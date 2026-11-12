Najviac poslancov EP, ktorí hlasovali proti návratu unesených ukrajinských detí, je zo Slovenska
Štyria slovenskí europoslanci tvorili polovicu všetkých hlasov proti dokumentu, ktorý žiada od Ruska okamžité vrátenie ukrajinských detí. Spomedzi ôsmich poslancov
12.11.2026 (SITA.sk) - Štyria slovenskí europoslanci tvorili polovicu všetkých hlasov proti dokumentu, ktorý žiada od Ruska okamžité vrátenie ukrajinských detí.
Proti hlasovali Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Judita Laššáková a Katarína Roth Neveďalová. Ďalšími odporcami boli Grzegorz Braun z Poľska, Thomas Geisel z Nemecka, Fernand Kartheiser z Luxemburska a Petar Volgin z Bulharska.
Slovenskí europoslanci Milan Uhrík a Milan Mazurek sa zdržali hlasovania, zvyšných deväť slovenských europoslancov bolo za.
Uznesenie celkovo podporilo 536 poslancov, proti bolo osem a 37 sa zdržalo.
„Vítam rozhodnutie Európskeho parlamentu. Ďakujem europoslancom za osobitnú pozornosť venovanú zločinom Ruska, ktoré sa týkajú násilných deportácií, militarizácie a potláčania identity ukrajinských detí,“ vyhlásila vo štvrtok podpredsedníčka ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková.
Lotyšský europoslanec Rihards Kols upozornil na rozsiahlu sieť organizátorov deportácií.
„Putin sám nefalšuje rodné listy. Tento systém prevádzkujú tisíce úradníkov, vedúcich táborov a predstaviteľov okupačných úradov,“ vyhlásil.
Dokument požaduje okamžitý a bezpodmienečný návrat detí, sprísnenie sankcií a potrestanie zodpovedných osôb.
Podľa údajov EP bolo zdokumentovaných 20 651 prípadov deportácií a násilných presunov ukrajinských detí. Do 28. októbra sa ich podarilo vrátiť 2 752.
Slovensko sa pritom začiatkom novembra oficiálne pripojilo k medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí.
Štvrtkové hlasovanie sa týkalo celého uznesenia vrátane sankcií a vyvodenia zodpovednosti, nie samostatného návrhu na návrat detí.
Zdroj: SITA.sk - Najviac poslancov EP, ktorí hlasovali proti návratu unesených ukrajinských detí, je zo Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.
Spomedzi ôsmich poslancov Európskeho parlamentu (EP), ktorí vo štvrtok hlasovali proti uzneseniu požadujúcemu návrat ukrajinských detí deportovaných alebo násilne premiestnených Ruskom, boli štyria zo Slovenska.
Slovensko tak malo najviac odporcov dokumentu zo všetkých členských krajín Európskej únie (EÚ).
Pozoruhodná štvorica
Proti hlasovali Ľuboš Blaha, Erik Kaliňák, Judita Laššáková a Katarína Roth Neveďalová. Ďalšími odporcami boli Grzegorz Braun z Poľska, Thomas Geisel z Nemecka, Fernand Kartheiser z Luxemburska a Petar Volgin z Bulharska.
Slovenskí europoslanci Milan Uhrík a Milan Mazurek sa zdržali hlasovania, zvyšných deväť slovenských europoslancov bolo za.
Uznesenie celkovo podporilo 536 poslancov, proti bolo osem a 37 sa zdržalo.
„Vítam rozhodnutie Európskeho parlamentu. Ďakujem europoslancom za osobitnú pozornosť venovanú zločinom Ruska, ktoré sa týkajú násilných deportácií, militarizácie a potláčania identity ukrajinských detí,“ vyhlásila vo štvrtok podpredsedníčka ukrajinského parlamentu Olena Kondraťuková.
Putin nefalšuje sám
Lotyšský europoslanec Rihards Kols upozornil na rozsiahlu sieť organizátorov deportácií.
„Putin sám nefalšuje rodné listy. Tento systém prevádzkujú tisíce úradníkov, vedúcich táborov a predstaviteľov okupačných úradov,“ vyhlásil.
Dokument požaduje okamžitý a bezpodmienečný návrat detí, sprísnenie sankcií a potrestanie zodpovedných osôb.
Slovensko sprvu všetko podporilo
Podľa údajov EP bolo zdokumentovaných 20 651 prípadov deportácií a násilných presunov ukrajinských detí. Do 28. októbra sa ich podarilo vrátiť 2 752.
Slovensko sa pritom začiatkom novembra oficiálne pripojilo k medzinárodnej koalícii za návrat ukrajinských detí.
Štvrtkové hlasovanie sa týkalo celého uznesenia vrátane sankcií a vyvodenia zodpovednosti, nie samostatného návrhu na návrat detí.
Zdroj: SITA.sk - Najviac poslancov EP, ktorí hlasovali proti návratu unesených ukrajinských detí, je zo Slovenska © SITA Všetky práva vyhradené.