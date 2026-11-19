Rozcvička pred trojstrannou schôdzkou: Trump sa už osobitne stretol s „priateľom“ Putinom aj Si Ťin-pchingom
Podľa čínskeho lídra sú čínsko-americké vzťahy stabilné, a dokonca sa zlepšili. Čínsky prezident Si Ťin-pching vo ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Podľa čínskeho lídra sú čínsko-americké vzťahy stabilné, a dokonca sa zlepšili.
Čínsky prezident Si Ťin-pching vo štvrtok vyhlásil, že vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi sa zlepšili a prinášajú prospech obom krajinám. Vyjadril sa tak počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pred historickým trojstranným samitom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
„Počas tohto obdobia zostali čínsko-americké vzťahy vo všeobecnosti stabilné a zlepšili sa, čím priniesli hmatateľné výhody obyvateľom oboch krajín a zároveň vniesli stabilitu a istotu do sveta,“ povedal Si počas rokovaní v Šen-čene.
Trump na stretnutí zdôraznil, že Washington aj Peking majú záujem prispieť k ukončeniu vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. „Usilujeme sa pomôcť v súvislosti s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou. Chcel by som, aby sa skončila. Myslím si, že môžem hovoriť za nás oboch, že si to veľmi želáme,“ uviedol americký prezident.
Pred trojstranným samitom absolvoval Trump aj samostatné stretnutie s Putinom. Podľa záznamu zverejneného Kremľom označil ruského prezidenta za svojho „priateľa“ a ocenil dlhoročné vzťahy medzi oboma lídrami.
„Tešíme sa na naše stretnutie. Po mnoho rokov máme veľmi dobré vzťahy, poznáme sa dlho a myslím si, že z toho môže vzísť veľa dobrých vecí, alebo sa aspoň môže začať proces, ktorý k nim povedie,“ povedal Trump.
Samit lídrov USA, Číny a Ruska sa uskutoční ako sprievodná akcia zasadnutia Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC). Rokovania sa sústreďujú na vojnu na Ukrajine, umelú inteligenciu, globálnu bezpečnosť a strategické vzťahy medzi veľmocami.
Zdroj: SITA.sk - Rozcvička pred trojstrannou schôdzkou: Trump sa už osobitne stretol s „priateľom“ Putinom aj Si Ťin-pchingom © SITA Všetky práva vyhradené.
Čínsky prezident Si Ťin-pching vo štvrtok vyhlásil, že vzťahy medzi Čínou a Spojenými štátmi sa zlepšili a prinášajú prospech obom krajinám. Vyjadril sa tak počas stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom pred historickým trojstranným samitom s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Želajú si koniec vojny
„Počas tohto obdobia zostali čínsko-americké vzťahy vo všeobecnosti stabilné a zlepšili sa, čím priniesli hmatateľné výhody obyvateľom oboch krajín a zároveň vniesli stabilitu a istotu do sveta,“ povedal Si počas rokovaní v Šen-čene.
Trump na stretnutí zdôraznil, že Washington aj Peking majú záujem prispieť k ukončeniu vojny medzi Ruskom a Ukrajinou. „Usilujeme sa pomôcť v súvislosti s vojnou medzi Ruskom a Ukrajinou. Chcel by som, aby sa skončila. Myslím si, že môžem hovoriť za nás oboch, že si to veľmi želáme,“ uviedol americký prezident.
Kamaráti, ktorí vedú vojny
Pred trojstranným samitom absolvoval Trump aj samostatné stretnutie s Putinom. Podľa záznamu zverejneného Kremľom označil ruského prezidenta za svojho „priateľa“ a ocenil dlhoročné vzťahy medzi oboma lídrami.
„Tešíme sa na naše stretnutie. Po mnoho rokov máme veľmi dobré vzťahy, poznáme sa dlho a myslím si, že z toho môže vzísť veľa dobrých vecí, alebo sa aspoň môže začať proces, ktorý k nim povedie,“ povedal Trump.
Samit lídrov USA, Číny a Ruska sa uskutoční ako sprievodná akcia zasadnutia Ázijsko-tichomorského hospodárskeho spoločenstva (APEC). Rokovania sa sústreďujú na vojnu na Ukrajine, umelú inteligenciu, globálnu bezpečnosť a strategické vzťahy medzi veľmocami.
Zdroj: SITA.sk - Rozcvička pred trojstrannou schôdzkou: Trump sa už osobitne stretol s „priateľom“ Putinom aj Si Ťin-pchingom © SITA Všetky práva vyhradené.
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