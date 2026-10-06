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Gebrüder Weiss posilňuje európske dodávateľské reťazce rozšírením logistických kapacít v Senci
Tagy: Logistické centrum Logistika PR
Logistické centrum Gebrüder Weiss v Senci sa od roku 2010 viac ako strojnásobilo. Najnovšie rozšírenie prináša ďalšie kapacity pre európsku distribúciu a integrované riešenia ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Logistické centrum Gebrüder Weiss v Senci sa od roku 2010 viac ako strojnásobilo.
Najnovšie rozšírenie prináša ďalšie kapacity pre európsku distribúciu a integrované riešenia dodávateľských reťazcov.
Spoločnosť Gebrüder Weiss rozširuje svoj areál v Senci pri Bratislave a vytvára ďalšie kapacity pre medzinárodných aj lokálnych zákazníkov z rôznych odvetví. Lokalita ponúka skladovanie, služby s pridanou hodnotou, digitálne služby a distribúciu po celej Európe. Do rozšírenia spoločnosť investovala 4,6 milióna eur. Nové priestory sú v plnej prevádzke od 1. októbra 2026.
Rozšírenie prinieslo ďalších 4 550 m² skladovej plochy, čím celková zastavaná plocha areálu dosiahla 29 450 m². Nové priestory možno flexibilne prispôsobiť rôznym produktom, objemom a prevádzkovým požiadavkám. Gebrüder Weiss tak získava priestor pre existujúce aj nové zákaznícke projekty a môže pružne reagovať na meniace sa potreby zákazníkov.
"Pre mnohých našich medzinárodných zákazníkov je naša slovenská centrála oveľa viac než len sklad. Je dôležitým hubom, z ktorého riadime ich distribúciu po celej Európe. Spájame dosah našej medzinárodnej siete a digitálnych riešení s osobnou podporou priamo na mieste. Naše tímy poznajú zákazníkov aj ich procesy a dokážu logistické nastavenie prispôsobiť tomu, ako sa ich podnikanie vyvíja. Takto vzniká dôvera, ktorá rastie dlhé roky – a keď rastú naši zákazníci, rastieme spolu s nimi, " hovorí René Stranz, Area Manager spoločnosti Gebrüder Weiss pre Slovensko a Poľsko.
Zmluvná logistika je jednou z kľúčových oblastí seneckého areálu. V rámci dlhodobých partnerstiev so zákazníkmi Gebrüder Weiss prepája skladovanie, distribúciu a široké spektrum služieb s pridanou hodnotou do procesov prispôsobených individuálnym požiadavkám.
Prevzatím zodpovednosti za vzájomne prepojené logistické procesy podporuje spoločnosť zákazníkov ďaleko za hranicou samotného skladovania a prepravy.
Dôležitou súčasťou riešení sú aj digitálne služby a zákaznícky portál myGW, ktoré poskytujú transparentný prehľad o zásobách a zásielkach a pomáhajú zákazníkom efektívne monitorovať a riadiť ich logistické procesy.
Rozšírenie reaguje na rastúci objem spolupráce s existujúcimi zákazníkmi, ako aj na nové zákaznícke projekty. Areál obsluhuje zákazníkov z rôznych odvetví vrátane výrobcov profesionálnej čistiacej techniky a spoločností pôsobiacich v nápojovom priemysle. Ďalšie kapacity zostávajú k dispozícii pre nové projekty zmluvnej logistiky a aj ďalší rast existujúcej spolupráce.
Nová hala je vybavená inteligentným LED osvetlením, senzoricky riadenými systémami, energeticky úspornou technológiou vykurovania a chladenia, nabíjacou infraštruktúrou a modernými bezpečnostnými systémami.
Objekt je certifikovaný podľa štandardu TAPA FSR Level A, ktorý stanovuje vysoké bezpečnostné požiadavky pre skladovacie priestory.
