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08. októbra 2026

Zelená revolúcia na východe: Košice útočia na prestížny európsky titul


Tagy: Európske hlavné zelené mesto

Tento úspech nadväzuje na strategický kurz Košíc. Pred slovenským krajským mestom stojí historická šanca zápisu do európskych dejín environmentálnych inovácií. Metropola východu ...



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kosice 676x445 8.10.2026 (SITA.sk) - Tento úspech nadväzuje na strategický kurz Košíc.


Pred slovenským krajským mestom stojí historická šanca zápisu do európskych dejín environmentálnych inovácií. Metropola východu sa totiž úspešne kvalifikovala medzi najlepšiu päticu uchádzačov o titul Európske hlavné zelené mesto pre rok 2028 (European Green Capital 2028).

O tento významný status sa v záverečnom súboji stretne so štvoricou silných európskych konkurentov – dánskym Aalborgom, poľským mestom Bielsko-Biała, portugalským Portom a španielskou Zaragozou.

Čo rozhodlo o prieniku medzi európsku špičku?


Hodnotiaci orgán Európskej komisie pri celkovom posudzovaní vyzdvihol predovšetkým hmatateľné výsledky a dátovo podložené kroky samosprávy:

  • Inovatívny manažment vodných zdrojov: Experti ocenili dôsledné zadržiavanie zrážkovej vody v území a koordináciu s lokálnymi hospodárskymi subjektmi, vďaka čomu sa darí šetriť cenné zásoby pitnej vody.

  • Klimatické dáta v praxi: Mesto ukázalo pokrokový prístup, keď merania kvality ovzdušia priamo zakomponovalo do prípravy územno-plánovacej dokumentácie.

  • Priama participácia komunity: Do projektov adaptácie na klimatickú krízu sa podarilo efektívne vtiahnuť samotných obyvateľov mesta.


Tento úspech prirodzene nadväzuje na strategický kurz Košíc, ktoré ako vôbec prvý zástupca zo Slovenska získali certifikát Mission Label v celoeurópskej iniciatíve zamieranej na tvorbu klimaticky neutrálnych sídiel.

Rozhodnutie padne v kolíske Portugalska


Záverečný verdikt odznie v portugalskom Guimarães. Práve v priestoroch historického Paláca vojvodov z Bragancy vystúpil košický tím pred päťčlennú odbornú porotu pod vedením Patricka Childa z Európskej komisie, aby obhájil svoj zelený projekt.

Oficiálne vyhlásenie výsledkov prebehne počas slávnostného galavečera v priestoroch Teatro Jordão vo štvrtok 8. októbra 2026. Na absolútneho víťaza čaká okrem obrovskej medzinárodnej reputácie aj finančný grant vo výške 600-tisíc eur, určený na ďalší rozvoj mestských ekologických projektov. Celý priebeh vyhlasovania bude možné sledovať v reálnom čase prostredníctvom online vysielania.


Zdroj: SITA.sk - Zelená revolúcia na východe: Košice útočia na prestížny európsky titul © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Európske hlavné zelené mesto
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