Rusko v uplynulých rokoch zaznamenalo viacero útokov proti vojenským predstaviteľom a podporovateľom invázie na Ukrajinu.

Zavorotnyj pracoval pre Azarova, ktorý vo februári 2014 odstúpil počas proeurópskych protestov v Kyjeve a následne utiekol do Ruska. Spolu s ním ušiel aj vtedajší ukrajinský prezident Viktor Janukovyč.

Britské spravodajské služby v januári 2022 upozornili na Azarovove väzby na ruské tajné služby.


Zdroj: SITA.sk - V Moskve vybuchlo auto bývalého poradcu proruského ukrajinského premiéra Azarova © SITA Všetky práva vyhradené.

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