Nový sklad je napojený na existujúci fotovoltaický systém areálu, pričom jeho strecha je pripravená na budúce rozšírenie fotovoltaickej kapacity.
Interiér logistického centra Gebrüder Weiss v Senci: každodenná prevádzka skladu podporuje flexibilné riešenia kontraktnej logistiky pre zákazníkov z rôznych odvetví.
Od otvorenia seneckého areálu v roku 2010 spoločnosť Gebrüder Weiss lokalitu priebežne rozširuje a modernizuje. Za toto obdobie sa areál zväčšil z približne 9 600 m² na 29 450 m² – teda na viac ako trojnásobok pôvodnej veľkosti.
Najnovší projekt predstavuje štvrté rozšírenie areálu.
Spoločnosť Gebrüder Weiss pôsobí na Slovensku viac ako 30 rokov a v súčasnosti zamestnáva viac ako 200 ľudí v štyroch lokalitách. Jej portfólio služieb zahŕňa pozemnú, železničnú, leteckú a námornú prepravu, ako aj zmluvnú logistiku a riešenia dodávateľských reťazcov.
Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v Lauterachu v Rakúsku je globálne pôsobiaci poskytovateľ komplexných logistických služieb, ktorý zamestnáva približne 8 600 ľudí na 180 vlastných pobočkách. V roku 2025 dosiahla spoločnosť tržby vo výške 2,72 miliardy eur.
Portfólio spoločnosti zahŕňa prepravné a logistické riešenia, digitálne služby a riadenie dodávateľských reťazcov. Kombinácia digitálnych kompetencií a fyzickej logistickej infraštruktúry umožňuje spoločnosti Gebrüder Weiss rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov.
Rodinná spoločnosť, ktorej história siaha viac ako 500 rokov do minulosti, sa zároveň dlhodobo venuje udržateľnosti a realizuje široké spektrum environmentálnych, ekonomických a sociálnych iniciatív v rámci svojej dlhodobej stratégie udržateľnosti. www.gw-world.com
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Gebrüder Weiss posilňuje európske dodávateľské reťazce rozšírením logistických kapacít v Senci © SITA Všetky práva vyhradené.
Najnovšie rozšírenie prináša ďalšie kapacity pre európsku distribúciu a integrované riešenia dodávateľských reťazcov.
Spoločnosť Gebrüder Weiss rozširuje svoj areál v Senci pri Bratislave a vytvára ďalšie kapacity pre medzinárodných aj lokálnych zákazníkov z rôznych odvetví. Lokalita ponúka skladovanie, služby s pridanou hodnotou, digitálne služby a distribúciu po celej Európe. Do rozšírenia spoločnosť investovala 4,6 milióna eur. Nové priestory sú v plnej prevádzke od 1. októbra 2026.
Rozšírenie prinieslo ďalších 4 550 m² skladovej plochy, čím celková zastavaná plocha areálu dosiahla 29 450 m². Nové priestory možno flexibilne prispôsobiť rôznym produktom, objemom a prevádzkovým požiadavkám. Gebrüder Weiss tak získava priestor pre existujúce aj nové zákaznícke projekty a môže pružne reagovať na meniace sa potreby zákazníkov.
"Pre mnohých našich medzinárodných zákazníkov je naša slovenská centrála oveľa viac než len sklad. Je dôležitým hubom, z ktorého riadime ich distribúciu po celej Európe. Spájame dosah našej medzinárodnej siete a digitálnych riešení s osobnou podporou priamo na mieste. Naše tímy poznajú zákazníkov aj ich procesy a dokážu logistické nastavenie prispôsobiť tomu, ako sa ich podnikanie vyvíja. Takto vzniká dôvera, ktorá rastie dlhé roky – a keď rastú naši zákazníci, rastieme spolu s nimi, " hovorí René Stranz, Area Manager spoločnosti Gebrüder Weiss pre Slovensko a Poľsko.
