Poľsko v noci zmarilo ruskú provokáciu z Kaliningradu, potvrdil premiér Tusk
Zároveň upozornil, že Poľsko môže v nasledujúcom období čeliť dlhodobejšej eskalácii zo strany Ruska. Poľsko v noci na utorok zabránilo možnej provokácii na hranici s ruskou
3.11.2026 (SITA.sk) - Zároveň upozornil, že Poľsko môže v nasledujúcom období čeliť dlhodobejšej eskalácii zo strany Ruska.
Poľsko v noci na utorok zabránilo možnej provokácii na hranici s ruskou Kaliningradskou oblasťou, oznámil poľský premiér Donald Tusk, podľa ktorého bezpečnostné zložky zasiahli krátko potom, ako zaznamenali podozrivú aktivitu pri severnej hranici krajiny.
„Veľmi rýchlo sme na miesto nasadili potrebné bezpečnostné sily a prostriedky a úspešne sme zabránili akýmkoľvek pokusom o provokáciu, ak to bol ich zámer. Samozrejme, nikdy to nebudeme schopní úplne potvrdiť,“ povedal Tusk.
Premiér uviedol, že incidentu predchádzali týždne varovaní poľských aj spojeneckých spravodajských služieb pred možnými diverznými akciami alebo vážnejšími provokáciami na hranici s Ruskom. Medzi možné scenáre podľa neho patrilo aj preniknutie ozbrojených osôb na poľské územie.
Tusk zároveň upozornil, že Poľsko môže v nasledujúcom období čeliť dlhodobejšej eskalácii zo strany Ruska. Vyzval preto na zvýšenú ostražitosť voči sabotážnym operáciám a ďalším bezpečnostným hrozbám. Poľský líder pritom už v septembri varoval, že ruské plány zahŕňajú aj hybridné útoky proti spojencom Kyjeva vrátane operácií s využitím dronov a rakiet.
Poľsko, ktoré tvorí východné krídlo Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO), opakovane obviňuje Rusko zo sabotážnych aktivít na svojom území. Krajina zároveň zohráva kľúčovú úlohu pri preprave západnej vojenskej a humanitárnej pomoci na Ukrajinu.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko v noci zmarilo ruskú provokáciu z Kaliningradu, potvrdil premiér Tusk © SITA Všetky práva vyhradené.
Poľsko v noci na utorok zabránilo možnej provokácii na hranici s ruskou Kaliningradskou oblasťou, oznámil poľský premiér Donald Tusk, podľa ktorého bezpečnostné zložky zasiahli krátko potom, ako zaznamenali podozrivú aktivitu pri severnej hranici krajiny.
„Veľmi rýchlo sme na miesto nasadili potrebné bezpečnostné sily a prostriedky a úspešne sme zabránili akýmkoľvek pokusom o provokáciu, ak to bol ich zámer. Samozrejme, nikdy to nebudeme schopní úplne potvrdiť,“ povedal Tusk.
Premiér uviedol, že incidentu predchádzali týždne varovaní poľských aj spojeneckých spravodajských služieb pred možnými diverznými akciami alebo vážnejšími provokáciami na hranici s Ruskom. Medzi možné scenáre podľa neho patrilo aj preniknutie ozbrojených osôb na poľské územie.
Tusk zároveň upozornil, že Poľsko môže v nasledujúcom období čeliť dlhodobejšej eskalácii zo strany Ruska. Vyzval preto na zvýšenú ostražitosť voči sabotážnym operáciám a ďalším bezpečnostným hrozbám. Poľský líder pritom už v septembri varoval, že ruské plány zahŕňajú aj hybridné útoky proti spojencom Kyjeva vrátane operácií s využitím dronov a rakiet.
Poľsko, ktoré tvorí východné krídlo Európskej únie (EÚ) a Severoatlantickej aliancie (NATO), opakovane obviňuje Rusko zo sabotážnych aktivít na svojom území. Krajina zároveň zohráva kľúčovú úlohu pri preprave západnej vojenskej a humanitárnej pomoci na Ukrajinu.
Zdroj: SITA.sk - Poľsko v noci zmarilo ruskú provokáciu z Kaliningradu, potvrdil premiér Tusk © SITA Všetky práva vyhradené.
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