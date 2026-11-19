E-cigarety aj e-shopy sú slabinou ochrany detí. Kontroly SOI odhalili vážny problém pri doručovaní zásielok
Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala najlepší výsledok kontrol zákazu predaja tabakových a nikotínových výrobkov deťom a tínedžerom za viac ako 20 rokov. Napriek tomu odhalila vážne nedostatky. ...
19.11.2026 (SITA.sk) - Slovenská obchodná inšpekcia zaznamenala najlepší výsledok kontrol zákazu predaja tabakových a nikotínových výrobkov deťom a tínedžerom za viac ako 20 rokov. Napriek tomu odhalila vážne nedostatky. Najväčším problémom zostávajú e-shopy a doručovanie ich zásielok, pri ktorom kontrola veku často zlyháva.
Kúpiť si výrobky určené na fajčenie alebo s obsahom tabaku a nikotínu pred dovŕšením osemnásteho roku života by nemalo byť možné. Zákon je jednoznačný, najnovšie výsledky kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) však ukazujú, že realita je iná.
Hoci sa predajcovia v kamenných obchodoch postupne zlepšujú, internetový predaj odhaľuje nové slabiny. Najväčšie riziko sa pritom nemusí skrývať v samotnom e-shope, ale až vo chvíli, keď kuriér alebo výdajné miesto odovzdáva zásielku zákazníkovi. Práve tu kontrolóri zaznamenali znepokojujúce výsledky.
Slovenská obchodná inšpekcia v spolupráci s iniciatívou Na veku záleží uskutočnila od 17. augusta do 4. septembra 2026 celoslovenskú kontrolu dodržiavania zákazu predaja tabakových a nikotínových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Do kontrol sa zapojilo 24 neplnoletých figurantov vo veku 11 až 17 rokov. Pod dohľadom inšpektorov sa pokúšali nakupovať klasické cigarety, elektronické cigarety, zariadenia na nahrievanie tabaku či ďalšie výrobky určené na fajčenie.
Z celkového počtu 724 kontrolných nákupov odhalili inšpektori porušenie zákona v 19,06 percenta prípadov. Oproti minulému roku ide o zlepšenie o 6,44 percentuálneho bodu. Podľa SOI je to najlepší výsledok kontrol v štandardnom režime od začiatku sledovania v roku 2004.
„Výsledky ukazujú, že pravidelné kontroly, otvorená komunikácia s obchodníkmi a vzdelávanie zamestnancov prinášajú zlepšenie. Stále však nachádzame prípady, keď predajca vek zákazníka vôbec neoverí alebo pri jeho kontrole pochybí. Naším cieľom je, aby sa výrobky určené dospelým nedostávali do rúk detí a mladistvých, či už pri nákupe v predajni, alebo cez internet,“ uviedla Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie.
Práve internetový predaj patrí medzi najväčšie slabiny ochrany maloletých. Kontroly ukázali zaujímavý rozpor. Pri overovaní veku počas vytvárania objednávky v e-shopoch SOI nezaznamenala žiadne pochybenie. Problém nastal až pri doručovaní.
Vo viac ako polovici kontrolovaných prípadov sa zásielka dostala do rúk neplnoletého. Pri doručovaní kuriérom inšpektori zistili pochybenie pri každej druhej kontrole, na výdajných miestach dokonca pri troch zo štyroch. Najhoršie dopadli výdajné boxy. V kontrolovaných prípadoch nebolo overenie veku zabezpečené ani raz.
Výsledky teda ukazujú, že nestačí, aby internetový obchod overil vek pri objednávke. Rovnako dôležité je zabezpečiť, aby cigarety a ďalšie vekovo obmedzené výrobky skutočne prevzala dospelá osoba. Samostatným problémom zostávajú predajné automaty, pri ktorých SOI zaznamenala nedostatky vo všetkých kontrolovaných prípadoch.
Pri klasických cigaretách podiel porušení zákona dlhodobo klesá. Výrazne problematickejšie sú však niektoré alternatívne výrobky. Najhoršie výsledky zaznamenali inšpektori pri bylinných výrobkoch určených na fajčenie. Neplnoletí ich získali pri viac ako troch z piatich kontrolných nákupov. Pri nabíjacích elektronických cigaretách s nikotínom predajcovia pochybili vo viac ako tretine prípadov, pri jednorazových približne v štvrtine.
