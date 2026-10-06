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Primark uvádza na trh novú kolekciu zameranú na zvyšovanie povedomia o rakovine prsníka
Tagy: PR Rakovina prsníka
Primark daruje viac ako 1 milión EUR charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom s rakovinou. Na Slovensku venuje dar organizácii OZ Amazonky. Spoločnosť Primark predstavila novú kolekciu ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Primark daruje viac ako 1 milión EUR charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom s rakovinou. Na Slovensku venuje dar organizácii OZ Amazonky.
Spoločnosť Primark predstavila novú kolekciu na zvyšovanie povedomia o rakovine prsníka. Zároveň spúšťa kampaň, ktorá kladie dôraz na to, aká je dôležitá vzájomná podpora žien, a to od stanovenia diagnózy cez liečbu až po obdobie po nej. V predajniach Primark je už nová kolekcia dostupná od 1. októbra. Samotná kampaň prináša príbehy štyroch žien, ktorým bola diagnostikovaná rakovina prsníka a poskytuje praktické tipy, odporúčania a rady, vďaka ktorým môže byť toto obdobie o niečo jednoduchšie.
V rámci kampane Primark daruje v Európe a USA viac ako 1 milión EUR charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom s rakovinou. Touto sumou Primark prispieva na financovanie dôležitého výskumu, osvetových aktivít či podporných služieb pre ľudí s rakovinou. Na Slovensku venuje dar vo výške 5 000 EUR organizácii OZ Amazonky, ktorá ho využije na služby pre pacientky po liečbe rakoviny prsníka. Tieto služby, ako napríklad lymfomasáže, fyzioterapia či potrebná psychologická pomoc, zvyšujú kvalitu ich života. Časť prostriedkov združenie využije aj na tlač materiálov zameraných na osvetové aktivity v oblasti prevencie rakoviny prsníka.
Okrem tohto priameho daru spoločnosť Primark pozýva kolegov a zákazníkov v predajniach, aby sa zapojili do darcovských iniciatív a aktivít na všetkých trhoch vrátane Slovenska. Ambíciou je takto vyzbierať ďalší milión EUR pre charitatívne organizácie, ktoré sa venujú ľuďom s rakovinou. Na Slovensku môžu prispieť zákazníci darom v ľubovoľnej výške priamo na pokladniach predajne, a to od 1. do 19. októbra.
"Podpora od spoločnosti Primark pre nás nepredstavuje len finančnú pomoc. Je to jasný signál, že na ženy s rakovinou prsníka sa nezabúda. Vďaka nej môžeme pokračovať v poskytovaní služieb, ktoré ženám prinášajú úľavu, podporu a pocit spolupatričnosti. Tento rok sa nám podarilo rozšíriť rehabilitačné aktivity, posilniť psychologickú pomoc a venovať sa osvete ešte intenzívnejšie. Veľmi si vážime, že Primark stojí pri nás a pomáha vytvárať priestor, kde sa ženy cítia bezpečne a podporene," povedala Zuzana Ščepková, predsedníčka OZ Amazonky.
Tohtoročná kolekcia bola vyvinutá v spolupráci so ženami, ktorým diagnostikovali rakovinu prsníka. Prináša špecializované pooperačné produkty s pohodlnými základnými kúskami na každodenné nosenie.
Pooperačná línia zahŕňa špecializované produkty, ktoré sú určené ženám s rakovinou prsníka. Na predajniach je dostupná po celý rok. Súčasťou kolekcie sú výplne do podprseniek, ktoré sa do nich vkladajú a nahrádzajú tvar prsníka po operácii. Sú vyrobené z mäkkej tvarovanej peny pre pohodlie a prirodzený vzhľad. Tieto výplne sú dostupné pre pravý aj ľavý košík podprsenky v piatich veľkostiach (S, M, L, XL a XXL) za cenu 7 EUR.
Kolekcia zahŕňa aj 2-balenie pooperačných náprsných vreciek, ktoré sa dajú pripnúť na akúkoľvek podprsenku a použiť na vloženie prsnej výplne. Vďaka tomu môžu zákazníčky aj naďalej nosiť ich obľúbené podprsenky. Náprsné vrecká sú vyrobené z jemnej bavlny, sú priedušné a šetrné k citlivej pokožke. Dostupné sú v pravom aj v ľavom prevedení, v čiernej aj bielej farbe a stoja 7 EUR.
Pooperačná línia zahŕňa aj ďalšie modely podprseniek, ktoré sú pohodlné aj praktické. V kolekcii nájdete modely s vreckami na výplne, bez kostíc a z mäkkých materiálov, ako aj pooperačnú podpornú podprsenku (12 €) so zapínaním vpredu pre jej ľahšie obliekanie.
