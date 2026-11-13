Tatranský ľadový dóm na Hrebienku zavedie návštevníkov do Assisi, po prvýkrát v histórii budú môcť vojsť do vnútra stavby – VIDEO, FOTO
Na stavbe v tomto roku spolupracovalo dokopy štyridsať umeleckých rezbárov a pomocníkov z troch krajín. Inšpiráciu pre monumentálnu stavbu z ľadu,
13.11.2026 (SITA.sk) - Na stavbe v tomto roku spolupracovalo dokopy štyridsať umeleckých rezbárov a pomocníkov z troch krajín.
Inšpiráciu pre monumentálnu stavbu z ľadu, Tatranský ľadový dóm na Hrebienku vo Vysokých Tatrách, našli jeho autori aj v tomto roku v Taliansku. Konkrétne v meste Assisi a postave sv. Františka. Dielo postavili z viac ako 2 000 precízne opracovaných ľadových blokov, ktoré vážia dokopy 250 ton. Kupola, pod ktorou je stavba ukrytá, sa dnes otvára pre verejnosť po prvýkrát.
Stavba z ľadu predstavuje monumentálnu Baziliku sv. Márie Anjelskej v Assisi. Patrí k najväčším chrámom kresťanského sveta a je spolu s Assisi zapísaná do svetového dedičstva UNESCO. V poradí 14. ročník ľadového dómu tiež odkazuje na 800. výročie úmrtia svätého Františka.
"Heslom a pozdravom františkánov je "pax et bonum", pokoj a dobro, a to je niečo, čo naozaj naša krajina, región a oblasť potrebuje," uviedol na margo témy riaditeľ projektu Tatranského ľadového dómu Lukáš Brodanský.
Pri výbere sa radili aj so spišským biskupom Františkom Trstenským. Ten verí, že posolstvo svätého Františka dokáže prekročiť hranice viery a osloviť širokú verejnosť. "Svätý František má jeden veľký dar, dokáže osloviť aj ľudí, ktorí nie sú veriaci. (...) Pravda, dobro, spravodlivosť, úcta, odpustenie, to sú univerzálne hodnoty, ktoré práve svätý František stelesňoval," poznamenal.
Z prednej strany tatranského dómu dominuje pohľad na monumentálne priečelie baziliky so sochami na vrchole. Najvzácnejšia časť sa nachádza v zadnej časti stavby, Porciunkula.
"Ide o pôvodne malý kamenný kostolík, ktorý svätý František našiel opustený a vlastnými rukami opravil. Práve toto miesto je považované za kolísku františkánov. Aj v ľadovej podobe tvorí srdce celej baziliky. Vo vnútri je z ľadu a farebných skiel vytvorený aj jej vzácny oltárny obraz," ozrejmil Brodanský.
Podľa jeho slov je to zároveň po prvýkrát v histórii ľadového dómu, keď návštevníci budú môcť vojsť do vnútra ľadovej stavby. V samotnom dóme však nájdu aj Damiánsky kríž či historicky prvý Betlehem, ktorý svätý František pripravil v roku 1223 v talianskom Grecciu.
Na stavbe v tomto roku spolupracovalo dokopy štyridsať umeleckých rezbárov a pomocníkov z troch krajín pod vedením Adama Bakoša. Pracovali na nej takmer mesiac. Vďaka termoizolačnej streche sa dóm udrží v špičkových podmienkach aj počas vyšších teplôt, pričom znižuje nároky na chladenie.
Otvorením atrakcie z ľadu vo Vysokých Tatrách oficiálne otvorili aj zimnú sezónu. "Veríme, že bude úspešná, nakoľko po lete máme naozaj pozitívne výsledky," skonštatovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Podľa jej slov je práve ľadový dóm silným magnetom, ktorý prinesie do regiónu mnoho ďalších návštevníkov.
Unikátna stavba z ľadu bude otvorená do 18. apríla, každý deň od 9:00 do 17:00. Ponúkne jedenásť koncertov a v januári aj medzinárodné podujatie v tvorbe ľadových sôch Tatry Ice Master. Vstup do kupoly je bezplatný, návštevníci nepotrebujú rezerváciu ani lístok. Na Hrebienok sa dostanú pešo zo Starého Smokovca alebo lanovkou. Potrebné je teplé oblečenie vrátane rukavíc a čiapky, teplota vo vnútri dómu je totiž hlboko pod nulou.
Ľadový dóm prináša každú sezónu nové tematické zameranie. Vlani mal podobu Baziliky sv. Jána v Lateráne v Ríme, známej aj ako Lateránska bazilika. Dielom vzdali poctu dvom pápežom, pápežovi Františkovi, ktorý v roku 2025 zomrel, a Levovi XIV., ktorý ho nahradil.
V minulosti sa však rezbári inšpirovali aj takými známymi svetovými stavbami ako je londýnske Westminsterské opátstvo (Westminster Abbey), Katedrála sv. Jakuba v španielskom pútnickom mieste Santiago de Compostela, parížska Katedrála Notre Dame či bazilika Sagrada Familia v španielskej Barcelone.
