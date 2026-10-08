|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Štvrtok 8.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Brigita
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. októbra 2026
Polaček tesne vedie pred Lörincom, nový prieskum ukázal zmeny v preferenciách na post primátora Košíc – VIDEO
Tagy: Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku Prieskum Primátor Košíc Volebné preferencie
V dosiaľ medializovaných prieskumoch viedol Ladislav Lörinc. Nový prieskum ukazuje posuny v preferenciách kandidátov na post košického primátora, Polaček tesne vedie pred Lörincom. Ukazujú to výsledky ...
Zdieľať
8.10.2026 (SITA.sk) - V dosiaľ medializovaných prieskumoch viedol Ladislav Lörinc.
Nový prieskum ukazuje posuny v preferenciách kandidátov na post košického primátora, Polaček tesne vedie pred Lörincom. Ukazujú to výsledky posledného prieskumu agentúry Focus, ktorý bol realizovaný na vzorke 611 respondentov v dňoch 14. až 21. septembra 2026.
Jeho zadávateľom bol Jaroslav Polaček, výsledky poskytol Polačekov volebný tím. Podľa tohto prieskumu by súčasný primátor Košíc zvíťazil v primátorských voľbách so ziskom 21,9 percenta hlasov. Jeho protikandidát a terajší starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc by podľa prieskumu získal 20,3 percenta.
Ostatní kandidáti majú za touto dvojicou výraznejší odstup. Kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák by podľa prieskumu získal 13,4 percenta hlasov, súčasnú starostku MČ Nad jazerom Lenku Kovačevičovú by podporilo 10 percent opýtaných.
Ostatých kandidátov by nepodporilo ani päť percent voličov. Okrem menovaných sa o post primátora metropoly východu uchádzajú aj Alexander Székely za Slovenské Hnutie, nezávislí kandidáti Alexander Riabov a Miroslav Sabol, a tiež kandidát hnutia Jednota Slovanov Ladislav Lőrincz.
Dvojicu favoritov na primátorský post delia sotva dva percentuálne body. V dosiaľ medializovaných prieskumoch viedol Lörinc. Stávkové kancelárie ale podľa Polačekovho tímu už dlhšie naznačovali to, čo potvrdil aktuálny prieskum, a to, že úradujúci košický primátor sa postupne dostáva do vedenia.
Zároveň ale poukázali, že konečný výsledok môže ovplyvniť 16,4 percenta stále nerozhodnutých voličov, prípadne aj to, ak by sa Mudrák či Kovačevičová vzdali v prospech niektorého z dvojice favoritov. Agentúra Focus tiež nerozhodnutým respondentom kládla doplňujúcu otázku: „Ak by ste sa predsa len museli dnes rozhodnúť, ku ktorému z kandidátov sa momentálne najviac prikláňate?”
V tomto meraní jednoznačne zvíťazil Polaček, volilo by ho 18 percent nerozhodnutých voličov. Desať percent z nich by volilo Lenku Kovačevičovú, Ladislava Lörinca 8 percent. Viac než polovica nerozhodnutých (53 percent) by si však ani tak nedokázala vybrať. Respondenti dostali aj otázku: „Ak by ste mali možnosť odovzdať v týchto voľbách aj druhý hlas, komu by ste dali svoj druhý hlas?”.
Na ňu odpovedalo 448 rozhodnutých respondentov tak, že výsledok bol pomerne vyrovnaný. Druhý hlas by 14,1 percenta z nich odovzdalo Kovačevičovej, 12,9 percenta Lörincovi a 12,7 percenta Polačekovi. Taktiež 10,7 percenta z nich by druhý hlas dalo Mudrákovi a 5,4 percenta Riabovovi.
