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06. októbra 2026
Brusel predstaví poistky pre ďalšie rozširovanie, obavy vyvoláva najmä vstup Ukrajiny
Európska komisia chce zabrániť tomu, aby ďalšie rozširovanie ochromilo rozhodovanie Únie alebo neúmerne zaťažilo jej rozpočet.
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6.10.2026 (SITA.sk) - Európska komisia chce zabrániť tomu, aby ďalšie rozširovanie ochromilo rozhodovanie Únie alebo neúmerne zaťažilo jej rozpočet.
Medzi štvoricu najpokročilejších uchádzačov patria Čierna Hora, ktorá chce vstúpiť už budúci rok ako 28. člen, Albánsko, Ukrajina a Moldavsko.
V Bruseli však panujú obavy, že najmä prijatie veľkej a vojnou poškodenej Ukrajiny by výrazne zaťažilo rozpočet a skomplikovalo rozhodovanie.
EK preto podľa diplomatov pripravuje „poistky“, ktoré by mohli zahŕňať obmedzenie využívania práva veta novými členmi v kľúčových oblastiach či ich prístupu k dotáciám zo spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Po skúsenostiach s opakovaným blokovaním rozhodnutí Maďarskom sa diskutuje aj o prísnejších mechanizmoch proti oslabovaniu demokracie a právneho štátu.
„Musíme zabezpečiť, aby sme dovnútra nepustili trójske kone,“ povedala eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová. Podľa nej sú takéto opatrenia „nevyhnutnosťou, nie niečím navyše“.
Návrhy sa pripravovali niekoľko mesiacov. Nemecký kancelár Friedrich Merz presadzoval aj model pridruženého členstva, ktorý by kandidátom umožnil zúčastňovať sa na rokovaniach EÚ bez hlasovacieho práva.
Viaceré členské štáty a Ukrajina ho však odmietli pre obavu, že by kandidátske krajiny uviazli v trvalom medzistupni.
„Je pozitívnym signálom, že Komisia zrejme upustila od úplne nerealistických alebo nebezpečných možností, ako je odľahčené rozšírenie či zrýchlený postup,“ uviedol nemenovaný diplomat EÚ.
Lídri členských krajín budú o návrhoch rokovať na budúcotýždňovom samite. Brusel zároveň pripravuje pre štvoricu najpokročilejších kandidátov konkrétne cestovné mapy k členstvu.
Moldavský premiér Vasile Tofan zdôraznil, že jeho krajina sa naďalej usiluje o „plné členstvo“ čo najskôr, zároveň však uznáva právo členských štátov rozhodnúť o budúcom usporiadaní Únie.
Zdroj: SITA.sk - Brusel predstaví poistky pre ďalšie rozširovanie, obavy vyvoláva najmä vstup Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
Európska komisia (EK) v utorok predstaví dlho očakávané návrhy, ako udržať Európsku úniu (EÚ) funkčnú aj po prijatí ďalších členov. Diskusiu urýchlila ruská invázia na Ukrajinu, po ktorej Kyjev a Moldavsko získali štatút kandidátskych krajín.
Medzi štvoricu najpokročilejších uchádzačov patria Čierna Hora, ktorá chce vstúpiť už budúci rok ako 28. člen, Albánsko, Ukrajina a Moldavsko.
Brusel má obavy
V Bruseli však panujú obavy, že najmä prijatie veľkej a vojnou poškodenej Ukrajiny by výrazne zaťažilo rozpočet a skomplikovalo rozhodovanie.
EK preto podľa diplomatov pripravuje „poistky“, ktoré by mohli zahŕňať obmedzenie využívania práva veta novými členmi v kľúčových oblastiach či ich prístupu k dotáciám zo spoločnej poľnohospodárskej politiky.
Trójske kone
Po skúsenostiach s opakovaným blokovaním rozhodnutí Maďarskom sa diskutuje aj o prísnejších mechanizmoch proti oslabovaniu demokracie a právneho štátu.
„Musíme zabezpečiť, aby sme dovnútra nepustili trójske kone,“ povedala eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kosová. Podľa nej sú takéto opatrenia „nevyhnutnosťou, nie niečím navyše“.
Nepriechodný model
Návrhy sa pripravovali niekoľko mesiacov. Nemecký kancelár Friedrich Merz presadzoval aj model pridruženého členstva, ktorý by kandidátom umožnil zúčastňovať sa na rokovaniach EÚ bez hlasovacieho práva.
Viaceré členské štáty a Ukrajina ho však odmietli pre obavu, že by kandidátske krajiny uviazli v trvalom medzistupni.
„Je pozitívnym signálom, že Komisia zrejme upustila od úplne nerealistických alebo nebezpečných možností, ako je odľahčené rozšírenie či zrýchlený postup,“ uviedol nemenovaný diplomat EÚ.
Uvidí sa na budúci týždeň
Lídri členských krajín budú o návrhoch rokovať na budúcotýždňovom samite. Brusel zároveň pripravuje pre štvoricu najpokročilejších kandidátov konkrétne cestovné mapy k členstvu.
Moldavský premiér Vasile Tofan zdôraznil, že jeho krajina sa naďalej usiluje o „plné členstvo“ čo najskôr, zároveň však uznáva právo členských štátov rozhodnúť o budúcom usporiadaní Únie.
Zdroj: SITA.sk - Brusel predstaví poistky pre ďalšie rozširovanie, obavy vyvoláva najmä vstup Ukrajiny © SITA Všetky práva vyhradené.
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