Tréner Országh urobil pred zrazom reprezentácie viacero zmien v kádri, na Nemecký pohár necestujú Lantoši ani Tamáši
V tíme figurujú prevažne hráči zo slovenskej a českej extraligy, okrem nich aj traja legionári zo Švédska a jeden z Fínska. Slovenská hokejová reprezentácia v pondelok začala so ...
2.11.2026 (SITA.sk) - V tíme figurujú prevažne hráči zo slovenskej a českej extraligy, okrem nich aj traja legionári zo Švédska a jeden z Fínska.
Slovenská hokejová reprezentácia v pondelok začala so spoločnou prípravou na prvú tohtosezónnu previerku, ktorým bude turnaj o Nemecký pohár v Düsseldorfe. Tréner Vladimír Országh musel v porovnaní s októbrovou nomináciou spraviť viacero zmien v kádri.
Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), do pondelňajšieho zrazu sa vedeniu reprezentácie zo zdravotných dôvodov ospravedlnilo až sedem hráčov. Nahradila ich šestica vrátane debutanta v najcennejšom drese útočníka Petra Bjalončíka. Okrem neho šancu dostanú aj brankár Patrik Jurčák, obrancovia Martin Bodák s Františkom Gajdošom a útočníci Marek Valach a Filip Krivošík.
Hlavný kouč Országh začal prijímať ospravedlnenky už krátko po oznámení pôvodnej nominácie. Zranenie najprv vyradilo z hry brankára Romana Rychlíka aj dvojicu hráčov Liberca Michal Ivan s Martinom Faškom-Rudášom. Vedenie národného tímu povolalo útočníka Matúša Vojtecha z Liptovského Mikuláša, no ten sa zranil tiež. Tesne pred pondelkom z tímu vypadli zo zdravotných dôvodov aj skúsení útočníci Róbert Lantoši a Alex Tamáši.
"Ospravedlnenky sa nám zbierali postupne. Je to škoda, ale treba zdôrazniť, že vo všetkých siedmich prípadoch išlo o zdravotné dôvody. Mali sme pripravený zoznam náhradníkov, z ktorého sme vyberali, no aj ten sa nám v nedeľu večer výrazne zmenšoval. Napokon sme dokázali nahradiť všetkých a do Nemecka vycestujeme tak, ako sme pôvodne plánovali, teda s dvoma brankármi, deviatimi obrancami a štrnástimi útočníkmi,“ uviedol tréner Országh.
V pondelok v Bratislave by sa mu tak malo hlásiť 24 hokejistov a Filip Krivošík sa po doliečení drobnej virózy pripojí k výberu na utorkovom tréningu. V tíme figurujú prevažne hráči zo slovenskej a českej extraligy, okrem nich aj traja legionári zo Švédska a jeden z Fínska.
Brankári: Patrik Jurčák, Eugen Rabčan
Obrancovia: Martin Bodák, František Gajdoš, Jakub Chromiak, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Jakub Meliško, Mislav Rosandič, Oliver Turan, Martin Vitaloš
Útočníci: Peter Bjalončík, Samuel Buček, Viliam Čacho, Sebastián Čederle, Patrik Hrehorčák, Simon Jellúš, Jakub Kolenič, Filip Krivošík, Oleksij Myklucha, Aurel Nauš, Pavol Regenda, Miloš Roman, Marián Studenič, Marek Valach
Zdroj: SITA.sk - Tréner Országh urobil pred zrazom reprezentácie viacero zmien v kádri, na Nemecký pohár necestujú Lantoši ani Tamáši © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenská hokejová reprezentácia v pondelok začala so spoločnou prípravou na prvú tohtosezónnu previerku, ktorým bude turnaj o Nemecký pohár v Düsseldorfe. Tréner Vladimír Országh musel v porovnaní s októbrovou nomináciou spraviť viacero zmien v kádri.
Ako informuje oficiálny web Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), do pondelňajšieho zrazu sa vedeniu reprezentácie zo zdravotných dôvodov ospravedlnilo až sedem hráčov. Nahradila ich šestica vrátane debutanta v najcennejšom drese útočníka Petra Bjalončíka. Okrem neho šancu dostanú aj brankár Patrik Jurčák, obrancovia Martin Bodák s Františkom Gajdošom a útočníci Marek Valach a Filip Krivošík.
Hlavný kouč Országh začal prijímať ospravedlnenky už krátko po oznámení pôvodnej nominácie. Zranenie najprv vyradilo z hry brankára Romana Rychlíka aj dvojicu hráčov Liberca Michal Ivan s Martinom Faškom-Rudášom. Vedenie národného tímu povolalo útočníka Matúša Vojtecha z Liptovského Mikuláša, no ten sa zranil tiež. Tesne pred pondelkom z tímu vypadli zo zdravotných dôvodov aj skúsení útočníci Róbert Lantoši a Alex Tamáši.
"Ospravedlnenky sa nám zbierali postupne. Je to škoda, ale treba zdôrazniť, že vo všetkých siedmich prípadoch išlo o zdravotné dôvody. Mali sme pripravený zoznam náhradníkov, z ktorého sme vyberali, no aj ten sa nám v nedeľu večer výrazne zmenšoval. Napokon sme dokázali nahradiť všetkých a do Nemecka vycestujeme tak, ako sme pôvodne plánovali, teda s dvoma brankármi, deviatimi obrancami a štrnástimi útočníkmi,“ uviedol tréner Országh.
V pondelok v Bratislave by sa mu tak malo hlásiť 24 hokejistov a Filip Krivošík sa po doliečení drobnej virózy pripojí k výberu na utorkovom tréningu. V tíme figurujú prevažne hráči zo slovenskej a českej extraligy, okrem nich aj traja legionári zo Švédska a jeden z Fínska.
Káder slovenskej hokejovej reprezentácie na Nemecký pohár 2026 v Düsseldorfe (zdroj: SZĽH):
Brankári: Patrik Jurčák, Eugen Rabčan
Obrancovia: Martin Bodák, František Gajdoš, Jakub Chromiak, Samuel Kňažko, Patrik Koch, Jakub Meliško, Mislav Rosandič, Oliver Turan, Martin Vitaloš
Útočníci: Peter Bjalončík, Samuel Buček, Viliam Čacho, Sebastián Čederle, Patrik Hrehorčák, Simon Jellúš, Jakub Kolenič, Filip Krivošík, Oleksij Myklucha, Aurel Nauš, Pavol Regenda, Miloš Roman, Marián Studenič, Marek Valach
Zdroj: SITA.sk - Tréner Országh urobil pred zrazom reprezentácie viacero zmien v kádri, na Nemecký pohár necestujú Lantoši ani Tamáši © SITA Všetky práva vyhradené.
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