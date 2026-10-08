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08. októbra 2026
Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenia na ministra Migaľa – VIDEO
Poslanci z Progresívneho Slovenska vinia ministra zo svojvoľného konania pri dotácii na projekty, aj z vyhlásenia podozrivo krátkej výberovej súťaže. Poslanci NR SR za Progresívne Slovensko (PS),
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8.10.2026 (SITA.sk) - Poslanci z Progresívneho Slovenska vinia ministra zo svojvoľného konania pri dotácii na projekty, aj z vyhlásenia podozrivo krátkej výberovej súťaže.
Poslanci NR SR za Progresívne Slovensko (PS), Ján Hargaš a Branislav Vančo, na dnešnom brífingu pred Generálnou prokuratúrou v Bratislave oznámili podanie dvoch trestných oznámení na ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Samuela Migaľa (nezávislý).
Poslanci PS podozrievajú ministra z viacerých trestných činov. „Chceli by sme informovať o podaní dvoch trestných oznámení. Jedno sa týka dotácií na digitálnu transformáciu, o ktorých sme už niekoľkokrát informovali a sú v nich viaceré pochybenia a problémy. Podávame trestné oznámenie, v ktorom zosumarizujeme ďalšiu fázu toho, čo sa dialo okolo týchto dotácií. Druhé trestné oznámenie, ktoré podávame, sa týka nástenkového tendra, ktorý spáchali na MIRRI počas tohto leta,“ uviedol Ján Hargaš.
Prvé trestné oznámenie na ministra Migaľa sa týka dotácií na projekty digitálnej transformácie.
„Pripomeniem, že je to výzva, ktorá bola financovaná z plánu obnovy v sume približne 50 miliónov eur. Celá táto výzva je sprevádzaná viacerými procesnými pochybeniami, o ktorých sme informovali ešte na prelome rokov. Podali sme v tejto veci prvé trestné oznámenie, kde sme upozornili, akým spôsobom boli nesprávne vyberaní hodnotitelia, akým spôsobom boli nesprávne hodnotené projekty,“ doplnil.
Po tom, ako prebehlo vyhodnotenie projektov mal minister Migaľ podľa zákona pristúpiť k uzatváraniu zmlúv. Nepostupoval však podľa poradia.
„Minister podpisoval zmluvy svojvoľne, úplne mimo bodového poradia. Firma, ktorá skončila ako posledná v hodnotení, dostala zmluvu na podpis medzi prvými. Firma, ktorá skončila ako druhá podľa bodového hodnotenia, do dnešného dňa žiadnu zmluvu nedostala a ani už nedostane, pretože plán obnovy je uzavretý. Sme presvedčení, že minister Migaľ v tejto situácii postupoval svojvoľne,“ uzavrel Ján Hargaš.
Druhé trestné oznámenie na šéfa rezortu MIRRI SR sa týka podozrivého tendra, ktorý, podľa poslancov z PS, pripomína neslávny „nástenkový tender“ z čias prvej vlády pod vedením Roberta Fica.
„MIRRI a minister Migaľ vyhlásili výberovú súťaž, ktorá trvala tri a pol dňa, s tým, že ľudia sa o tom nemali za takýto krátky čas šancu dozvedieť, nieto ešte pripraviť kvalitné ponuky. Naozaj je to pre štát veľmi nevýhodné, ak sa vyhlási súťaž na tri a pol dňa a on nemôže dostať najkvalitnejšie, najvýhodnejšie ponuky. Preto podávame trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Takisto podávame trestné oznámenie pre podozrenia, ktoré sa týkajú zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ uviedol Branislav Vančo.
Hargaš pripomenul, že Samuel Migaľ kandiduje aj na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. „Ak by sa mu podarilo uspieť, bol by po košickom županovi druhý obžalovaný šéf kraja na Slovensku. Nemyslím si, že toto si Prešovský samosprávny kraj zaslúži.“
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenia na ministra Migaľa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Poslanci NR SR za Progresívne Slovensko (PS), Ján Hargaš a Branislav Vančo, na dnešnom brífingu pred Generálnou prokuratúrou v Bratislave oznámili podanie dvoch trestných oznámení na ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR Samuela Migaľa (nezávislý).
Dotácie, aj zvláštny tender
Poslanci PS podozrievajú ministra z viacerých trestných činov. „Chceli by sme informovať o podaní dvoch trestných oznámení. Jedno sa týka dotácií na digitálnu transformáciu, o ktorých sme už niekoľkokrát informovali a sú v nich viaceré pochybenia a problémy. Podávame trestné oznámenie, v ktorom zosumarizujeme ďalšiu fázu toho, čo sa dialo okolo týchto dotácií. Druhé trestné oznámenie, ktoré podávame, sa týka nástenkového tendra, ktorý spáchali na MIRRI počas tohto leta,“ uviedol Ján Hargaš.
Prvé trestné oznámenie na ministra Migaľa sa týka dotácií na projekty digitálnej transformácie.
„Pripomeniem, že je to výzva, ktorá bola financovaná z plánu obnovy v sume približne 50 miliónov eur. Celá táto výzva je sprevádzaná viacerými procesnými pochybeniami, o ktorých sme informovali ešte na prelome rokov. Podali sme v tejto veci prvé trestné oznámenie, kde sme upozornili, akým spôsobom boli nesprávne vyberaní hodnotitelia, akým spôsobom boli nesprávne hodnotené projekty,“ doplnil.
Po tom, ako prebehlo vyhodnotenie projektov mal minister Migaľ podľa zákona pristúpiť k uzatváraniu zmlúv. Nepostupoval však podľa poradia.
„Minister podpisoval zmluvy svojvoľne, úplne mimo bodového poradia. Firma, ktorá skončila ako posledná v hodnotení, dostala zmluvu na podpis medzi prvými. Firma, ktorá skončila ako druhá podľa bodového hodnotenia, do dnešného dňa žiadnu zmluvu nedostala a ani už nedostane, pretože plán obnovy je uzavretý. Sme presvedčení, že minister Migaľ v tejto situácii postupoval svojvoľne,“ uzavrel Ján Hargaš.
Tender, ktorý pripomína „nástenkový“
Druhé trestné oznámenie na šéfa rezortu MIRRI SR sa týka podozrivého tendra, ktorý, podľa poslancov z PS, pripomína neslávny „nástenkový tender“ z čias prvej vlády pod vedením Roberta Fica.
„MIRRI a minister Migaľ vyhlásili výberovú súťaž, ktorá trvala tri a pol dňa, s tým, že ľudia sa o tom nemali za takýto krátky čas šancu dozvedieť, nieto ešte pripraviť kvalitné ponuky. Naozaj je to pre štát veľmi nevýhodné, ak sa vyhlási súťaž na tri a pol dňa a on nemôže dostať najkvalitnejšie, najvýhodnejšie ponuky. Preto podávame trestné oznámenie pre podozrenie z trestného činu porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. Takisto podávame trestné oznámenie pre podozrenia, ktoré sa týkajú zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ uviedol Branislav Vančo.
Hargaš pripomenul, že Samuel Migaľ kandiduje aj na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja. „Ak by sa mu podarilo uspieť, bol by po košickom županovi druhý obžalovaný šéf kraja na Slovensku. Nemyslím si, že toto si Prešovský samosprávny kraj zaslúži.“
Zdroj: SITA.sk - Progresívne Slovensko podalo trestné oznámenia na ministra Migaľa – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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