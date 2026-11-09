Staronový župan Majerský má jasný plán. Na prvom mieste sú cesty a obchvaty – VIDEO
Majerský zároveň avizoval pokračovanie rozvojových projektov napriek konsolidácii. Staronový predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) ...
9.11.2026 (SITA.sk) - Majerský zároveň avizoval pokračovanie rozvojových projektov napriek konsolidácii.
Staronový predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský a s ním aj 63 zo 67 poslancov krajského zastupiteľstva v pondelok v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove zložilo predpísaný sľub a ujali sa tak svojich volených funkcií. Pre Majerského ide o tretie volebné obdobie, v októbrových spojených voľbách uspel so ziskom takmer 49 percent všetkých hlasov.
Medzi hlavné priority predsedu PSK na ďalšie štyri roky patrí podľa jeho slov budovanie a rekonštrukcia cestnej infraštruktúry vrátane obchvatov miest, rozvoj sociálnych zariadení, investície do škôl a podpora duálneho vzdelávania. „Top prioritná oblasť je budovanie cestnej infraštruktúry. Vieme, že sme si nadizajnovali v programe rôzne obchvaty miest alebo budovanie a opravu cestnej infraštruktúry, keďže po tom je najväčší dopyt,“ uviedol Majerský. Kraj chce na projekty využiť dostupné eurofondy a predseda plánuje rokovať so súčasnou aj budúcou vládou o tom, aby 40 percent eurofondov určených pre Slovensko smerovalo do regiónov.
Za jednu z dôležitých úloh označil aj dosiahnutie spravodlivejšieho prerozdeľovania podielových daní. Prešovský kraj podľa neho v súčasnosti dostáva z jedného eura dane z príjmov fyzických osôb 94 centov, pričom cieľom je vyrovnať sa iným krajom. Majerský zároveň avizoval pokračovanie rozvojových projektov napriek konsolidácii. „Musíme investovať finančné prostriedky do rozvoja, lebo ak by sa zastavil tento ekonomický program, ktorý sme mali stanovený, úplne by stagnoval nielen náš kraj, ale aj celkovo Slovenská republika,“ zdôraznil staronový predseda PSK.
Nový poslanecký zbor tvorí 67 poslancov, o dvoch viac ako v predchádzajúcom volebnom období. Na úvodnom zasadnutí chýbala štvorica Milan Mazurek, Jana Vaľová, Anton Danko a Marek Šimco, ktorí sľub zložia na niektorom z nadchádzajúcich zasadnutí. V novom krajskom parlamente svoj post na základe výsledku volieb obhájilo z predchádzajúceho obdobia 47 poslancov. Keďže minister investícií Samuel Migaľ sa svojho mandátu poslanca vzdal, pribudol k nim ako náhradník doterajší krajský poslanec Alfonz Kobielsky. Nových je tak 19 poslancov.
V krajskom parlamente bude desať žien, o dve viac ako v uplynulom volebnom období. Väčšinu nového zloženia Zastupiteľstva PSK tvoria poslanci koalície KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí a Konzervatívci, ktorí majú 26 mandátov. Nezávislí poslanci obsadili 24 kresiel. Hlas-SD má desať zvolených poslancov a koalícia Progresívne Slovensko, Demokrati štyroch. Po jednom mandáte pripadá na kandidátov Smeru-SD, Úsvitu a Republiky.
Volebná účasť vo voľbách do krajskej samosprávy dosiahla v kraji 49,86 percenta. Na voľbách sa zúčastnilo celkovo 319 579 voličov zo 640 835 ľudí zapísaných vo voličských zoznamoch v rámci 1 017 okrskov. Vo voľbách predsedu PSK získal víťazný Milan Majerský, ktorému odovzdalo svoj hlas 138 819 voličov (48,77 percenta), druhý Milan Mazurek mal 100 131 hlasov (35,18 percenta) a tretí skončil Samuel Migaľ, ktorý dostal 17 240 hlasov (6,05 percenta). Ďalší kandidáti nedosiahli 10-tisícovú hranicu. Celkovo sa o post župana pôvodne uchádzalo 11 uchádzačov, jedna kandidátka sa kandidatúry v priebehu kampane vzdala. O post poslancov v PSK súperilo 474 kandidátov.