Primark zároveň prináša aj limitovanú kolekciu produktov na každodenné nosenie pri príležitosti mesiaca venovaného zvyšovaniu povedomia o rakovine prsníka. Kolekcia zahŕňa spodnú bielizeň, pyžamá, voľnočasové oblečenie, úplety, športové oblečenie, papuče, ponožky a produkty pre osobnú starostlivosť, a to v teplých farbách, ako sú ružová, čokoládovo hnedá a svetlo šedá.
Medzi najobľúbenejšie kúsky patrí najpredávanejšia džerzejová pyžamová súprava (15 EUR), voľný ružový sveter so širokými rukávmi (18 EUR), Buttery Soft mäkká športová bunda so zúženým pásom (18 EUR) a legíny (18 EUR), ako aj hnedý zavinovací sveter (14 EUR). Kolekcia zahŕňa aj doplnkové produkty vrátane fliaš na vodu (7 EUR), šálok na kávu (6 EUR) či hydratačných pleťových masiek (2 EUR).
"Tohtoročná kampaň oslavuje drobné skutky, povzbudenie a podporu, ktoré pre ženy s rakovinou prsníka môžu znamenať skutočne veľa. Či už ide o praktickú radu, milé slovo alebo zdieľanie skúseností, tieto chvíle súdržnosti môžu pomôcť ľuďom, aby sa v tom necítili úplne sami. Naším cieľom bolo vytvoriť kampaň, ktorá bude podporovať práve tieto dôležité interakcie.
Vývoj našej kolekcie išiel ruka v ruke s tým, že sme načúvali ženám s osobnou skúsenosťou s touto chorobou, aby sme pochopili, čo od našich produktov vyžadujú. Od našej špecializovanej línie pooperačných produktov až po pohodlné oblečenie na každodenné nosenie je táto kolekcia navrhnutá tak, aby ženy počas liečby aj po nej cítili podporu.
Uvedomujeme si, že diagnóza rakoviny prsníka so sebou prináša mnoho výziev vrátane finančnej záťaže počas liečby aj samotného zotavovania sa. Preto ponúkame špecializované produkty za dostupné ceny celoročne," povedala Ann Marie Cregan, obchodná riaditeľka Primarku.
Nová kolekcia bude dostupná vo všetkých predajniach Primark na všetkých trhoch od 1. októbra 2026. Ceny sortimentu začínajú na 7 EUR. Zákazníci si môžu prezrieť celý sortiment online na stránke Primarku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Primark uvádza na trh novú kolekciu zameranú na zvyšovanie povedomia o rakovine prsníka © SITA Všetky práva vyhradené.
Spoločnosť Primark predstavila novú kolekciu na zvyšovanie povedomia o rakovine prsníka. Zároveň spúšťa kampaň, ktorá kladie dôraz na to, aká je dôležitá vzájomná podpora žien, a to od stanovenia diagnózy cez liečbu až po obdobie po nej. V predajniach Primark je už nová kolekcia dostupná od 1. októbra. Samotná kampaň prináša príbehy štyroch žien, ktorým bola diagnostikovaná rakovina prsníka a poskytuje praktické tipy, odporúčania a rady, vďaka ktorým môže byť toto obdobie o niečo jednoduchšie.
V rámci kampane Primark daruje v Európe a USA viac ako 1 milión EUR charitatívnym organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom s rakovinou. Touto sumou Primark prispieva na financovanie dôležitého výskumu, osvetových aktivít či podporných služieb pre ľudí s rakovinou. Na Slovensku venuje dar vo výške 5 000 EUR organizácii OZ Amazonky, ktorá ho využije na služby pre pacientky po liečbe rakoviny prsníka. Tieto služby, ako napríklad lymfomasáže, fyzioterapia či potrebná psychologická pomoc, zvyšujú kvalitu ich života. Časť prostriedkov združenie využije aj na tlač materiálov zameraných na osvetové aktivity v oblasti prevencie rakoviny prsníka.
Okrem tohto priameho daru spoločnosť Primark pozýva kolegov a zákazníkov v predajniach, aby sa zapojili do darcovských iniciatív a aktivít na všetkých trhoch vrátane Slovenska. Ambíciou je takto vyzbierať ďalší milión EUR pre charitatívne organizácie, ktoré sa venujú ľuďom s rakovinou. Na Slovensku môžu prispieť zákazníci darom v ľubovoľnej výške priamo na pokladniach predajne, a to od 1. do 19. októbra.