Zdroj: SITA.sk - Tatranský ľadový dóm na Hrebienku zavedie návštevníkov do Assisi, po prvýkrát v histórii budú môcť vojsť do vnútra stavby – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Inšpiráciu pre monumentálnu stavbu z ľadu, Tatranský ľadový dóm na Hrebienku vo Vysokých Tatrách, našli jeho autori aj v tomto roku v Taliansku. Konkrétne v meste Assisi a postave sv. Františka. Dielo postavili z viac ako 2 000 precízne opracovaných ľadových blokov, ktoré vážia dokopy 250 ton. Kupola, pod ktorou je stavba ukrytá, sa dnes otvára pre verejnosť po prvýkrát.
Stavba z ľadu predstavuje monumentálnu Baziliku sv. Márie Anjelskej v Assisi. Patrí k najväčším chrámom kresťanského sveta a je spolu s Assisi zapísaná do svetového dedičstva UNESCO. V poradí 14. ročník ľadového dómu tiež odkazuje na 800. výročie úmrtia svätého Františka.
"Heslom a pozdravom františkánov je "pax et bonum", pokoj a dobro, a to je niečo, čo naozaj naša krajina, región a oblasť potrebuje," uviedol na margo témy riaditeľ projektu Tatranského ľadového dómu Lukáš Brodanský.
Pri výbere sa radili aj so spišským biskupom Františkom Trstenským. Ten verí, že posolstvo svätého Františka dokáže prekročiť hranice viery a osloviť širokú verejnosť. "Svätý František má jeden veľký dar, dokáže osloviť aj ľudí, ktorí nie sú veriaci. (...) Pravda, dobro, spravodlivosť, úcta, odpustenie, to sú univerzálne hodnoty, ktoré práve svätý František stelesňoval," poznamenal.
Porciunkula - najvzácnejšia časť
Z prednej strany tatranského dómu dominuje pohľad na monumentálne priečelie baziliky so sochami na vrchole. Najvzácnejšia časť sa nachádza v zadnej časti stavby, Porciunkula.
"Ide o pôvodne malý kamenný kostolík, ktorý svätý František našiel opustený a vlastnými rukami opravil. Práve toto miesto je považované za kolísku františkánov. Aj v ľadovej podobe tvorí srdce celej baziliky. Vo vnútri je z ľadu a farebných skiel vytvorený aj jej vzácny oltárny obraz," ozrejmil Brodanský.
Návštevníci budú môcť po prvýkrát v histórii vojsť do vnútra
Podľa jeho slov je to zároveň po prvýkrát v histórii ľadového dómu, keď návštevníci budú môcť vojsť do vnútra ľadovej stavby. V samotnom dóme však nájdu aj Damiánsky kríž či historicky prvý Betlehem, ktorý svätý František pripravil v roku 1223 v talianskom Grecciu.
Na stavbe v tomto roku spolupracovalo dokopy štyridsať umeleckých rezbárov a pomocníkov z troch krajín pod vedením Adama Bakoša. Pracovali na nej takmer mesiac. Vďaka termoizolačnej streche sa dóm udrží v špičkových podmienkach aj počas vyšších teplôt, pričom znižuje nároky na chladenie.
Otvorenie zimnej sezóny
Otvorením atrakcie z ľadu vo Vysokých Tatrách oficiálne otvorili aj zimnú sezónu. "Veríme, že bude úspešná, nakoľko po lete máme naozaj pozitívne výsledky," skonštatovala výkonná riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry Lucia Blašková. Podľa jej slov je práve ľadový dóm silným magnetom, ktorý prinesie do regiónu mnoho ďalších návštevníkov.
Unikátna stavba z ľadu bude otvorená do 18. apríla, každý deň od 9:00 do 17:00. Ponúkne jedenásť koncertov a v januári aj medzinárodné podujatie v tvorbe ľadových sôch Tatry Ice Master. Vstup do kupoly je bezplatný, návštevníci nepotrebujú rezerváciu ani lístok. Na Hrebienok sa dostanú pešo zo Starého Smokovca alebo lanovkou. Potrebné je teplé oblečenie vrátane rukavíc a čiapky, teplota vo vnútri dómu je totiž hlboko pod nulou.
Tematické zameranie
Ľadový dóm prináša každú sezónu nové tematické zameranie. Vlani mal podobu Baziliky sv. Jána v Lateráne v Ríme, známej aj ako Lateránska bazilika. Dielom vzdali poctu dvom pápežom, pápežovi Františkovi, ktorý v roku 2025 zomrel, a Levovi XIV., ktorý ho nahradil.
V minulosti sa však rezbári inšpirovali aj takými známymi svetovými stavbami ako je londýnske Westminsterské opátstvo (Westminster Abbey), Katedrála sv. Jakuba v španielskom pútnickom mieste Santiago de Compostela, parížska Katedrála Notre Dame či bazilika Sagrada Familia v španielskej Barcelone.
Zdroj: SITA.sk - Tatranský ľadový dóm na Hrebienku zavedie návštevníkov do Assisi, po prvýkrát v histórii budú môcť vojsť do vnútra stavby – VIDEO, FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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