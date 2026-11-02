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Zlatá medailistka z ME zomrela po boji so zákernou chorobou. Skonala len pár týždňov po svadbe

Počas choroby si Ciara Mageeanová zachovala obdivuhodne pozitívny prístup. Írska bežkyňa na stredných tratiach Ciara Mageeanová, ktorá získala európske zlato a súťažila na dvoch ...

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2.11.2026 (SITA.sk) - Počas choroby si Ciara Mageeanová zachovala obdivuhodne pozitívny prístup.

Írska bežkyňa na stredných tratiach Ciara Mageeanová, ktorá získala európske zlato a súťažila na dvoch olympijských hrách, zomrela vo veku 34 rokov. Informovala o tom jej rodina.

"V nedeľu (1.11.) ráno Ciara prehrala svoj boj s rakovinou, obklopená svojimi najbližšími," uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na sociálnej sieti športovkyne. K úmrtiu Mageeanovej došlo len niekoľko týždňov po tom, čo sa v Belfaste vydala za svojho dlhoročného partnera.

Zúčastnila sa aj na OH


Podstupovala liečbu rakoviny hrubého čreva. O svojej diagnóze informovala v júli 2025 a neskôr uviedla, že ochorenie je v pokročilom štádiu.

Mageeanová patrila k popredným írskym bežkyniam na stredných tratiach a vytvorila niekoľko národných rekordov. Krajinu reprezentovala na olympijských hrách v Riu v roku 2016 a na hrách v Tokiu, ktoré sa konali v roku 2021.

Jej najväčší športový úspech prišiel v roku 2024, keď na majstrovstvách Európy v atletike v Ríme získala titul v behu na 1 500 metrov.

Bola pozitívne naladená


Zranenie achilovky jej však zabránilo zúčastniť sa na olympijských hrách v Paríži, ktoré sa konali v tom istom roku.

Počas choroby si Mageeanová zachovala obdivuhodne pozitívny prístup. Vyjadrila sa, že "naďalej nachádza radosť v každom dni", a poďakovala ľuďom za podporu, ktorú jej po stanovení diagnózy prejavili.

V júni v rozhovore pre BBC uviedla, že je "vďačná" za kariéru, "akú mnohí iní nemali možnosť zažiť".

Množstvo kondolencií


Na adresu Mageeanovej, ktorá na ME získala aj striebro a bronz v behu na 1 500 metrov (v rokoch 2022, respektíve 2016) a na Hrách Commonwealthu v roku 2022 skončila v tejto disciplíne druhá, prichádzali prejavy úcty. "Krajina prišla o hrdinku," uviedla vo vyhlásení Írska olympijská federácia.

"Okrem medailí, rekordov a športových ocenení si budeme Ciaru pamätať pre jej srdečnosť, odvahu a obrovskú silu charakteru," uviedla prvá ministerka Severného Írska Michelle O’Neillová.

Írsky premiér Micheál Martin vyjadril "hlboký zármutok" nad "predčasným odchodom" Mageeanovej.


Zdroj: SITA.sk - Zlatá medailistka z ME zomrela po boji so zákernou chorobou. Skonala len pár týždňov po svadbe © SITA Všetky práva vyhradené.

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