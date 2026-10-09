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09. októbra 2026
Župné a komunálne voľby sa blížia. Štatistický úrad odhadol počet potenciálnych voličov
Presný počet voličov bude však známy až z definitívnych výsledkov volieb. K volebným schránkam v spojených župných a komunálnych ...
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9.10.2026 (SITA.sk) - Presný počet voličov bude však známy až z definitívnych výsledkov volieb.
K volebným schránkam v spojených župných a komunálnych voľbách 24. októbra môže prísť približne 4,41 milióna voličov. Tento počet zahŕňa všetkých občanov SR a cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov. Prvovoličov je pritom viac ako 131-tisíc. Tieto údaje vyplývajú z kvalifikovaného odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR.
Presný počet voličov bude však známy až z definitívnych výsledkov volieb. ŠÚ SR odhaduje, že z celkového počtu potenciálnych voličov budú tvoriť 52 percent ženy. Najpočetnejšou skupinou oprávnených voličov tvoria osoby vo veku od 31 do 64 rokov. Podľa odhadu je ich až 2,63 milióna, a teda 60 percent zo všetkých potenciálnych voličov. Seniori nad 65 rokov tvoria takmer štvrtinu voličov. K volebným urnám ich môže prísť 1,07 milióna. Najmenej je mladých voličov vo veku od 18 do 30 rokov. Ich počet dosahuje viac ako 705-tisíc, a teda iba 16 percent z oprávnených voličov.
Ak ide o regióny, tak najviac potenciálnych voličov je v Prešovskom kraji (637-tisíc) a v Košickom kraji (620-tisíc). Najmenej voličov je zapísaných v Trnavskom kraji, kde ich je približne 467-tisíc.
„Podľa kvalifikovaného odhadu bude mať právo hlasovať v jesenných voľbách po prvýkrát takmer 216-tisíc mladých ľudí, ktorí od posledných spojených župných a komunálnych volieb konaných 29. októbra 2022 dovŕšili vek 18 rokov. Sú to prvovoliči, ktorí sa môžu prvýkrát zúčastniť na tomto type volieb, hoci časť z nich mohla odovzdať svoj hlas už v niektorých predchádzajúcich voľbách a v referende,“ spresnil úrad.
Úplne prvou príležitosťou voliť budú tieto spojené voľby pre viac ako 131-tisíc mladých ľudí, ktorí dosiahli vek 18 rokov po termíne posledných volieb do Európskeho parlamentu v júni 2024. Najviac prvovoličov pochádza z Prešovského kraja, kde ich je vyše 22-tisíc. Nad 21-tisíc ich je v Košickom kraji a najmenej, do 13-tisíc, ich je prihlásených v Trenčianskom a Trnavskom kraji.
Na Slovensku sú podľa údajov ŠÚ SR aj obce, ktoré nemajú žiadnych prvovoličov. Od posledných spojených volieb v roku 2022 sa žiadny prvovolič nenachádza v 37 obciach. Od posledných volieb do Európskeho parlamentu nie sú prvovoliči až v 64 obciach.
Zdroj: SITA.sk - Župné a komunálne voľby sa blížia. Štatistický úrad odhadol počet potenciálnych voličov © SITA Všetky práva vyhradené.
K volebným schránkam v spojených župných a komunálnych voľbách 24. októbra môže prísť približne 4,41 milióna voličov. Tento počet zahŕňa všetkých občanov SR a cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov. Prvovoličov je pritom viac ako 131-tisíc. Tieto údaje vyplývajú z kvalifikovaného odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR.
Najpočetnejšia skupina
Presný počet voličov bude však známy až z definitívnych výsledkov volieb. ŠÚ SR odhaduje, že z celkového počtu potenciálnych voličov budú tvoriť 52 percent ženy. Najpočetnejšou skupinou oprávnených voličov tvoria osoby vo veku od 31 do 64 rokov. Podľa odhadu je ich až 2,63 milióna, a teda 60 percent zo všetkých potenciálnych voličov. Seniori nad 65 rokov tvoria takmer štvrtinu voličov. K volebným urnám ich môže prísť 1,07 milióna. Najmenej je mladých voličov vo veku od 18 do 30 rokov. Ich počet dosahuje viac ako 705-tisíc, a teda iba 16 percent z oprávnených voličov.
Ak ide o regióny, tak najviac potenciálnych voličov je v Prešovskom kraji (637-tisíc) a v Košickom kraji (620-tisíc). Najmenej voličov je zapísaných v Trnavskom kraji, kde ich je približne 467-tisíc.
„Podľa kvalifikovaného odhadu bude mať právo hlasovať v jesenných voľbách po prvýkrát takmer 216-tisíc mladých ľudí, ktorí od posledných spojených župných a komunálnych volieb konaných 29. októbra 2022 dovŕšili vek 18 rokov. Sú to prvovoliči, ktorí sa môžu prvýkrát zúčastniť na tomto type volieb, hoci časť z nich mohla odovzdať svoj hlas už v niektorých predchádzajúcich voľbách a v referende,“ spresnil úrad.
Niektoré obce nemajú prvovoličov
Úplne prvou príležitosťou voliť budú tieto spojené voľby pre viac ako 131-tisíc mladých ľudí, ktorí dosiahli vek 18 rokov po termíne posledných volieb do Európskeho parlamentu v júni 2024. Najviac prvovoličov pochádza z Prešovského kraja, kde ich je vyše 22-tisíc. Nad 21-tisíc ich je v Košickom kraji a najmenej, do 13-tisíc, ich je prihlásených v Trenčianskom a Trnavskom kraji.
Na Slovensku sú podľa údajov ŠÚ SR aj obce, ktoré nemajú žiadnych prvovoličov. Od posledných spojených volieb v roku 2022 sa žiadny prvovolič nenachádza v 37 obciach. Od posledných volieb do Európskeho parlamentu nie sú prvovoliči až v 64 obciach.
Zdroj: SITA.sk - Župné a komunálne voľby sa blížia. Štatistický úrad odhadol počet potenciálnych voličov © SITA Všetky práva vyhradené.
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