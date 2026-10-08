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08. októbra 2026

Slovenskí a českí lekári diskutovali na Štrbskom Plese o integratívnej medicíne, homeopatii, longevity aj podpornej starostlivosti pri modernej liečbe


Tagy: Homeopatia Medicína PR

Možnostiam integratívnej medicíny, podpore kvality života pacientov a konceptu longevity bol venovaný Lekársky homeopatický kongres Seminár v prírode 2026. Podujatie sa uskutočnilo 25. septembra vo ...



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lekarsky homeopaticky kongres fotografia_dominik martanovic 676x451 8.10.2026 (SITA.sk) - Možnostiam integratívnej medicíny, podpore kvality života pacientov a konceptu longevity bol venovaný Lekársky homeopatický kongres Seminár v prírode 2026.


Podujatie sa uskutočnilo 25. septembra vo Wellness Hoteli Patria na Štrbskom Plese a vytvorilo priestor na odbornú diskusiu a výmenu klinických skúseností lekárov zo Slovenska a Českej republiky. Hlavnou témou bolo "Homeopatia ako súčasť integratívnej medicíny pre dlhovekosť – nové perspektívy zdravia, prevencie a liečby". Účasť a odborná diskusia poukázali na záujem prítomných lekárov o integratívne prístupy a ich uplatnenie v klinickej praxi.

Téma kongresu zároveň reflektuje širšiu víziu spoločnosti Boiron. Generálny riaditeľ skupiny Pascal Houdayer hovorí o ambícii rozvíjať Boiron ako jedného z globálnych lídrov v integratívnom zdraví, ktorý prináša dôveryhodné riešenia pre zdravie a pohodu, podporuje slobodu voľby pacientov a prispieva k lepšej kvalite života. Koncept longevity a integratívny prístup k pacientovi tak predstavujú jeden z prirodzených smerov, ktorým sa dnes odborná diskusia v zdravotnej starostlivosti uberá.

Odborný program ukázal široký záber tém, s ktorými sa integratívna medicína stretáva v klinickej praxi – od zdravého starnutia cez gynekológiu a pediatriu až po podpornú onkologickú starostlivosť, nežiaduce účinky modernej farmakoterapie a výskum homeopatie.

MUDr. et MUDr. Ilona Ludvíková sa venovala konceptu longevity a témam zápalu, histamínu, epigenetiky, životného štýlu a individuálnej reakcie pacienta. V prezentácii poukázala na chronický zápal ako jeden z faktorov súvisiacich s kvalitou života a procesmi starnutia.

MUDr. Květoslava Kacířová, praktická lekárka pre deti a dorast, predstavila vybrané poznatky z medzinárodného kongresu CEDH v Lisabone. Jednou z tém bola integratívna onkológia a odporúčania SHISSO týkajúce sa podpornej starostlivosti počas chemoterapie, cielenej terapie, rádioterapie, hormonálnej a paliatívnej liečby. Cieľom prezentovaných odporúčaní je podľa materiálov zlepšovanie kvality života a bezpečnosti podpornej starostlivosti.

Aktuálnou témou bola aj liečba obezity agonistami GLP-1. Prednáška sa venovala možnostiam podpornej starostlivosti pri nežiaducich účinkoch semaglutidu a ďalších liekov tejto skupiny, medzi ktoré patria najmä nevoľnosť, vracanie, hnačka, zápcha, bolesti brucha, pálenie záhy či nadúvanie.

Pozornosť bola venovaná aj zdraviu dospievajúcich dievčat. MUDr. Kacířová prezentovala klinické skúsenosti s dysmenoreou, ktorá môže negatívne ovplyvňovať kvalitu života, školskú dochádzku i psychickú pohodu mladých žien.

MUDr. Svatava Feyereislová, gynekologička, pôrodníčka, urogynekologička a klinická osteologička, sa venovala možnostiam integratívneho prístupu v gynekológii. Zdôraznila pritom potrebu riadneho gynekologického vyšetrenia a poznania diagnózy pred využitím komplementárnej starostlivosti.

Súčasťou odborného programu bola aj téma vedeckého výskumu homeopatie, ktorej sa venoval MUDr. Branislav Chrenka. Predstavil aktuálne klinické a epidemiologické dáta, ako aj moderné experimentálne prístupy vrátane in vitro výskumu Anas barbariae 200K na mikrogliálnych bunkách, zameraného na procesy fagocytózy a oxidačného stresu.

Chrenka poukázal aj na význam bunkových modelov, pri ktorých pozorované biologické zmeny nemožno vysvetliť placebo efektom pacienta, keďže experiment prebieha priamo na bunkových kultúrach. Prezentovaná štúdia bola publikovaná v roku 2025 v recenzovanom vedeckom časopise International Journal of Molecular Sciences (IJMS), ktorý je indexovaný vo významných medzinárodných vedeckých databázach a v kategórii Biochemistry & Molecular Biology patrí podľa Journal Citation Reports do Q1. Výsledky prezentované na kongrese pochádzajú z experimentálneho bunkového modelu a predstavujú jeden zo smerov ďalšieho vedeckého skúmania homeopatie.

"Longevity nie je len o tom, koľko rokov človek prežije, ale predovšetkým o kvalite, v akej ich prežije. Homeopatiu vnímame ako súčasť integratívneho prístupu, ktorý rešpektuje individualitu pacienta a môže dopĺňať medicínsku starostlivosť tam, kde chceme pacienta sprevádzať šetrne a komplexne. Práve v tomto vidím prirodzené prepojenie homeopatie a konceptu zdravého starnutia," uviedol MUDr. Pavol Tibenský, prezident Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti.

Kongres vyvrcholil panelovou diskusiou odborníkov z rôznych medicínskych odborov. Súčasťou panelu boli MUDr. Pavol Tibenský, MUDr. Danuša Siveková, MUDr. Ilona Ludvíková, MUDr. Květoslava Kacířová, MUDr. Svatava Feyereislová a MUDr. Branislav Chrenka, ktorí diskutovali o možnostiach integratívneho prístupu v každodennej klinickej praxi, kvalite života pacientov a perspektívach ďalšieho rozvoja interdisciplinárnej spolupráce.

Záujemcovia o tému integratívnej medicíny a homeopatie môžu nájsť ďalšie odborné informácie a edukačné materiály na portáli www.homeopatiaslekarom.sk, https://www.shisso-info.com/, https://www.hri-research.org/, v odborných vzdelávacích aktivitách Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti a na webovej stránke spoločnosti BOIRON Slovensko.

Sponzorom podujatia bola spoločnosť BOIRON Slovensko.

Tento článok nie je autorským obsahom SITA.sk. Bol dodaný klientom, uverejnený ako platený PR článok.


Zdroj: SITA.sk - Slovenskí a českí lekári diskutovali na Štrbskom Plese o integratívnej medicíne, homeopatii, longevity aj podpornej starostlivosti pri modernej liečbe © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Homeopatia Medicína PR
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