Ak republikáni prehrajú, vyvŕši sa Trump na Európe a NATO? Diplomati sa obávajú jeho povolebnej frustrácie
Obavy spojencov prehlbujú nedávne kroky Washingtonu vrátane obmedzovania satelitných služieb Starlink Ukrajine a zbližovania Trumpovej administratívy s ruským prezidentom. Európski spojenci v NATO sa ...
2.11.2026 (SITA.sk) - Obavy spojencov prehlbujú nedávne kroky Washingtonu vrátane obmedzovania satelitných služieb Starlink Ukrajine a zbližovania Trumpovej administratívy s ruským prezidentom.
Európski spojenci v NATO sa podľa diplomatických zdrojov obávajú, že prípadný neúspech republikánov v utorkových voľbách do Kongresu by mohol prezidenta Donalda Trumpa podnietiť k ešte tvrdšiemu postupu voči Severoatlantickej aliancii.
Päť aliančných diplomatov pre portál Politico uviedlo, že v prípade oslabenia svojho vplyvu v domácej politike by sa Trump mohol sústrediť na zahraničnopolitické otázky, kde má ako vrchný veliteľ ozbrojených síl väčšiu voľnosť. Podľa troch z nich by to mohlo zahŕňať aj ďalšie znižovanie počtu amerických vojakov rozmiestnených v Európe.
„Zvyčajne sa pri prezidentoch na konci mandátu prejavuje kombinácia ventilovania frustrácie a avanturizmu v zahraničnej politike,“ povedal vysokopostavený európsky predstaviteľ obrany. Útoky na NATO sú podľa neho dlhodobou súčasťou Trumpovho pohľadu na svet.
Obavy európskych spojencov prehlbujú nedávne kroky Washingtonu vrátane obmedzovania satelitných služieb Starlink Ukrajine a zbližovania Trumpovej administratívy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom niekoľko týždňov pred voľbami.
Bývalá hovorkyňa NATO Oana Lungescuová upozornila, že Trump by mohol podmieňovať zachovanie americkej vojenskej prítomnosti v Európe prijatím mierovej dohody na Ukrajine podporovanej USA.
„Existuje riziko, že všetky tieto otázky – prehodnotenie rozmiestnenia amerických síl, Ukrajina či európske bezpečnostné usporiadanie – budú nejakým spôsobom vnímané ako súčasť oveľa širšej dohody s Putinom,“ povedala. „To by vytvorilo veľmi nebezpečnú situáciu pre bezpečnosť v Európe.“
Biely dom obavy odmieta. Zástupkyňa tlačového tajomníka Olivia Walesová vyhlásila, že Trump urobil pre NATO viac než ktokoľvek iný a zostáva presvedčený, že spojenci mali USA výraznejšie podporiť počas vojny s Iránom. „Prezident sa nikdy nezmieri s postupným úpadkom Západu a bez ospravedlňovania bude naďalej presadzovať naše záujmy doma aj v zahraničí,“ uviedla Walesová.
Zdroj: SITA.sk - Ak republikáni prehrajú, vyvŕši sa Trump na Európe a NATO? Diplomati sa obávajú jeho povolebnej frustrácie © SITA Všetky práva vyhradené.
Európski spojenci v NATO sa podľa diplomatických zdrojov obávajú, že prípadný neúspech republikánov v utorkových voľbách do Kongresu by mohol prezidenta Donalda Trumpa podnietiť k ešte tvrdšiemu postupu voči Severoatlantickej aliancii.
Trumpova frustrácia
Päť aliančných diplomatov pre portál Politico uviedlo, že v prípade oslabenia svojho vplyvu v domácej politike by sa Trump mohol sústrediť na zahraničnopolitické otázky, kde má ako vrchný veliteľ ozbrojených síl väčšiu voľnosť. Podľa troch z nich by to mohlo zahŕňať aj ďalšie znižovanie počtu amerických vojakov rozmiestnených v Európe.
„Zvyčajne sa pri prezidentoch na konci mandátu prejavuje kombinácia ventilovania frustrácie a avanturizmu v zahraničnej politike,“ povedal vysokopostavený európsky predstaviteľ obrany. Útoky na NATO sú podľa neho dlhodobou súčasťou Trumpovho pohľadu na svet.
Obavy európskych spojencov prehlbujú nedávne kroky Washingtonu vrátane obmedzovania satelitných služieb Starlink Ukrajine a zbližovania Trumpovej administratívy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom niekoľko týždňov pred voľbami.
Doplatí na to aj Ukrajina?
Bývalá hovorkyňa NATO Oana Lungescuová upozornila, že Trump by mohol podmieňovať zachovanie americkej vojenskej prítomnosti v Európe prijatím mierovej dohody na Ukrajine podporovanej USA.
„Existuje riziko, že všetky tieto otázky – prehodnotenie rozmiestnenia amerických síl, Ukrajina či európske bezpečnostné usporiadanie – budú nejakým spôsobom vnímané ako súčasť oveľa širšej dohody s Putinom,“ povedala. „To by vytvorilo veľmi nebezpečnú situáciu pre bezpečnosť v Európe.“
Biely dom obavy odmieta. Zástupkyňa tlačového tajomníka Olivia Walesová vyhlásila, že Trump urobil pre NATO viac než ktokoľvek iný a zostáva presvedčený, že spojenci mali USA výraznejšie podporiť počas vojny s Iránom. „Prezident sa nikdy nezmieri s postupným úpadkom Západu a bez ospravedlňovania bude naďalej presadzovať naše záujmy doma aj v zahraničí,“ uviedla Walesová.
Zdroj: SITA.sk - Ak republikáni prehrajú, vyvŕši sa Trump na Európe a NATO? Diplomati sa obávajú jeho povolebnej frustrácie © SITA Všetky práva vyhradené.
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