Kontroly zároveň odhalili, že približne v štyroch z piatich prípadov porušenia zákona predavač vek zákazníka vôbec neoveril. V ďalších približne 14 percentách si doklad totožnosti síce pozrel, ale vek nesprávne vypočítal. Z tradičných predajných kanálov najlepšie obstáli trafiky a novinové stánky. Nasledovali potravinové reťazce a čerpacie stanice. Najvyšší podiel porušení zákona zaznamenali kontrolóri v Trenčianskom kraji, najnižší v Bratislavskom.
Za výsledkami kontrol sa skrýva závažnejší problém. Čo sa deje s organizmom dieťaťa, ktoré začne fajčiť alebo pravidelne užívať nikotín? Deti a dospievajúci sú na účinky návykových látok mimoriadne citliví. Ich mozog, pľúca a ďalšie orgány sa stále vyvíjajú. Nikotín pritom môže negatívne ovplyvňovať oblasti mozgu zodpovedné za pozornosť, učenie, pamäť, reguláciu emócií či kontrolu impulzov.
„Menia sa formy užívania návykových látok, zdravotné riziko však nezmizlo. Atraktívny dizajn, príchute a nenápadný spôsob užívania môžu u mladých vytvárať dojem, že ide o menej rizikové výrobky. Označenia ako ‚bez dymu‘, ‚bez tabaku‘ alebo ‚prírodný‘ však automaticky neznamenajú, že je výrobok bezpečný,“ upozorňuje MUDr. Táňa Hunáková, pediatrička pôsobiaca na detskom urgentnom príjme a v pediatrickej ambulancii v Banskej Bystrici.
Pri pravidelnom fajčení sa môžu objavovať kašeľ, dráždenie dýchacích ciest, zhoršená tolerancia fyzickej záťaže či zhoršenie existujúcich respiračných ochorení. Ani elektronické cigarety nie sú bez rizika. Ich aerosól môže obsahovať potenciálne škodlivé látky.
Jedným z najväčších rizík užívania nikotínu v mladom veku je vznik závislosti. To, čo sa začína ako príležitostné experimentovanie, môže postupne prerásť do pravidelného užívania. Pri nedostatku nikotínu sa môžu objaviť podráždenosť, nervozita, úzkosť, poruchy spánku či problémy s koncentráciou.
„Závislosť u mladého človeka neznamená len potrebu ďalšej dávky nikotínu. Môže zasahovať do jeho školského výkonu, nálady, rodinných aj sociálnych vzťahov. Mladí ľudia si pritom často neuvedomujú, ako rýchlo sa môže z príležitostného experimentovania stať pravidelné užívanie,“ vysvetľuje MUDr. Hunáková.
Osobitné riziko predstavujú výrobky s nejasným zložením, dostupné najmä v e-shopoch a automatoch. Ak dieťa po užití neznámej látky skončí v nemocnici, lekári nemusia vedieť okamžite určiť, čo presne užilo. To môže výrazne skomplikovať diagnostiku aj liečbu.
Odborníci upozorňujú, že ochrana detí pred fajčením nemôže stáť iba na zákazoch a kontrolách predajcov. Rovnako dôležitá je prevencia a otvorená komunikácia o zdravotných rizikách. „Samotné zákazy a strašenie nemusia stačiť. Mladí ľudia potrebujú pravdivé, zrozumiteľné a veku primerané informácie, ale aj priestor na otázky,“ zdôrazňuje MUDr. Hunáková.
Pozitívnym signálom je rastúci záujem obchodníkov o vzdelávanie. Na online webinári iniciatívy Na veku záleží sa tento rok zúčastnilo 1 505 ľudí, zatiaľ čo vlani ich bolo 564.
„Lepšie výsledky sú aj odrazom zodpovedného prístupu obchodníkov. Pravidelne vzdelávajú zamestnancov, vykonávajú interné kontroly a hľadajú riešenia, ktoré im pomáhajú dôslednejšie overovať vek. Spolupráca so SOI a iniciatívou Na veku záleží nám umožňuje zdieľať skúsenosti z praxe a spoločne zlepšovať ochranu detí a mladistvých,“ uviedol Filip Kasana, prezident Zväzu obchodu Slovenskej republiky.
Zástupcovia SOI, obchodníkov a iniciatívy Na veku záleží sa preto v novembri dohodli na ďalších krokoch. Osobitnú pozornosť chcú venovať e-shopom, kuriérom a výdajným miestam. Cieľom je zaviesť spoľahlivejšie overovanie veku aj pri odovzdávaní zásielok.
Zdroj: SITA.sk - E-cigarety aj e-shopy sú slabinou ochrany detí. Kontroly SOI odhalili vážny problém pri doručovaní zásielok © SITA Všetky práva vyhradené.
