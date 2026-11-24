Pollák a Jakab kritizujú návrh na zastropovanie počtu zahraničných pracovníkov
Kabinet zároveň obvinil z podielu na tom, čo označil za islamizáciu Slovenska. Návrh vládnej koalície na zastropovanie počtu ...
25.11.2026 (SITA.sk) - Kabinet zároveň obvinil z podielu na tom, čo označil za islamizáciu Slovenska.
Návrh vládnej koalície na zastropovanie počtu zahraničných pracovníkov podľa poslancov Národnej rady SR z Hnutia Slovensko Petra Polláka ml. a Júliusa Jakaba nerieši problémy slovenského trhu práce. Vláde vyčítajú, že uľahčuje príchod pracovnej sily z tretích krajín, hoci na Slovensku evidujú desaťtisíce uchádzačov o zamestnanie. Uviedli to na utorkovej tlačovej konferencii.
Podľa poslancov je na Slovensku viac ako 170-tisíc nezamestnaných, z ktorých približne 145-tisíc môže okamžite nastúpiť do práce. Pollák upozornil, že medzi domácimi uchádzačmi sú aj ľudia so základným alebo bez ukončeného vzdelania.
V súvislosti s príchodom zahraničných pracovníkov pripomenul návštevu premiéra Roberta Fica v Uzbekistane v roku 2025, podpísanie memoranda o spolupráci v oblasti ľudských zdrojov aj vládne uznesenie o posilnení kapacít cudzineckej polície. Kabinet zároveň obvinil z podielu na tom, čo označil za islamizáciu Slovenska.
Pollák tvrdí, že príchod lacnej pracovnej sily vytvára tlak na mzdy a môže ohroziť aj pracovné miesta v automobilovom priemysle.
Jakab spája situáciu na trhu práce s konsolidačnými opatreniami, daňovo-odvodovým zaťažením a poklesom konkurencieschopnosti krajiny. Ako príklad uviedol spoločnosť Gabor, ktorá na Slovensku ohlásila šetrenie a prepúšťanie. Podľa poslanca pritom výroba v jej zahraničných prevádzkach pokračuje bez obmedzení.
„A preto my chceme, a je to jedna z našich podmienok vstupu do ďalšej vlády, že pokiaľ niekto, nejaký cudzinec spácha úmyselný trestný čin, tak okrem spravodlivého rozsudku, okrem spravodlivého trestu musí byť aj automaticky vyhostený zo Slovenskej republiky,“ vyhlásil Jakab.
Zdroj: SITA.sk - Pollák a Jakab kritizujú návrh na zastropovanie počtu zahraničných pracovníkov © SITA Všetky práva vyhradené.
Návrh vládnej koalície na zastropovanie počtu zahraničných pracovníkov podľa poslancov Národnej rady SR z Hnutia Slovensko Petra Polláka ml. a Júliusa Jakaba nerieši problémy slovenského trhu práce. Vláde vyčítajú, že uľahčuje príchod pracovnej sily z tretích krajín, hoci na Slovensku evidujú desaťtisíce uchádzačov o zamestnanie. Uviedli to na utorkovej tlačovej konferencii.
Vláde vyčítajú uľahčovanie príchodu pracovníkov
Podľa poslancov je na Slovensku viac ako 170-tisíc nezamestnaných, z ktorých približne 145-tisíc môže okamžite nastúpiť do práce. Pollák upozornil, že medzi domácimi uchádzačmi sú aj ľudia so základným alebo bez ukončeného vzdelania.
V súvislosti s príchodom zahraničných pracovníkov pripomenul návštevu premiéra Roberta Fica v Uzbekistane v roku 2025, podpísanie memoranda o spolupráci v oblasti ľudských zdrojov aj vládne uznesenie o posilnení kapacít cudzineckej polície. Kabinet zároveň obvinil z podielu na tom, čo označil za islamizáciu Slovenska.
Pollák tvrdí, že príchod lacnej pracovnej sily vytvára tlak na mzdy a môže ohroziť aj pracovné miesta v automobilovom priemysle.
Konsolidácia znižuje konkurencieschopnosť
Jakab spája situáciu na trhu práce s konsolidačnými opatreniami, daňovo-odvodovým zaťažením a poklesom konkurencieschopnosti krajiny. Ako príklad uviedol spoločnosť Gabor, ktorá na Slovensku ohlásila šetrenie a prepúšťanie. Podľa poslanca pritom výroba v jej zahraničných prevádzkach pokračuje bez obmedzení.
„A preto my chceme, a je to jedna z našich podmienok vstupu do ďalšej vlády, že pokiaľ niekto, nejaký cudzinec spácha úmyselný trestný čin, tak okrem spravodlivého rozsudku, okrem spravodlivého trestu musí byť aj automaticky vyhostený zo Slovenskej republiky,“ vyhlásil Jakab.
Zdroj: SITA.sk - Pollák a Jakab kritizujú návrh na zastropovanie počtu zahraničných pracovníkov © SITA Všetky práva vyhradené.