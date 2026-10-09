Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 9.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Dionýz
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

09. októbra 2026

Župné a komunálne voľby sa blížia. Štatistický úrad odhadol počet potenciálnych voličov


Tagy: Komunálne voľby Prvovoliči Voliči Župné voľby

Presný počet voličov bude však známy až z definitívnych výsledkov volieb. K volebným schránkam v spojených župných a komunálnych ...



Zdieľať
gettyimages 507707090 676x448 9.10.2026 (SITA.sk) - Presný počet voličov bude však známy až z definitívnych výsledkov volieb.


K volebným schránkam v spojených župných a komunálnych voľbách 24. októbra môže prísť približne 4,41 milióna voličov. Tento počet zahŕňa všetkých občanov SR a cudzincov, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku a najneskôr v deň konania volieb dovŕšia 18 rokov. Prvovoličov je pritom viac ako 131-tisíc. Tieto údaje vyplývajú z kvalifikovaného odhadu Štatistického úradu (ŠÚ) SR.

Najpočetnejšia skupina


Presný počet voličov bude však známy až z definitívnych výsledkov volieb. ŠÚ SR odhaduje, že z celkového počtu potenciálnych voličov budú tvoriť 52 percent ženy. Najpočetnejšou skupinou oprávnených voličov tvoria osoby vo veku od 31 do 64 rokov. Podľa odhadu je ich až 2,63 milióna, a teda 60 percent zo všetkých potenciálnych voličov. Seniori nad 65 rokov tvoria takmer štvrtinu voličov. K volebným urnám ich môže prísť 1,07 milióna. Najmenej je mladých voličov vo veku od 18 do 30 rokov. Ich počet dosahuje viac ako 705-tisíc, a teda iba 16 percent z oprávnených voličov.

Ak ide o regióny, tak najviac potenciálnych voličov je v Prešovskom kraji (637-tisíc) a v Košickom kraji (620-tisíc). Najmenej voličov je zapísaných v Trnavskom kraji, kde ich je približne 467-tisíc.

Podľa kvalifikovaného odhadu bude mať právo hlasovať v jesenných voľbách po prvýkrát takmer 216-tisíc mladých ľudí, ktorí od posledných spojených župných a komunálnych volieb konaných 29. októbra 2022 dovŕšili vek 18 rokov. Sú to prvovoliči, ktorí sa môžu prvýkrát zúčastniť na tomto type volieb, hoci časť z nich mohla odovzdať svoj hlas už v niektorých predchádzajúcich voľbách a v referende,“ spresnil úrad.

Niektoré obce nemajú prvovoličov


Úplne prvou príležitosťou voliť budú tieto spojené voľby pre viac ako 131-tisíc mladých ľudí, ktorí dosiahli vek 18 rokov po termíne posledných volieb do Európskeho parlamentu v júni 2024. Najviac prvovoličov pochádza z Prešovského kraja, kde ich je vyše 22-tisíc. Nad 21-tisíc ich je v Košickom kraji a najmenej, do 13-tisíc, ich je prihlásených v Trenčianskom a Trnavskom kraji.

Na Slovensku sú podľa údajov ŠÚ SR aj obce, ktoré nemajú žiadnych prvovoličov. Od posledných spojených volieb v roku 2022 sa žiadny prvovolič nenachádza v 37 obciach. Od posledných volieb do Európskeho parlamentu nie sú prvovoliči až v 64 obciach.


Zdroj: SITA.sk - Župné a komunálne voľby sa blížia. Štatistický úrad odhadol počet potenciálnych voličov © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Komunálne voľby Prvovoliči Voliči Župné voľby
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Ukrajina vyradila z prevádzky ďalšie dátové centrum ruského Googlu
<< predchádzajúci článok
Peking odmietol dobrovoľne znížiť vývoz hybridov do EÚ, Brusel zvažuje dočasné protiopatrenia

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 