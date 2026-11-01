Policajt v plameňoch otriasol krajinou, francúzska prokuratúra vyšetruje pokus o vraždu
Zápalná fľaša zasiahla žandára počas protivládnych protestov v Paríži. Polícia zadržala takmer 800 ľudí, zranenia utrpelo 159 príslušníkov bezpečnostných zložiek.
1.11.2026 (SITA.sk) - Zápalná fľaša zasiahla žandára počas protivládnych protestov v Paríži. Polícia zadržala takmer 800 ľudí, zranenia utrpelo 159 príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Incident sa odohral na východe Paríža, kde maskovaní výtržníci po skončení protestného pochodu zaútočili na bezpečnostné zložky dlažobnými kockami, fľašami a zápalnými zariadeniami.
„Výbušné zariadenia boli hodené na približne 15 žandárov a ďalších policajtov,“ uviedla prokuratúra. Vyšetrovanie vedie pre podozrenie z pokusu o vraždu verejných činiteľov. Útočníkov zatiaľ nezadržali.
Zasiahnutému žandárovi začali horieť nohavice a ochranné vybavenie. Pri hasení mu pomáhal aj muž z davu, ktorého však ďalší policajt odstrčil a pritlačil k múru.
„V zápale zásahu a pod tlakom sme si mysleli, že nás prišiel napadnúť. V skutočnosti nám tento demonštrant alebo dobrovoľný zdravotník prišiel pomôcť,“ vysvetlil žandársky kapitán Alexandre.
Samotný zranený utrpel popáleniny druhého stupňa. Priznal, že pri sledovaní záberov si uvedomil, ako blízko bol vážnej tragédii.
Minister vnútra Laurent Nuňez označil útok za pokus o vraždu a odsúdil mimoriadnu brutalitu niektorých výtržníkov.
„Tí, ktorí sú za tento útok zodpovední, musia byť potrestaní s najväčšou prísnosťou,“ vyhlásila líderka krajnej pravice Marine Le Penová.
Podľa najnovšej bilancie ministerstva vnútra polícia počas sobotňajších protestov a následných halloweenskych osláv zadržala 779 ľudí. Zranenia utrpelo 159 príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Na treťom víkende celonárodných protestov proti drahote sa podľa úradov zúčastnilo 320-tisíc ľudí, organizátori uvádzajú takmer pol milióna.
Protestné hnutie, ktoré spája študentov, odborárov a aktivistov Žltých viest, pripravuje ďalšie blokády škôl a novembrové demonštrácie.
Zdroj: SITA.sk - Policajt v plameňoch otriasol krajinou, francúzska prokuratúra vyšetruje pokus o vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.
Francúzska prokuratúra začala v nedeľu vyšetrovanie pre podozrenie z pokusu o vraždu po tom, ako počas sobotňajších protivládnych demonštrácií v Paríži zápalná fľaša zasiahla žandára a zapálila jeho uniformu.
Dramatické zábery policajta v plameňoch vyvolali pobúrenie naprieč francúzskou politickou scénou.
Dlažobné kocky a zápalné fľaše
Incident sa odohral na východe Paríža, kde maskovaní výtržníci po skončení protestného pochodu zaútočili na bezpečnostné zložky dlažobnými kockami, fľašami a zápalnými zariadeniami.
„Výbušné zariadenia boli hodené na približne 15 žandárov a ďalších policajtov,“ uviedla prokuratúra. Vyšetrovanie vedie pre podozrenie z pokusu o vraždu verejných činiteľov. Útočníkov zatiaľ nezadržali.
Nepochopený záchranár
Zasiahnutému žandárovi začali horieť nohavice a ochranné vybavenie. Pri hasení mu pomáhal aj muž z davu, ktorého však ďalší policajt odstrčil a pritlačil k múru.
„V zápale zásahu a pod tlakom sme si mysleli, že nás prišiel napadnúť. V skutočnosti nám tento demonštrant alebo dobrovoľný zdravotník prišiel pomôcť,“ vysvetlil žandársky kapitán Alexandre.
Ťažké popáleniny
Samotný zranený utrpel popáleniny druhého stupňa. Priznal, že pri sledovaní záberov si uvedomil, ako blízko bol vážnej tragédii.
Minister vnútra Laurent Nuňez označil útok za pokus o vraždu a odsúdil mimoriadnu brutalitu niektorých výtržníkov.
„Tí, ktorí sú za tento útok zodpovední, musia byť potrestaní s najväčšou prísnosťou,“ vyhlásila líderka krajnej pravice Marine Le Penová.
Desaťtisíce ľudí
Podľa najnovšej bilancie ministerstva vnútra polícia počas sobotňajších protestov a následných halloweenskych osláv zadržala 779 ľudí. Zranenia utrpelo 159 príslušníkov bezpečnostných zložiek.
Na treťom víkende celonárodných protestov proti drahote sa podľa úradov zúčastnilo 320-tisíc ľudí, organizátori uvádzajú takmer pol milióna.
Protestné hnutie, ktoré spája študentov, odborárov a aktivistov Žltých viest, pripravuje ďalšie blokády škôl a novembrové demonštrácie.
Zdroj: SITA.sk - Policajt v plameňoch otriasol krajinou, francúzska prokuratúra vyšetruje pokus o vraždu © SITA Všetky práva vyhradené.
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