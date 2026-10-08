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 24hod.sk    Ekonomika

08. októbra 2026

Investície do AI pomáhajú vykryť dôsledky vojny na Blízkom východe, WTO prudko zlepšila odhad rastu svetového obchodu


Tagy: Globálna ekonomika Šéfka WTO svetový obchod Umelá inteligencia Vojna na Blízkom východe

Globálny HDP by podľa organizácie mal tento rok vzrásť o 2,6 percenta a v roku 2027 o 2,9 percenta. Svetová obchodná organizácia (WTO) ...



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world_trade__7558 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Globálny HDP by podľa organizácie mal tento rok vzrásť o 2,6 percenta a v roku 2027 o 2,9 percenta.


Svetová obchodná organizácia (WTO) výrazne zvýšila odhad rastu svetového obchodu na rok 2026. Organizácia očakáva, že objem obchodu s tovarmi sa tento rok zvýši o 3,9 percenta, zatiaľ čo ešte v marci predpokladala rast len na úrovni 1,9 percenta.

WTO zároveň zlepšila výhľad na budúci rok, keď aktuálne počíta s rastom svetového obchodu o 4,1 percenta namiesto pôvodne očakávaných 2,6 percenta. Globálny HDP by podľa organizácie mal tento rok vzrásť o 2,6 percenta a v roku 2027 o 2,9 percenta.

Tieto údaje odrážajú odolnosť medzinárodného obchodu v praxi,“ uviedla šéfka WTO Ngozi Okonjová-Iwealová. „Keď dôjde k narušeniam, integrovaná svetová ekonomika a obchodný systém založený na pravidlách poskytujú ekonomikám dostatočnú flexibilitu na to, aby sa základné produkty naďalej dostávali k podnikom a domácnostiam, ktoré ich potrebujú.

Organizácia konštatovala, že vojna s Iránom síce obmedzila dodávky energií a zvýšila ceny ropy, hnojív aj dopravy, no väčšina ekonomík mimo regiónu zostala odolná. Dodávateľské reťazce sa podľa WTO úspešne prispôsobili problémom na energetických a dopravných trhoch.

Významným motorom rastu sa stali investície do umelej inteligencie. Obchod s polovodičmi, servermi a ďalšími technológiami potrebnými pre AI vzrástol v prvom polroku medziročne o 67 percent a podieľal sa takmer polovicou na celkovom raste svetového obchodu s tovarmi. WTO zároveň očakáva, že globálne výdavky na infraštruktúru pre umelú inteligenciu tento rok vzrastú najmenej o 30 percent a v roku 2027 sa zvýšia o ďalších 10 až 20 percent.


Zdroj: SITA.sk - Investície do AI pomáhajú vykryť dôsledky vojny na Blízkom východe, WTO prudko zlepšila odhad rastu svetového obchodu © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Globálna ekonomika Šéfka WTO svetový obchod Umelá inteligencia Vojna na Blízkom východe
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