Nestačí mu len jeden titul majstra sveta. Antonelli túži po ďalších úspechoch a nechce zaspať na vavrínoch
Kimi Antonelli získal svoju prvú trofej svetového šampióna po takmer dokonalom druhom ročníku vo Formule 1. Kimi Antonelli uviedol, že zisk titulu najmladšieho ...
12.11.2026 (SITA.sk) - Kimi Antonelli získal svoju prvú trofej svetového šampióna po takmer dokonalom druhom ročníku vo Formule 1.
Kimi Antonelli uviedol, že zisk titulu najmladšieho šampióna Formuly 1 v histórii ešte viac posilnil jeho túžbu po ďalších úspechoch v tejto kráľovskej motoristickej disciplíne.
Taliansky pretekár na tlačovej konferencii v San Maríne povedal: "Možno som teraz ešte hladnejší po úspechu než predtým, pretože víťazstvo je neuveriteľný pocit – jedna z najlepších vecí, aká vás môže stretnúť."
Antonelli, ktorý v auguste oslávil 20. narodeniny, získal titul majstra sveta začiatkom novembra na Veľkej cene Mexika. Jeho senzačné výkony navyše v São Paule pomohli Mercedesu k zisku titulu v Pohári konštruktérov.
"Jednoducho to chcete prežívať znova a znova. Tieto posledné preteky sú takmer ako začiatok roka 2027. Mojím cieľom je uzavrieť tento rok ďalšími triumfami a silno odštartovať nasledujúcu sezónu," pokračoval.
Antonelli získal svoju prvú trofej svetového šampióna po takmer dokonalom druhom ročníku vo F1, počas ktorej si pripísal deväť víťazstiev a dosiahol úspechy, aké sa doteraz nikomu takému mladému nepodarili. Je si však vedomý toho, že konkurencia zostane naďalej veľmi silná.
"Auto bolo tento rok veľmi dobré a dúfam, že rovnako konkurencieschopné bude aj v budúcej sezóne. Som si istý, že tím odvedie kus poctivej práce a ja sa budem snažiť byť ešte lepší. Tímy Red Bull, McLaren a Ferrari výrazne znížili stratu. Už nie sme takí dominantní ako na začiatku roka a výkonnostné rozdiely sú oveľa menšie, no môže sa to meniť od trate k trati - sú okruhy, na ktorých môžeme byť najrýchlejší my, a iné, na ktorých budú najrýchlejší oni," uvedomuje si Talian.
Antonelli mal v čase triumfu 20 rokov a 68 dní, čo znamená, že bol o viac než tri roky mladší než dovtedajší najmladší šampión Sebastian Vettel, ktorý neskôr získal štyri tituly majstra sveta. Zároveň sa stal prvým Talianom, ktorému sa to podarilo od čias Alberta Ascariho z Ferrari v roku 1953.
K tomuto úspechu dospel po náročnej prvej sezóne, v ktorej – ako náhrada za sedemnásobného majstra sveta Lewisa Hamiltona – dosiahol len tri pódiové umiestnenia.
"Do tohto roka som vstupoval s oveľa väčšou sebadôverou a lepším sebapoznaním, keďže už pre mňa nebolo všetko také nové. Bol som tiež oveľa uvoľnenejší a spokojnejší. A keď navyše vidíte, že máte k dispozícii konkurencieschopný monopost, automaticky vám to dodá ďalšiu motiváciu," dodal Antonelli.
Zdroj: SITA.sk - Nestačí mu len jeden titul majstra sveta. Antonelli túži po ďalších úspechoch a nechce zaspať na vavrínoch © SITA Všetky práva vyhradené.
Kimi Antonelli uviedol, že zisk titulu najmladšieho šampióna Formuly 1 v histórii ešte viac posilnil jeho túžbu po ďalších úspechoch v tejto kráľovskej motoristickej disciplíne.
Taliansky pretekár na tlačovej konferencii v San Maríne povedal: "Možno som teraz ešte hladnejší po úspechu než predtým, pretože víťazstvo je neuveriteľný pocit – jedna z najlepších vecí, aká vás môže stretnúť."
Antonelli, ktorý v auguste oslávil 20. narodeniny, získal titul majstra sveta začiatkom novembra na Veľkej cene Mexika. Jeho senzačné výkony navyše v São Paule pomohli Mercedesu k zisku titulu v Pohári konštruktérov.
Veľká konkurencia
"Jednoducho to chcete prežívať znova a znova. Tieto posledné preteky sú takmer ako začiatok roka 2027. Mojím cieľom je uzavrieť tento rok ďalšími triumfami a silno odštartovať nasledujúcu sezónu," pokračoval.
Antonelli získal svoju prvú trofej svetového šampióna po takmer dokonalom druhom ročníku vo F1, počas ktorej si pripísal deväť víťazstiev a dosiahol úspechy, aké sa doteraz nikomu takému mladému nepodarili. Je si však vedomý toho, že konkurencia zostane naďalej veľmi silná.
"Auto bolo tento rok veľmi dobré a dúfam, že rovnako konkurencieschopné bude aj v budúcej sezóne. Som si istý, že tím odvedie kus poctivej práce a ja sa budem snažiť byť ešte lepší. Tímy Red Bull, McLaren a Ferrari výrazne znížili stratu. Už nie sme takí dominantní ako na začiatku roka a výkonnostné rozdiely sú oveľa menšie, no môže sa to meniť od trate k trati - sú okruhy, na ktorých môžeme byť najrýchlejší my, a iné, na ktorých budú najrýchlejší oni," uvedomuje si Talian.
Bol uvoľnenejší
Antonelli mal v čase triumfu 20 rokov a 68 dní, čo znamená, že bol o viac než tri roky mladší než dovtedajší najmladší šampión Sebastian Vettel, ktorý neskôr získal štyri tituly majstra sveta. Zároveň sa stal prvým Talianom, ktorému sa to podarilo od čias Alberta Ascariho z Ferrari v roku 1953.
K tomuto úspechu dospel po náročnej prvej sezóne, v ktorej – ako náhrada za sedemnásobného majstra sveta Lewisa Hamiltona – dosiahol len tri pódiové umiestnenia.
"Do tohto roka som vstupoval s oveľa väčšou sebadôverou a lepším sebapoznaním, keďže už pre mňa nebolo všetko také nové. Bol som tiež oveľa uvoľnenejší a spokojnejší. A keď navyše vidíte, že máte k dispozícii konkurencieschopný monopost, automaticky vám to dodá ďalšiu motiváciu," dodal Antonelli.
Zdroj: SITA.sk - Nestačí mu len jeden titul majstra sveta. Antonelli túži po ďalších úspechoch a nechce zaspať na vavrínoch © SITA Všetky práva vyhradené.
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