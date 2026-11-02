Po skončení krátkeho prímeria Rusko okamžite zaútočilo na Chersonskú oblasť
Pri útoku utrpela zranenia 62-ročná žena a 73-ročný muž, ktorých previezli do nemocnice. Rusko v pondelok obnovilo útoky v ukrajinskej Chersonskej oblasti po ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Pri útoku utrpela zranenia 62-ročná žena a 73-ročný muž, ktorých previezli do nemocnice.
Rusko v pondelok obnovilo útoky v ukrajinskej Chersonskej oblasti po skončení miestneho prímeria, ktoré bolo najdlhším prerušením bojov od začiatku vojny medzi oboma krajinami vo februári 2022.
Nezvyčajné prímerie sprostredkované prvou dámou USA Melaniou Trumpovou sa začalo v utorok a skončilo sa v nedeľu. Počas jeho platnosti sa podarilo uskutočniť humanitárnu misiu do Ruskom okupovaného mesta Olešky a stovkám uviaznutých civilistov umožnilo odísť z oblasti.
Miestne úrady v pondelok oznámili, že približne o 8.00 h ruský dron zaútočil na automobil v jenom z mestských obvodov v Chersone. Pri útoku utrpela zranenia 62-ročná žena a 73-ročný muž, ktorých previezli do nemocnice.
Podľa ukrajinského predstaviteľa Rusko odmietlo návrh Kyjeva na predĺženie prímeria. Gubernátor Chersonskej oblasti Oleksandr Prokudin ešte pred jeho skončením vyzval obyvateľov na zvýšenú opatrnosť. Ukrajinská armáda zároveň obvinila Rusko, že obdobie pokoja využilo na upevnenie svojich pozícií na fronte.
Ruské útoky si v pondelok vyžiadali aj najmenej jednu obeť v meste Izium v severovýchodnej Charkovskej oblasti, uviedol miestny gubernátor.
Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Po skončení krátkeho prímeria Rusko okamžite zaútočilo na Chersonskú oblasť © SITA Všetky práva vyhradené.
Rusko v pondelok obnovilo útoky v ukrajinskej Chersonskej oblasti po skončení miestneho prímeria, ktoré bolo najdlhším prerušením bojov od začiatku vojny medzi oboma krajinami vo februári 2022.
Nezvyčajné prímerie sprostredkované prvou dámou USA Melaniou Trumpovou sa začalo v utorok a skončilo sa v nedeľu. Počas jeho platnosti sa podarilo uskutočniť humanitárnu misiu do Ruskom okupovaného mesta Olešky a stovkám uviaznutých civilistov umožnilo odísť z oblasti.
Miestne úrady v pondelok oznámili, že približne o 8.00 h ruský dron zaútočil na automobil v jenom z mestských obvodov v Chersone. Pri útoku utrpela zranenia 62-ročná žena a 73-ročný muž, ktorých previezli do nemocnice.
Podľa ukrajinského predstaviteľa Rusko odmietlo návrh Kyjeva na predĺženie prímeria. Gubernátor Chersonskej oblasti Oleksandr Prokudin ešte pred jeho skončením vyzval obyvateľov na zvýšenú opatrnosť. Ukrajinská armáda zároveň obvinila Rusko, že obdobie pokoja využilo na upevnenie svojich pozícií na fronte.
Ruské útoky si v pondelok vyžiadali aj najmenej jednu obeť v meste Izium v severovýchodnej Charkovskej oblasti, uviedol miestny gubernátor.
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Fotogaléria k článku: Vojna na Ukrajine v októbri 2026 (fotografie)
Zdroj: SITA.sk - Po skončení krátkeho prímeria Rusko okamžite zaútočilo na Chersonskú oblasť © SITA Všetky práva vyhradené.
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