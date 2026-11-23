Únia miest Slovenska odporúča mestám dodržiavať zákon pri rozpočtoch na rok 2027, majú výnimku z dlhovej brzdy
ÚMS apeluje na dodržiavanie zákonných rámcov a zároveň žiada legislatívne zmeny, ktoré by radám miest a obcí poskytli väčšiu finančnú flexibilitu na riadenie ich rozpočtov.
23.11.2026 (SITA.sk) - ÚMS apeluje na dodržiavanie zákonných rámcov a zároveň žiada legislatívne zmeny, ktoré by radám miest a obcí poskytli väčšiu finančnú flexibilitu na riadenie ich rozpočtov.
Únia miest Slovenska (ÚMS) odporúča mestám pri príprave a schvaľovaní rozpočtov na rok 2027 riadiť sa zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa písomného usmernenia ministerstva financií sa na tieto rozpočty vzťahuje výnimka zo sankcií dlhovej brzdy.
ÚMS zároveň dlhodobo požaduje zmenu ústavného zákona týkajúceho sa sankcií viazaných na výšku celkového verejného dlhu pre mestá a obce. „Mestá potrebujú jasné pravidlá, aby mohli aj v ďalších rokoch plánovať verejné služby a investície,“ uviedla Únia miest Slovenska. Zdôraznila, že mestá sú zodpovedné za vlastné hospodárenie, avšak nemajú možnosť ovplyvniť výšku celkového verejného dlhu.
„Únia miest Slovenska mestám odporúča, aby rozpočty na rok 2027 pripravovali a schvaľovali podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Vychádzame z písomného usmernenia ministerstva financií, podľa ktorého sa na tieto rozpočty vzťahuje výnimka zo sankcií dlhovej brzdy,“ doplnila ÚMS v stanovisku.
ÚMS teda apeluje na dodržiavanie zákonných rámcov a zároveň žiada legislatívne zmeny, ktoré by radám miest a obcí poskytli väčšiu finančnú flexibilitu na riadenie ich rozpočtov a investícií v kontexte súčasných pravidiel dlhovej brzdy.
Zdroj: SITA.sk - Únia miest Slovenska odporúča mestám dodržiavať zákon pri rozpočtoch na rok 2027, majú výnimku z dlhovej brzdy © SITA Všetky práva vyhradené.
Únia miest Slovenska (ÚMS) odporúča mestám pri príprave a schvaľovaní rozpočtov na rok 2027 riadiť sa zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Podľa písomného usmernenia ministerstva financií sa na tieto rozpočty vzťahuje výnimka zo sankcií dlhovej brzdy.
ÚMS zároveň dlhodobo požaduje zmenu ústavného zákona týkajúceho sa sankcií viazaných na výšku celkového verejného dlhu pre mestá a obce. „Mestá potrebujú jasné pravidlá, aby mohli aj v ďalších rokoch plánovať verejné služby a investície,“ uviedla Únia miest Slovenska. Zdôraznila, že mestá sú zodpovedné za vlastné hospodárenie, avšak nemajú možnosť ovplyvniť výšku celkového verejného dlhu.
„Únia miest Slovenska mestám odporúča, aby rozpočty na rok 2027 pripravovali a schvaľovali podľa zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Vychádzame z písomného usmernenia ministerstva financií, podľa ktorého sa na tieto rozpočty vzťahuje výnimka zo sankcií dlhovej brzdy,“ doplnila ÚMS v stanovisku.
ÚMS teda apeluje na dodržiavanie zákonných rámcov a zároveň žiada legislatívne zmeny, ktoré by radám miest a obcí poskytli väčšiu finančnú flexibilitu na riadenie ich rozpočtov a investícií v kontexte súčasných pravidiel dlhovej brzdy.
Zdroj: SITA.sk - Únia miest Slovenska odporúča mestám dodržiavať zákon pri rozpočtoch na rok 2027, majú výnimku z dlhovej brzdy © SITA Všetky práva vyhradené.
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