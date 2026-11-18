Brendza začal štvrté volebné obdobie na poste primátora Stropkova, poslanci mu schválili plat zvýšený o 40 percent
Nové mestské zastupiteľstvo bude mať po novom 12 poslancov, o šesť menej ako v predchádzajúcom období. Ondrej Brendza ...
18.11.2026 (SITA.sk) - Nové mestské zastupiteľstvo bude mať po novom 12 poslancov, o šesť menej ako v predchádzajúcom období.
Ondrej Brendza (nezávislý) začal v utorok 17. novembra svoje štvrté volebné obdobie na poste primátora Stropkova. V októbrových komunálnych voľbách získal 72 percent hlasov, čo predstavuje 2 389 hlasov a zdolal jediného protikandidáta Maroša Kliku (Smer-SD). Nové mestské zastupiteľstvo bude mať po novom 12 poslancov, o šesť menej ako v predchádzajúcom období.
Ako informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, dôvodom je pokles počtu obyvateľov mesta pod 10-tisíc. Poslanci boli tentoraz volení v jednom volebnom obvode. Celkovo kandidovalo 53 uchádzačov. Z predchádzajúceho zastupiteľstva obhájilo mandát deväť poslancov. Sedem kresiel získali nezávislí kandidáti, tri KDH a po jednom Hlas-SD a koalícia PS a Demokrati.
Primátor vo svojom príhovore uviedol, že popri pokračovaní v investičných projektoch sa chce v novom období zamerať aj na ekonomické, energetické a bezpečnostné výzvy. „Podmienky fungovania miest sa menia rýchlejšie, než sme boli zvyknutí. Energetická neistota, napäté verejné rozpočty, bezpečnostné riziká, klimatické zmeny či technologický vývoj prinášajú výzvy, na ktoré musíme vedieť reagovať,“ skonštatoval Brendza.
Za svojho zástupcu určil poslanca Daniela Hubáča, ktorý začal už svoje piate funkčné obdobie. Mestská rada bude mať štyroch členov, o jedného menej ako v predchádzajúcom volebnom období. Okrem Hubáča v nej budú pôsobiť Róbert Jankanič, Milan Pavúk (obaja nezávislí) a Jana Slivková (KDH). Pri zastupiteľstve bude pracovať päť odborných komisií.
Poslanci schválili Brendzovi plat vo výške 2,6-násobku priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok, zvýšený o 40 percent. Najbližšie pracovné zasadnutie zastupiteľstva je naplánované na 14. decembra. Jeho hlavným bodom bude rozpočet mesta na budúci rok.
Zdroj: SITA.sk - Brendza začal štvrté volebné obdobie na poste primátora Stropkova, poslanci mu schválili plat zvýšený o 40 percent © SITA Všetky práva vyhradené.
Ondrej Brendza (nezávislý) začal v utorok 17. novembra svoje štvrté volebné obdobie na poste primátora Stropkova. V októbrových komunálnych voľbách získal 72 percent hlasov, čo predstavuje 2 389 hlasov a zdolal jediného protikandidáta Maroša Kliku (Smer-SD). Nové mestské zastupiteľstvo bude mať po novom 12 poslancov, o šesť menej ako v predchádzajúcom období.
Počet poslancov klesol pre úbytok obyvateľov
Ako informoval hovorca mesta Stropkov Peter Novák, dôvodom je pokles počtu obyvateľov mesta pod 10-tisíc. Poslanci boli tentoraz volení v jednom volebnom obvode. Celkovo kandidovalo 53 uchádzačov. Z predchádzajúceho zastupiteľstva obhájilo mandát deväť poslancov. Sedem kresiel získali nezávislí kandidáti, tri KDH a po jednom Hlas-SD a koalícia PS a Demokrati.
Primátor vo svojom príhovore uviedol, že popri pokračovaní v investičných projektoch sa chce v novom období zamerať aj na ekonomické, energetické a bezpečnostné výzvy. „Podmienky fungovania miest sa menia rýchlejšie, než sme boli zvyknutí. Energetická neistota, napäté verejné rozpočty, bezpečnostné riziká, klimatické zmeny či technologický vývoj prinášajú výzvy, na ktoré musíme vedieť reagovať,“ skonštatoval Brendza.
Poslanci schválili primátorovi plat
Za svojho zástupcu určil poslanca Daniela Hubáča, ktorý začal už svoje piate funkčné obdobie. Mestská rada bude mať štyroch členov, o jedného menej ako v predchádzajúcom volebnom období. Okrem Hubáča v nej budú pôsobiť Róbert Jankanič, Milan Pavúk (obaja nezávislí) a Jana Slivková (KDH). Pri zastupiteľstve bude pracovať päť odborných komisií.
Poslanci schválili Brendzovi plat vo výške 2,6-násobku priemernej mzdy v hospodárstve za predchádzajúci rok, zvýšený o 40 percent. Najbližšie pracovné zasadnutie zastupiteľstva je naplánované na 14. decembra. Jeho hlavným bodom bude rozpočet mesta na budúci rok.
Zdroj: SITA.sk - Brendza začal štvrté volebné obdobie na poste primátora Stropkova, poslanci mu schválili plat zvýšený o 40 percent © SITA Všetky práva vyhradené.
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