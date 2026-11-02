Americkí demokrati naplánovali posledné predvolebné zhromaždenia pred voľbami do Kongresu
Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že demokrati takmer s istotou získajú väčšinu v Snemovni reprezentantov, ktorú v súčasnosti ovládajú republikáni. Americkí demokrati na pondelok naplánovali ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že demokrati takmer s istotou získajú väčšinu v Snemovni reprezentantov, ktorú v súčasnosti ovládajú republikáni.
Americkí demokrati na pondelok naplánovali posledné predvolebné zhromaždenia s cieľom mobilizovať voličov pred utorkovými voľbami do Kongresu USA. Kampaň poznačenú mimoriadnym napätím uzavrú zhromaždenia popredných demokratických kandidátov do Senátu Jamesa Talarica v Texase a Adama Hamiltona v Kansase.
Americký prezident Donald Trump si na svoj záverečný predvolebný prejav vybral miesto pri vodnej nádrži Reflecting Pool pred Lincolnovým pamätníkom vo Washingtone. „Vyhráme,“ povedal v nedeľu.
Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že demokrati takmer s istotou získajú väčšinu v Snemovni reprezentantov, ktorú v súčasnosti ovládajú republikáni. Reálnu šancu majú aj na získanie väčšiny v Senáte.
Aj keby demokrati získali kontrolu iba nad Snemovňou reprezentantov, mohli by ovplyvňovať schvaľovanie federálneho rozpočtu a stáť na čele vplyvných výborov, ktoré by vyšetrovali podozrenia z korupcie počas Trumpovej vlády, okolnosti súvisiace s Epsteinovými spismi a ďalšie závažné kauzy.
Strata úplnej kontroly republikánov nad Kongresom by Trumpa dostala do nepríjemnej situácie. Jeho politický vplyv by sa oslabil v čase, keď USA čelia vysokej inflácii a vojne proti Iránu, ktorá neprebieha podľa očakávaní amerického prezidenta.
Výsledok súboja o Senát zostáva neistý. Vo voľbách sa rozhoduje iba o tretine zo sto kresiel v Senáte. Ak demokrati získajú väčšinu v Senáte, budú môcť zablokovať Trumpove nominácie sudcov do doživotných funkcií vrátane Najvyššieho súdu USA.
Aj keď sa voľby uskutočnia v utorok, na predčasnom hlasovaní sa už v celej krajine zúčastnilo rekordných 54 miliónov ľudí. Výdavky na predvolebnú reklamu dosiahli približne 11 miliárd dolárov, pričom značnú časť tejto sumy financovali jednotliví veľkí darcovia.
Americký miliardár a generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk, ktorý je blízkym spojencom Trumpa, venoval na podporu republikánskych kandidátov takmer 500 miliónov dolárov.
Zdroj: SITA.sk - Americkí demokrati naplánovali posledné predvolebné zhromaždenia pred voľbami do Kongresu © SITA Všetky práva vyhradené.
Americkí demokrati na pondelok naplánovali posledné predvolebné zhromaždenia s cieľom mobilizovať voličov pred utorkovými voľbami do Kongresu USA. Kampaň poznačenú mimoriadnym napätím uzavrú zhromaždenia popredných demokratických kandidátov do Senátu Jamesa Talarica v Texase a Adama Hamiltona v Kansase.
Americký prezident Donald Trump si na svoj záverečný predvolebný prejav vybral miesto pri vodnej nádrži Reflecting Pool pred Lincolnovým pamätníkom vo Washingtone. „Vyhráme,“ povedal v nedeľu.
Trump v nepríjemnej situácii?
Prieskumy verejnej mienky ukazujú, že demokrati takmer s istotou získajú väčšinu v Snemovni reprezentantov, ktorú v súčasnosti ovládajú republikáni. Reálnu šancu majú aj na získanie väčšiny v Senáte.
Aj keby demokrati získali kontrolu iba nad Snemovňou reprezentantov, mohli by ovplyvňovať schvaľovanie federálneho rozpočtu a stáť na čele vplyvných výborov, ktoré by vyšetrovali podozrenia z korupcie počas Trumpovej vlády, okolnosti súvisiace s Epsteinovými spismi a ďalšie závažné kauzy.
Strata úplnej kontroly republikánov nad Kongresom by Trumpa dostala do nepríjemnej situácie. Jeho politický vplyv by sa oslabil v čase, keď USA čelia vysokej inflácii a vojne proti Iránu, ktorá neprebieha podľa očakávaní amerického prezidenta.
Výsledok zostáva neistý
Výsledok súboja o Senát zostáva neistý. Vo voľbách sa rozhoduje iba o tretine zo sto kresiel v Senáte. Ak demokrati získajú väčšinu v Senáte, budú môcť zablokovať Trumpove nominácie sudcov do doživotných funkcií vrátane Najvyššieho súdu USA.
Aj keď sa voľby uskutočnia v utorok, na predčasnom hlasovaní sa už v celej krajine zúčastnilo rekordných 54 miliónov ľudí. Výdavky na predvolebnú reklamu dosiahli približne 11 miliárd dolárov, pričom značnú časť tejto sumy financovali jednotliví veľkí darcovia.
Americký miliardár a generálny riaditeľ spoločnosti SpaceX Elon Musk, ktorý je blízkym spojencom Trumpa, venoval na podporu republikánskych kandidátov takmer 500 miliónov dolárov.
Zdroj: SITA.sk - Americkí demokrati naplánovali posledné predvolebné zhromaždenia pred voľbami do Kongresu © SITA Všetky práva vyhradené.
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