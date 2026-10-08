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08. októbra 2026

Policajt Svítok sa chcel vrátiť na inšpekciu, nemá však kde pracovať. Zurian ho poslal domov


Tagy: Čurillovci Policajná inšpekcia

Zurian poslal Svítka Zurian domov po 45 minútach. Policajt Juraj Svítok zo skupiny policajtov tzv. čurillovcov sa mal podľa ...



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imgl7976 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Zurian poslal Svítka Zurian domov po 45 minútach.


Policajt Juraj Svítok zo skupiny policajtov tzv. čurillovcov sa mal podľa rozhodnutia súdu vrátiť na policajnú inšpekciu. Vo štvrtok sa prišiel prihlásiť do práce, no šéf Úradu inšpekčnej služby Branislav Zurian ho poslal domov. Vraj pre neho nemá prácu a odkázal ho na personálnu sekciu rezortu vnútra.

Zurian poslal Svítka po 45 minútach domov


Informoval o tom Denník N. Portál priblížil, že Zurian poslal Svítka Zurian domov po 45 minútach. Pri odchode sa šéf policajnej inšpekcie vyjadril, že ho nemôže posadiť niekomu na kolená. Svítok sa podľa slov Denníku N rozhodol naňho podať trestné oznámenie.

Portál pripomenul, že Svítok predtým, než ho odsunuli za radového operatívca v Bánovciach nad Bebravou, pôsobil ako zástupca riaditeľa policajnej inšpekcie. Súd však rozhodol, že jeho odvolanie z funkcie a prevelenie boli nezákonné. Správny súd v Banskej Bystrici nedávno rozhodol, že aj jeho ustanovenie do funkcie v Bánovciach bolo nezákonné.

Svítok sa nemá kam vráti


Svítok sa tak chcel vo štvrtok vrátiť do práce, no zistil, že nemá kde pracovať. Podľa jeho slov sa do Bánoviec nad Bebravou vrátiť nemôže, keďže ho tam preradili protizákonne. Podľa Svítka ide o aroganciu. Ako policajt s praxou je pripravený pracovať, no nemôže. Pripomenul, že na Slovensku je nedostatok policajtov, napriek tomu nateraz nevie, či a kde môže svoju prácu vykonávať.

Miesto zástupcu policajnej inšpekcie, ktoré patrilo Svítkovi už voľné nie je. Zurian povedal, že v rámci sfunkčnenia úradu bolo miesto Svítka zrušené. Inšpekcia však zástupcu má. Je ním Milan Maškara, a teda manžel policajnej prezidentky Jany Maškarovej. Zurian sa však vyjadril, že Maškara má na svojej pozícii inú pracovnú náplň so širším záberom než Svítok.


Zdroj: SITA.sk - Policajt Svítok sa chcel vrátiť na inšpekciu, nemá však kde pracovať. Zurian ho poslal domov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Čurillovci Policajná inšpekcia
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