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06. októbra 2026
Separatisti vyhrali voľby v Québecu. Vlastný štát chcú riešiť až po Trumpovi, väčšinu však nezískali
Tagy: Quebec Referendum
Parti Québécois sa po viac ako desaťročí v opozícii vracia k moci. Jej líder Paul St-Pierre Plamondon sľubuje referendum o odtrhnutí od Kanady, na jeho presadenie však bude potrebovať podporu ďalších ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Parti Québécois sa po viac ako desaťročí v opozícii vracia k moci. Jej líder Paul St-Pierre Plamondon sľubuje referendum o odtrhnutí od Kanady, na jeho presadenie však bude potrebovať podporu ďalších strán.
Separatistická Parti Québécois (PQ) zvíťazila v pondelkových voľbách v kanadskej provincii Québec a jej líder Paul St-Pierre Plamondon sa stane novým provinčným premiérom. Strana však nezískala parlamentnú väčšinu, čo môže skomplikovať jej plán usporiadať ďalšie referendum o nezávislosti frankofónnej provincie.
St-Pierre Plamondon, známy aj pod iniciálami PSPP, počas osláv víťazstva v Montreale pripomenul „odvážny boj“ frankofónneho obyvateľstva v časti sveta, v ktorej čoraz viac dominuje angličtina. Tento boj podľa neho „nájde zmysel, keď získajú vlastnú krajinu“.
„Zaslúžime si ju,“ povedal 49-ročný právnik. Referendum má podľa neho dať obyvateľom možnosť „rozhodnúť, aká bude naša národná budúcnosť“.
PSPP však už pred voľbami vylúčil hlasovanie počas pôsobenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, a teda najmenej do roku 2029. Rozhodnutie o nezávislosti Québecu si podľa neho „vyžaduje podmienky, ktoré umožnia informovanú a pokojnú diskusiu“, ktorá by nemala byť „unesená teatrálnosťou nepredvídateľného prezidenta“.
PQ navyše nebude vládnuť s väčšinou. Dve najväčšie opozičné strany po pondelkových voľbách, liberáli a konzervatívci, už vyhlásili, že referendum o nezávislosti nepodporia. Podľa prieskumov citovaných AFP pritom samotné odtrhnutie od Kanady podporuje iba približne 30 percent obyvateľov Québecu.
Provincia už o svojej budúcnosti hlasovala dvakrát. V roku 1980 presvedčivo zvíťazili zástancovia zotrvania v Kanade, v roku 1995 však krajinu delilo od možného rozpadu iba niekoľko desatín percenta. Za zotrvanie Québecu v Kanade vtedy hlasovalo 50,58 percenta voličov.
Kanadský premiér Mark Carney zablahoželal PSPP k víťazstvu a vyhlásil, že „budovanie silnejšieho Québecu je jadrom nášho úsilia budovať silnejšiu Kanadu“. Výsledok prichádza v čase obchodného konfliktu so Spojenými štátmi a Trumpových hrozieb anexiou Kanady.
Separatistické nálady pritom nerieši iba Québec. Už o dva týždne má hlasovať aj na ropu bohatá provincia Alberta o tom, či chce začať proces smerujúci k odchodu z Kanady.
Nová vláda v Québecu môže otvoriť aj otázku postavenia britskej monarchie. PSPP chce zastaviť financovanie úradu viceguvernéra, ktorý v provincii zastupuje kanadského kráľa Karola III., a označil ho za „maškarádu, ktorá plytvá peniazmi“. Podľa prieskumu Leger z roku 2025 necítilo k britskej monarchii žiadnu väzbu 87 percent obyvateľov Québecu.
Zdroj: SITA.sk - Separatisti vyhrali voľby v Québecu. Vlastný štát chcú riešiť až po Trumpovi, väčšinu však nezískali © SITA Všetky práva vyhradené.
Separatistická Parti Québécois (PQ) zvíťazila v pondelkových voľbách v kanadskej provincii Québec a jej líder Paul St-Pierre Plamondon sa stane novým provinčným premiérom. Strana však nezískala parlamentnú väčšinu, čo môže skomplikovať jej plán usporiadať ďalšie referendum o nezávislosti frankofónnej provincie.
St-Pierre Plamondon, známy aj pod iniciálami PSPP, počas osláv víťazstva v Montreale pripomenul „odvážny boj“ frankofónneho obyvateľstva v časti sveta, v ktorej čoraz viac dominuje angličtina. Tento boj podľa neho „nájde zmysel, keď získajú vlastnú krajinu“.
„Zaslúžime si ju,“ povedal 49-ročný právnik. Referendum má podľa neho dať obyvateľom možnosť „rozhodnúť, aká bude naša národná budúcnosť“.
PSPP však už pred voľbami vylúčil hlasovanie počas pôsobenia amerického prezidenta Donalda Trumpa, a teda najmenej do roku 2029. Rozhodnutie o nezávislosti Québecu si podľa neho „vyžaduje podmienky, ktoré umožnia informovanú a pokojnú diskusiu“, ktorá by nemala byť „unesená teatrálnosťou nepredvídateľného prezidenta“.
PQ navyše nebude vládnuť s väčšinou. Dve najväčšie opozičné strany po pondelkových voľbách, liberáli a konzervatívci, už vyhlásili, že referendum o nezávislosti nepodporia. Podľa prieskumov citovaných AFP pritom samotné odtrhnutie od Kanady podporuje iba približne 30 percent obyvateľov Québecu.
Provincia už o svojej budúcnosti hlasovala dvakrát. V roku 1980 presvedčivo zvíťazili zástancovia zotrvania v Kanade, v roku 1995 však krajinu delilo od možného rozpadu iba niekoľko desatín percenta. Za zotrvanie Québecu v Kanade vtedy hlasovalo 50,58 percenta voličov.
Kanadský premiér Mark Carney zablahoželal PSPP k víťazstvu a vyhlásil, že „budovanie silnejšieho Québecu je jadrom nášho úsilia budovať silnejšiu Kanadu“. Výsledok prichádza v čase obchodného konfliktu so Spojenými štátmi a Trumpových hrozieb anexiou Kanady.
Separatistické nálady pritom nerieši iba Québec. Už o dva týždne má hlasovať aj na ropu bohatá provincia Alberta o tom, či chce začať proces smerujúci k odchodu z Kanady.
Nová vláda v Québecu môže otvoriť aj otázku postavenia britskej monarchie. PSPP chce zastaviť financovanie úradu viceguvernéra, ktorý v provincii zastupuje kanadského kráľa Karola III., a označil ho za „maškarádu, ktorá plytvá peniazmi“. Podľa prieskumu Leger z roku 2025 necítilo k britskej monarchii žiadnu väzbu 87 percent obyvateľov Québecu.
Zdroj: SITA.sk - Separatisti vyhrali voľby v Québecu. Vlastný štát chcú riešiť až po Trumpovi, väčšinu však nezískali © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Quebec Referendum
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