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Top foto dňa (1. november 2026): Tenista Carlos Alcaraz, ropné nánosy, cyklisti, psí sprievod a modlitby

Top foto dňa (1. november 2026): Tenista Alcaraz víťazí, ropa zaplavuje pláž, cyklistická jazda, sprievod psov a budhistické modlitby. Fotogaléria k článku:

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2.11.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (1. november 2026): Tenista Alcaraz víťazí, ropa zaplavuje pláž, cyklistická jazda, sprievod psov a budhistické modlitby.

Fotogaléria k článku: Top foto dňa (1. november 2026):


Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (1. november 2026): Tenista Carlos Alcaraz, ropné nánosy, cyklisti, psí sprievod a modlitby © SITA Všetky práva vyhradené.

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