Zdroj: SITA.sk - Polaček tesne vedie pred Lörincom, nový prieskum ukázal zmeny v preferenciách na post primátora Košíc – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nový prieskum ukazuje posuny v preferenciách kandidátov na post košického primátora, Polaček tesne vedie pred Lörincom. Ukazujú to výsledky posledného prieskumu agentúry Focus, ktorý bol realizovaný na vzorke 611 respondentov v dňoch 14. až 21. septembra 2026.
Ostatní kandidáti majú výraznejší odstup
Jeho zadávateľom bol Jaroslav Polaček, výsledky poskytol Polačekov volebný tím. Podľa tohto prieskumu by súčasný primátor Košíc zvíťazil v primátorských voľbách so ziskom 21,9 percenta hlasov. Jeho protikandidát a terajší starosta MČ Sídlisko KVP Ladislav Lörinc by podľa prieskumu získal 20,3 percenta.
Ostatní kandidáti majú za touto dvojicou výraznejší odstup. Kandidát hnutia Progresívne Slovensko Martin Mudrák by podľa prieskumu získal 13,4 percenta hlasov, súčasnú starostku MČ Nad jazerom Lenku Kovačevičovú by podporilo 10 percent opýtaných.
Ostatých kandidátov by nepodporilo ani päť percent voličov. Okrem menovaných sa o post primátora metropoly východu uchádzajú aj Alexander Székely za Slovenské Hnutie, nezávislí kandidáti Alexander Riabov a Miroslav Sabol, a tiež kandidát hnutia Jednota Slovanov Ladislav Lőrincz.
Dvojicu favoritov na primátorský post delia sotva dva percentuálne body. V dosiaľ medializovaných prieskumoch viedol Lörinc. Stávkové kancelárie ale podľa Polačekovho tímu už dlhšie naznačovali to, čo potvrdil aktuálny prieskum, a to, že úradujúci košický primátor sa postupne dostáva do vedenia.
Agentúra kládla doplňujúce otázky
Zároveň ale poukázali, že konečný výsledok môže ovplyvniť 16,4 percenta stále nerozhodnutých voličov, prípadne aj to, ak by sa Mudrák či Kovačevičová vzdali v prospech niektorého z dvojice favoritov. Agentúra Focus tiež nerozhodnutým respondentom kládla doplňujúcu otázku: „Ak by ste sa predsa len museli dnes rozhodnúť, ku ktorému z kandidátov sa momentálne najviac prikláňate?”
V tomto meraní jednoznačne zvíťazil Polaček, volilo by ho 18 percent nerozhodnutých voličov. Desať percent z nich by volilo Lenku Kovačevičovú, Ladislava Lörinca 8 percent. Viac než polovica nerozhodnutých (53 percent) by si však ani tak nedokázala vybrať. Respondenti dostali aj otázku: „Ak by ste mali možnosť odovzdať v týchto voľbách aj druhý hlas, komu by ste dali svoj druhý hlas?”.
Na ňu odpovedalo 448 rozhodnutých respondentov tak, že výsledok bol pomerne vyrovnaný. Druhý hlas by 14,1 percenta z nich odovzdalo Kovačevičovej, 12,9 percenta Lörincovi a 12,7 percenta Polačekovi. Taktiež 10,7 percenta z nich by druhý hlas dalo Mudrákovi a 5,4 percenta Riabovovi.
Zdroj: SITA.sk - Polaček tesne vedie pred Lörincom, nový prieskum ukázal zmeny v preferenciách na post primátora Košíc – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Kandidát na primátora Komunálne voľby 2026 na Slovensku Prieskum Primátor Košíc Volebné preferencie
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Zelená revolúcia na východe: Košice útočia na prestížny európsky titul
Zelená revolúcia na východe: Košice útočia na prestížny európsky titul
<< predchádzajúci článok
Policajt Svítok sa chcel vrátiť na inšpekciu, nemá však kde pracovať. Zurian ho poslal domov
Policajt Svítok sa chcel vrátiť na inšpekciu, nemá však kde pracovať. Zurian ho poslal domov