"Podpora od spoločnosti Primark pre nás nepredstavuje len finančnú pomoc. Je to jasný signál, že na ženy s rakovinou prsníka sa nezabúda. Vďaka nej môžeme pokračovať v poskytovaní služieb, ktoré ženám prinášajú úľavu, podporu a pocit spolupatričnosti. Tento rok sa nám podarilo rozšíriť rehabilitačné aktivity, posilniť psychologickú pomoc a venovať sa osvete ešte intenzívnejšie. Veľmi si vážime, že Primark stojí pri nás a pomáha vytvárať priestor, kde sa ženy cítia bezpečne a podporene," povedala Zuzana Ščepková, predsedníčka OZ Amazonky.
Tohtoročná kolekcia bola vyvinutá v spolupráci so ženami, ktorým diagnostikovali rakovinu prsníka. Prináša špecializované pooperačné produkty s pohodlnými základnými kúskami na každodenné nosenie.
Pooperačná línia zahŕňa špecializované produkty, ktoré sú určené ženám s rakovinou prsníka. Na predajniach je dostupná po celý rok. Súčasťou kolekcie sú výplne do podprseniek, ktoré sa do nich vkladajú a nahrádzajú tvar prsníka po operácii. Sú vyrobené z mäkkej tvarovanej peny pre pohodlie a prirodzený vzhľad. Tieto výplne sú dostupné pre pravý aj ľavý košík podprsenky v piatich veľkostiach (S, M, L, XL a XXL) za cenu 7 EUR.
Kolekcia zahŕňa aj 2-balenie pooperačných náprsných vreciek, ktoré sa dajú pripnúť na akúkoľvek podprsenku a použiť na vloženie prsnej výplne. Vďaka tomu môžu zákazníčky aj naďalej nosiť ich obľúbené podprsenky. Náprsné vrecká sú vyrobené z jemnej bavlny, sú priedušné a šetrné k citlivej pokožke. Dostupné sú v pravom aj v ľavom prevedení, v čiernej aj bielej farbe a stoja 7 EUR.
Pooperačná línia zahŕňa aj ďalšie modely podprseniek, ktoré sú pohodlné aj praktické. V kolekcii nájdete modely s vreckami na výplne, bez kostíc a z mäkkých materiálov, ako aj pooperačnú podpornú podprsenku (12 €) so zapínaním vpredu pre jej ľahšie obliekanie.
Primark zároveň prináša aj limitovanú kolekciu produktov na každodenné nosenie pri príležitosti mesiaca venovaného zvyšovaniu povedomia o rakovine prsníka. Kolekcia zahŕňa spodnú bielizeň, pyžamá, voľnočasové oblečenie, úplety, športové oblečenie, papuče, ponožky a produkty pre osobnú starostlivosť, a to v teplých farbách, ako sú ružová, čokoládovo hnedá a svetlo šedá.
Medzi najobľúbenejšie kúsky patrí najpredávanejšia džerzejová pyžamová súprava (15 EUR), voľný ružový sveter so širokými rukávmi (18 EUR), Buttery Soft mäkká športová bunda so zúženým pásom (18 EUR) a legíny (18 EUR), ako aj hnedý zavinovací sveter (14 EUR). Kolekcia zahŕňa aj doplnkové produkty vrátane fliaš na vodu (7 EUR), šálok na kávu (6 EUR) či hydratačných pleťových masiek (2 EUR).
"Tohtoročná kampaň oslavuje drobné skutky, povzbudenie a podporu, ktoré pre ženy s rakovinou prsníka môžu znamenať skutočne veľa. Či už ide o praktickú radu, milé slovo alebo zdieľanie skúseností, tieto chvíle súdržnosti môžu pomôcť ľuďom, aby sa v tom necítili úplne sami. Naším cieľom bolo vytvoriť kampaň, ktorá bude podporovať práve tieto dôležité interakcie.
Vývoj našej kolekcie išiel ruka v ruke s tým, že sme načúvali ženám s osobnou skúsenosťou s touto chorobou, aby sme pochopili, čo od našich produktov vyžadujú. Od našej špecializovanej línie pooperačných produktov až po pohodlné oblečenie na každodenné nosenie je táto kolekcia navrhnutá tak, aby ženy počas liečby aj po nej cítili podporu.
Uvedomujeme si, že diagnóza rakoviny prsníka so sebou prináša mnoho výziev vrátane finančnej záťaže počas liečby aj samotného zotavovania sa. Preto ponúkame špecializované produkty za dostupné ceny celoročne," povedala Ann Marie Cregan, obchodná riaditeľka Primarku.
Nová kolekcia bude dostupná vo všetkých predajniach Primark na všetkých trhoch od 1. októbra 2026. Ceny sortimentu začínajú na 7 EUR. Zákazníci si môžu prezrieť celý sortiment online na stránke Primarku.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Primark uvádza na trh novú kolekciu zameranú na zvyšovanie povedomia o rakovine prsníka © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Rakovina prsníka
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