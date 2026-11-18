Suverénny Zverev zdolal Sheltona v dvoch setoch a zaistil si postup do semifinále. Fils otočil súboj so zraneným Jodarom – VIDEO
Nemec vyhral všetkých šesť predchádzajúcich vzájomných stretnutí s Američanom Benom Sheltonom. Svetová jednotka Alexander Zverev predviedla pri vlastnom ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Nemec vyhral všetkých šesť predchádzajúcich vzájomných stretnutí s Američanom Benom Sheltonom.
Svetová jednotka Alexander Zverev predviedla pri vlastnom podaní suverénny výkon. Zdolala nasadenú trojku Bena Sheltona 2:0 na sety a zabezpečila si tak miesto medzi najlepšími štyrmi hráčmi na turnaji ATP Finals v Turíne.
Keďže v skupine Johna McEnroea zostáva odohrať ešte jedno kolo, Nemcovo víťazstvo v dvoch setoch znamenalo koniec nádejí pre mladého Španiela Rafaela Jodara, ktorý predtým podľahol Francúzovi Arthurovi Filsovi.
"Ak sa sústredím na seba a hrám dobrý tenis, výsledky prídu samy," uviedol Zverev po zápase. V súboji dvoch hráčov so silným podaním získal Zverev brejk hneď v úvodnom geme stretnutia.
Nemec následne udržal svoje podanie bez straty fiftínu. V treťom geme Shelton odvrátil dva brejkbaly, pričom v nasledujúcej hre si Američan vypracoval svoje jediné dve príležitosti na brejk v celom súboji, no ani jednu nedokázal premeniť. Vzápätí opäť prišiel o svoje podanie.
Zverev, ktorý dominoval aj vo výmenách od základnej čiary, získal prvý set v ôsmom geme. V druhom dejstve sa Sheltonovo podanie stabilizovalo, no na Zverevov servis nedokázal nájsť recept a rozhodol až tajbrejk.
Nemec vyhral všetkých šesť predchádzajúcich vzájomných stretnutí s Američanom – vrátane finále US Open – a ovládol aj všetkých päť setov, ktoré sa rozhodovali v tajbrejku. Inak tomu nebolo ani tentoraz.
Shelton, ktorý v záverečnej fáze pôsobil čoraz bezradnejšie, zahral dva rutinné forhendy za základnú čiaru. Následne sa mu podarilo získať bod pri Zverevovom podaní vďaka prudkému returnu, no vzápätí dvoma ďalšími chybami vrátil iniciatívu späť do rúk Nemca.
Po ďalšom ese, ktorým si vypracovala mečbal, svetová jednotka po 94 minútach hry ukončila zápas razantným forhendovým obhodením. "Je mi jedno, akým spôsobom získam mečbal, hlavné je, že ho vyhrám. Ale toto bol predsa len pekný moment," poznamenal Zverev.
V úvodnom zápase dňa Francúz Arthur Fils otočil nepriaznivý vývoj stretnutia proti Jodarovi a zvíťazil 2:1 na sety, čím si udržal nádej na postup medzi najlepšiu štvoricu.
Dvadsaťročný Jodar začal sľubne, no po prvom sete požiadal o lekárske ošetrenie a v ďalšom priebehu získal už len štyri gemy. "Prvý set bol taký ´nijaký´, sprevádzala ho aj trocha frustrácie. Som však veľmi spokojný s tým, ako som zvládol druhý a tretí set. Cítim teraz aj istú úľavu," prezradil Fils.
Jodar je prvým hráčom, ktorý sa vo svojej debutovej sezóne na okruhu ATP prebojoval na záverečný Turnaj majstrov. Vrcholom jeho náročnej sezóny bola účasť vo štvrťfinále na French Open.
"Teraz je to už lepšie, ale bolo to, samozrejme, ťažké. Cítil som, že nemôžem plnohodnotne bojovať - fyzicky som nebol na potrebnej úrovni, najmä v posledných dvoch setoch. Stáva sa to každému na okruhu, pretože hráme obrovské množstvo zápasov. Je to niečo, s čím sa musíme vyrovnať. Musíme ísť ďalej a zamyslieť sa nad tým, ako týmto situáciám predchádzať," dodal Španiel.
Víťazstvo Filsa ukončilo 15-ročné čakanie Francúzska na výhru na turnaji ATP Finals. Naposledy sa z úspechu tešil Jo-Wilfried Tsonga v semifinále v roku 2011.
Filsa čaká vo štvrtok 19. novembra ešte jeden súboj v skupine proti Zverevovi, zatiaľ čo Jodar nastúpi proti Sheltonovi. Do semifinále postúpia dvaja najlepší hráči z každej z dvoch skupín.
