Top foto dňa (1. november 2026): Tenista Carlos Alcaraz, ropné nánosy, cyklisti, psí sprievod a modlitby
Top foto dňa (1. november 2026): Tenista Alcaraz víťazí, ropa zaplavuje pláž, cyklistická jazda, sprievod psov a budhistické modlitby. Fotogaléria k článku:
2.11.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (1. november 2026): Tenista Alcaraz víťazí, ropa zaplavuje pláž, cyklistická jazda, sprievod psov a budhistické modlitby.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (1. november 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (1. november 2026): Tenista Carlos Alcaraz, ropné nánosy, cyklisti, psí sprievod a modlitby © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (1. november 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (1. november 2026): Tenista Carlos Alcaraz, ropné nánosy, cyklisti, psí sprievod a modlitby © SITA Všetky práva vyhradené.