Kúpiť si výrobky určené na fajčenie alebo s obsahom tabaku a nikotínu pred dovŕšením osemnásteho roku života by nemalo byť možné. Zákon je jednoznačný, najnovšie výsledky kontrol Slovenskej obchodnej inšpekcie (SOI) však ukazujú, že realita je iná.
Hoci sa predajcovia v kamenných obchodoch postupne zlepšujú, internetový predaj odhaľuje nové slabiny. Najväčšie riziko sa pritom nemusí skrývať v samotnom e-shope, ale až vo chvíli, keď kuriér alebo výdajné miesto odovzdáva zásielku zákazníkovi. Práve tu kontrolóri zaznamenali znepokojujúce výsledky.
Najlepší výsledok za viac ako 20 rokov. Napriek tomu je stále čo zlepšovať
Slovenská obchodná inšpekcia v spolupráci s iniciatívou Na veku záleží uskutočnila od 17. augusta do 4. septembra 2026 celoslovenskú kontrolu dodržiavania zákazu predaja tabakových a nikotínových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Do kontrol sa zapojilo 24 neplnoletých figurantov vo veku 11 až 17 rokov. Pod dohľadom inšpektorov sa pokúšali nakupovať klasické cigarety, elektronické cigarety, zariadenia na nahrievanie tabaku či ďalšie výrobky určené na fajčenie.
Z celkového počtu 724 kontrolných nákupov odhalili inšpektori porušenie zákona v 19,06 percenta prípadov. Oproti minulému roku ide o zlepšenie o 6,44 percentuálneho bodu. Podľa SOI je to najlepší výsledok kontrol v štandardnom režime od začiatku sledovania v roku 2004.
„Výsledky ukazujú, že pravidelné kontroly, otvorená komunikácia s obchodníkmi a vzdelávanie zamestnancov prinášajú zlepšenie. Stále však nachádzame prípady, keď predajca vek zákazníka vôbec neoverí alebo pri jeho kontrole pochybí. Naším cieľom je, aby sa výrobky určené dospelým nedostávali do rúk detí a mladistvých, či už pri nákupe v predajni, alebo cez internet,“ uviedla Nadežda Machútová, ústredná riaditeľka Slovenskej obchodnej inšpekcie.
E-shopy vek kontrolujú, pri doručovaní však systém zlyháva
Práve internetový predaj patrí medzi najväčšie slabiny ochrany maloletých. Kontroly ukázali zaujímavý rozpor. Pri overovaní veku počas vytvárania objednávky v e-shopoch SOI nezaznamenala žiadne pochybenie. Problém nastal až pri doručovaní.
Vo viac ako polovici kontrolovaných prípadov sa zásielka dostala do rúk neplnoletého. Pri doručovaní kuriérom inšpektori zistili pochybenie pri každej druhej kontrole, na výdajných miestach dokonca pri troch zo štyroch. Najhoršie dopadli výdajné boxy. V kontrolovaných prípadoch nebolo overenie veku zabezpečené ani raz.
Výsledky teda ukazujú, že nestačí, aby internetový obchod overil vek pri objednávke. Rovnako dôležité je zabezpečiť, aby cigarety a ďalšie vekovo obmedzené výrobky skutočne prevzala dospelá osoba. Samostatným problémom zostávajú predajné automaty, pri ktorých SOI zaznamenala nedostatky vo všetkých kontrolovaných prípadoch.
Klasické cigarety sú na ústupe, nové výrobky predstavujú riziko
Pri klasických cigaretách podiel porušení zákona dlhodobo klesá. Výrazne problematickejšie sú však niektoré alternatívne výrobky. Najhoršie výsledky zaznamenali inšpektori pri bylinných výrobkoch určených na fajčenie. Neplnoletí ich získali pri viac ako troch z piatich kontrolných nákupov. Pri nabíjacích elektronických cigaretách s nikotínom predajcovia pochybili vo viac ako tretine prípadov, pri jednorazových približne v štvrtine.
Kontroly zároveň odhalili, že približne v štyroch z piatich prípadov porušenia zákona predavač vek zákazníka vôbec neoveril. V ďalších približne 14 percentách si doklad totožnosti síce pozrel, ale vek nesprávne vypočítal. Z tradičných predajných kanálov najlepšie obstáli trafiky a novinové stánky. Nasledovali potravinové reťazce a čerpacie stanice. Najvyšší podiel porušení zákona zaznamenali kontrolóri v Trenčianskom kraji, najnižší v Bratislavskom.