Zdroj: SITA.sk - Suverénny Zverev zdolal Sheltona v dvoch setoch a zaistil si postup do semifinále. Fils otočil súboj so zraneným Jodarom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Svetová jednotka Alexander Zverev predviedla pri vlastnom podaní suverénny výkon. Zdolala nasadenú trojku Bena Sheltona 2:0 na sety a zabezpečila si tak miesto medzi najlepšími štyrmi hráčmi na turnaji ATP Finals v Turíne.
Keďže v skupine Johna McEnroea zostáva odohrať ešte jedno kolo, Nemcovo víťazstvo v dvoch setoch znamenalo koniec nádejí pre mladého Španiela Rafaela Jodara, ktorý predtým podľahol Francúzovi Arthurovi Filsovi.
"Ak sa sústredím na seba a hrám dobrý tenis, výsledky prídu samy," uviedol Zverev po zápase. V súboji dvoch hráčov so silným podaním získal Zverev brejk hneď v úvodnom geme stretnutia.
Skvelá bilancia
Nemec následne udržal svoje podanie bez straty fiftínu. V treťom geme Shelton odvrátil dva brejkbaly, pričom v nasledujúcej hre si Američan vypracoval svoje jediné dve príležitosti na brejk v celom súboji, no ani jednu nedokázal premeniť. Vzápätí opäť prišiel o svoje podanie.
Zverev, ktorý dominoval aj vo výmenách od základnej čiary, získal prvý set v ôsmom geme. V druhom dejstve sa Sheltonovo podanie stabilizovalo, no na Zverevov servis nedokázal nájsť recept a rozhodol až tajbrejk.
Nemec vyhral všetkých šesť predchádzajúcich vzájomných stretnutí s Američanom – vrátane finále US Open – a ovládol aj všetkých päť setov, ktoré sa rozhodovali v tajbrejku. Inak tomu nebolo ani tentoraz.
Pekný moment
Shelton, ktorý v záverečnej fáze pôsobil čoraz bezradnejšie, zahral dva rutinné forhendy za základnú čiaru. Následne sa mu podarilo získať bod pri Zverevovom podaní vďaka prudkému returnu, no vzápätí dvoma ďalšími chybami vrátil iniciatívu späť do rúk Nemca.
Po ďalšom ese, ktorým si vypracovala mečbal, svetová jednotka po 94 minútach hry ukončila zápas razantným forhendovým obhodením. "Je mi jedno, akým spôsobom získam mečbal, hlavné je, že ho vyhrám. Ale toto bol predsa len pekný moment," poznamenal Zverev.
Cíti úľavu
V úvodnom zápase dňa Francúz Arthur Fils otočil nepriaznivý vývoj stretnutia proti Jodarovi a zvíťazil 2:1 na sety, čím si udržal nádej na postup medzi najlepšiu štvoricu.
Dvadsaťročný Jodar začal sľubne, no po prvom sete požiadal o lekárske ošetrenie a v ďalšom priebehu získal už len štyri gemy. "Prvý set bol taký ´nijaký´, sprevádzala ho aj trocha frustrácie. Som však veľmi spokojný s tým, ako som zvládol druhý a tretí set. Cítim teraz aj istú úľavu," prezradil Fils.
Jodar je prvým hráčom, ktorý sa vo svojej debutovej sezóne na okruhu ATP prebojoval na záverečný Turnaj majstrov. Vrcholom jeho náročnej sezóny bola účasť vo štvrťfinále na French Open.
"Teraz je to už lepšie, ale bolo to, samozrejme, ťažké. Cítil som, že nemôžem plnohodnotne bojovať - fyzicky som nebol na potrebnej úrovni, najmä v posledných dvoch setoch. Stáva sa to každému na okruhu, pretože hráme obrovské množstvo zápasov. Je to niečo, s čím sa musíme vyrovnať. Musíme ísť ďalej a zamyslieť sa nad tým, ako týmto situáciám predchádzať," dodal Španiel.
Víťazstvo Filsa ukončilo 15-ročné čakanie Francúzska na výhru na turnaji ATP Finals. Naposledy sa z úspechu tešil Jo-Wilfried Tsonga v semifinále v roku 2011.
Filsa čaká vo štvrtok 19. novembra ešte jeden súboj v skupine proti Zverevovi, zatiaľ čo Jodar nastúpi proti Sheltonovi. Do semifinále postúpia dvaja najlepší hráči z každej z dvoch skupín.
Zdroj: SITA.sk - Suverénny Zverev zdolal Sheltona v dvoch setoch a zaistil si postup do semifinále. Fils otočil súboj so zraneným Jodarom – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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