Zdroj: SITA.sk - Staronový župan Majerský má jasný plán. Na prvom mieste sú cesty a obchvaty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Staronový predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský a s ním aj 63 zo 67 poslancov krajského zastupiteľstva v pondelok v historickej budove Divadla Jonáša Záborského v Prešove zložilo predpísaný sľub a ujali sa tak svojich volených funkcií. Pre Majerského ide o tretie volebné obdobie, v októbrových spojených voľbách uspel so ziskom takmer 49 percent všetkých hlasov.
Budovanie a rekonštrukcia
Medzi hlavné priority predsedu PSK na ďalšie štyri roky patrí podľa jeho slov budovanie a rekonštrukcia cestnej infraštruktúry vrátane obchvatov miest, rozvoj sociálnych zariadení, investície do škôl a podpora duálneho vzdelávania. „Top prioritná oblasť je budovanie cestnej infraštruktúry. Vieme, že sme si nadizajnovali v programe rôzne obchvaty miest alebo budovanie a opravu cestnej infraštruktúry, keďže po tom je najväčší dopyt,“ uviedol Majerský. Kraj chce na projekty využiť dostupné eurofondy a predseda plánuje rokovať so súčasnou aj budúcou vládou o tom, aby 40 percent eurofondov určených pre Slovensko smerovalo do regiónov.
Za jednu z dôležitých úloh označil aj dosiahnutie spravodlivejšieho prerozdeľovania podielových daní. Prešovský kraj podľa neho v súčasnosti dostáva z jedného eura dane z príjmov fyzických osôb 94 centov, pričom cieľom je vyrovnať sa iným krajom. Majerský zároveň avizoval pokračovanie rozvojových projektov napriek konsolidácii. „Musíme investovať finančné prostriedky do rozvoja, lebo ak by sa zastavil tento ekonomický program, ktorý sme mali stanovený, úplne by stagnoval nielen náš kraj, ale aj celkovo Slovenská republika,“ zdôraznil staronový predseda PSK.
Nový poslanecký zbor
Nový poslanecký zbor tvorí 67 poslancov, o dvoch viac ako v predchádzajúcom volebnom období. Na úvodnom zasadnutí chýbala štvorica Milan Mazurek, Jana Vaľová, Anton Danko a Marek Šimco, ktorí sľub zložia na niektorom z nadchádzajúcich zasadnutí. V novom krajskom parlamente svoj post na základe výsledku volieb obhájilo z predchádzajúceho obdobia 47 poslancov. Keďže minister investícií Samuel Migaľ sa svojho mandátu poslanca vzdal, pribudol k nim ako náhradník doterajší krajský poslanec Alfonz Kobielsky. Nových je tak 19 poslancov.
V krajskom parlamente bude desať žien, o dve viac ako v uplynulom volebnom období. Väčšinu nového zloženia Zastupiteľstva PSK tvoria poslanci koalície KDH, Hnutie Slovensko, SaS, Za ľudí a Konzervatívci, ktorí majú 26 mandátov. Nezávislí poslanci obsadili 24 kresiel. Hlas-SD má desať zvolených poslancov a koalícia Progresívne Slovensko, Demokrati štyroch. Po jednom mandáte pripadá na kandidátov Smeru-SD, Úsvitu a Republiky.
Volebná účasť vo voľbách do krajskej samosprávy dosiahla v kraji 49,86 percenta. Na voľbách sa zúčastnilo celkovo 319 579 voličov zo 640 835 ľudí zapísaných vo voličských zoznamoch v rámci 1 017 okrskov. Vo voľbách predsedu PSK získal víťazný Milan Majerský, ktorému odovzdalo svoj hlas 138 819 voličov (48,77 percenta), druhý Milan Mazurek mal 100 131 hlasov (35,18 percenta) a tretí skončil Samuel Migaľ, ktorý dostal 17 240 hlasov (6,05 percenta). Ďalší kandidáti nedosiahli 10-tisícovú hranicu. Celkovo sa o post župana pôvodne uchádzalo 11 uchádzačov, jedna kandidátka sa kandidatúry v priebehu kampane vzdala. O post poslancov v PSK súperilo 474 kandidátov.
Zdroj: SITA.sk - Staronový župan Majerský má jasný plán. Na prvom mieste sú cesty a obchvaty – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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