Fajčenie a nikotín ohrozujú najmä vyvíjajúci sa mozog
Za výsledkami kontrol sa skrýva závažnejší problém. Čo sa deje s organizmom dieťaťa, ktoré začne fajčiť alebo pravidelne užívať nikotín? Deti a dospievajúci sú na účinky návykových látok mimoriadne citliví. Ich mozog, pľúca a ďalšie orgány sa stále vyvíjajú. Nikotín pritom môže negatívne ovplyvňovať oblasti mozgu zodpovedné za pozornosť, učenie, pamäť, reguláciu emócií či kontrolu impulzov.
„Menia sa formy užívania návykových látok, zdravotné riziko však nezmizlo. Atraktívny dizajn, príchute a nenápadný spôsob užívania môžu u mladých vytvárať dojem, že ide o menej rizikové výrobky. Označenia ako ‚bez dymu‘, ‚bez tabaku‘ alebo ‚prírodný‘ však automaticky neznamenajú, že je výrobok bezpečný,“ upozorňuje MUDr. Táňa Hunáková, pediatrička pôsobiaca na detskom urgentnom príjme a v pediatrickej ambulancii v Banskej Bystrici.
Pri pravidelnom fajčení sa môžu objavovať kašeľ, dráždenie dýchacích ciest, zhoršená tolerancia fyzickej záťaže či zhoršenie existujúcich respiračných ochorení. Ani elektronické cigarety nie sú bez rizika. Ich aerosól môže obsahovať potenciálne škodlivé látky.
Závislosť môže vzniknúť rýchlo. Ovplyvňuje aj školu a rodinné vzťahy
Jedným z najväčších rizík užívania nikotínu v mladom veku je vznik závislosti. To, čo sa začína ako príležitostné experimentovanie, môže postupne prerásť do pravidelného užívania. Pri nedostatku nikotínu sa môžu objaviť podráždenosť, nervozita, úzkosť, poruchy spánku či problémy s koncentráciou.
„Závislosť u mladého človeka neznamená len potrebu ďalšej dávky nikotínu. Môže zasahovať do jeho školského výkonu, nálady, rodinných aj sociálnych vzťahov. Mladí ľudia si pritom často neuvedomujú, ako rýchlo sa môže z príležitostného experimentovania stať pravidelné užívanie,“ vysvetľuje MUDr. Hunáková.
Osobitné riziko predstavujú výrobky s nejasným zložením, dostupné najmä v e-shopoch a automatoch. Ak dieťa po užití neznámej látky skončí v nemocnici, lekári nemusia vedieť okamžite určiť, čo presne užilo. To môže výrazne skomplikovať diagnostiku aj liečbu.
Zákazy nestačia. Dôležité je aj vzdelávanie
Odborníci upozorňujú, že ochrana detí pred fajčením nemôže stáť iba na zákazoch a kontrolách predajcov. Rovnako dôležitá je prevencia a otvorená komunikácia o zdravotných rizikách. „Samotné zákazy a strašenie nemusia stačiť. Mladí ľudia potrebujú pravdivé, zrozumiteľné a veku primerané informácie, ale aj priestor na otázky,“ zdôrazňuje MUDr. Hunáková.
Pozitívnym signálom je rastúci záujem obchodníkov o vzdelávanie. Na online webinári iniciatívy Na veku záleží sa tento rok zúčastnilo 1 505 ľudí, zatiaľ čo vlani ich bolo 564.
„Lepšie výsledky sú aj odrazom zodpovedného prístupu obchodníkov. Pravidelne vzdelávajú zamestnancov, vykonávajú interné kontroly a hľadajú riešenia, ktoré im pomáhajú dôslednejšie overovať vek. Spolupráca so SOI a iniciatívou Na veku záleží nám umožňuje zdieľať skúsenosti z praxe a spoločne zlepšovať ochranu detí a mladistvých,“ uviedol Filip Kasana, prezident Zväzu obchodu Slovenskej republiky.
Zástupcovia SOI, obchodníkov a iniciatívy Na veku záleží sa preto v novembri dohodli na ďalších krokoch. Osobitnú pozornosť chcú venovať e-shopom, kuriérom a výdajným miestam. Cieľom je zaviesť spoľahlivejšie overovanie veku aj pri odovzdávaní zásielok.
Zdroj: SITA.sk - E-cigarety aj e-shopy sú slabinou ochrany detí. Kontroly SOI odhalili vážny problém pri doručovaní zásielok © SITA Všetky práva vyhradené.
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