Integrovaná zmluvná logistika v Senci
Zmluvná logistika je jednou z kľúčových oblastí seneckého areálu. V rámci dlhodobých partnerstiev so zákazníkmi Gebrüder Weiss prepája skladovanie, distribúciu a široké spektrum služieb s pridanou hodnotou do procesov prispôsobených individuálnym požiadavkám.
Prevzatím zodpovednosti za vzájomne prepojené logistické procesy podporuje spoločnosť zákazníkov ďaleko za hranicou samotného skladovania a prepravy.
Dôležitou súčasťou riešení sú aj digitálne služby a zákaznícky portál myGW, ktoré poskytujú transparentný prehľad o zásobách a zásielkach a pomáhajú zákazníkom efektívne monitorovať a riadiť ich logistické procesy.
Rozšírenie reaguje na rastúci objem spolupráce s existujúcimi zákazníkmi, ako aj na nové zákaznícke projekty. Areál obsluhuje zákazníkov z rôznych odvetví vrátane výrobcov profesionálnej čistiacej techniky a spoločností pôsobiacich v nápojovom priemysle. Ďalšie kapacity zostávajú k dispozícii pre nové projekty zmluvnej logistiky a aj ďalší rast existujúcej spolupráce.
Moderná a bezpečná infraštruktúra
Nová hala je vybavená inteligentným LED osvetlením, senzoricky riadenými systémami, energeticky úspornou technológiou vykurovania a chladenia, nabíjacou infraštruktúrou a modernými bezpečnostnými systémami.
Objekt je certifikovaný podľa štandardu TAPA FSR Level A, ktorý stanovuje vysoké bezpečnostné požiadavky pre skladovacie priestory.
Nový sklad je napojený na existujúci fotovoltaický systém areálu, pričom jeho strecha je pripravená na budúce rozšírenie fotovoltaickej kapacity.
Interiér logistického centra Gebrüder Weiss v Senci: každodenná prevádzka skladu podporuje flexibilné riešenia kontraktnej logistiky pre zákazníkov z rôznych odvetví.
Dlhodobý rast v Senci
Od otvorenia seneckého areálu v roku 2010 spoločnosť Gebrüder Weiss lokalitu priebežne rozširuje a modernizuje. Za toto obdobie sa areál zväčšil z približne 9 600 m² na 29 450 m² – teda na viac ako trojnásobok pôvodnej veľkosti.
Najnovší projekt predstavuje štvrté rozšírenie areálu.
Spoločnosť Gebrüder Weiss pôsobí na Slovensku viac ako 30 rokov a v súčasnosti zamestnáva viac ako 200 ľudí v štyroch lokalitách. Jej portfólio služieb zahŕňa pozemnú, železničnú, leteckú a námornú prepravu, ako aj zmluvnú logistiku a riešenia dodávateľských reťazcov.
O spoločnosti Gebrüder Weiss
Gebrüder Weiss Holding AG so sídlom v Lauterachu v Rakúsku je globálne pôsobiaci poskytovateľ komplexných logistických služieb, ktorý zamestnáva približne 8 600 ľudí na 180 vlastných pobočkách. V roku 2025 dosiahla spoločnosť tržby vo výške 2,72 miliardy eur.
Portfólio spoločnosti zahŕňa prepravné a logistické riešenia, digitálne služby a riadenie dodávateľských reťazcov. Kombinácia digitálnych kompetencií a fyzickej logistickej infraštruktúry umožňuje spoločnosti Gebrüder Weiss rýchlo a flexibilne reagovať na potreby zákazníkov.
Rodinná spoločnosť, ktorej história siaha viac ako 500 rokov do minulosti, sa zároveň dlhodobo venuje udržateľnosti a realizuje široké spektrum environmentálnych, ekonomických a sociálnych iniciatív v rámci svojej dlhodobej stratégie udržateľnosti. www.gw-world.com
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Gebrüder Weiss posilňuje európske dodávateľské reťazce rozšírením logistických kapacít v Senci © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Logistické centrum Logistika PR
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