Top foto dňa (30. október 2026): Erupcia sopky, protesty, prípravy na Halloween, výroba sôch bohyne Kálí a summit EÚ – Kanada
Top foto dňa (30. október 2026): Erupcia sopky, protesty proti klimatickej politike a rastúcim životným nákladom, prípravy na Halloween, výroba sôch bohyne Kálí, summit EÚ - Kanada. Fotogaléria k ...
31.10.2026 (SITA.sk) - Top foto dňa (30. október 2026): Erupcia sopky, protesty proti klimatickej politike a rastúcim životným nákladom, prípravy na Halloween, výroba sôch bohyne Kálí, summit EÚ – Kanada.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (30. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (30. október 2026): Erupcia sopky, protesty, prípravy na Halloween, výroba sôch bohyne Kálí a summit EÚ – Kanada © SITA Všetky práva vyhradené.
Fotogaléria k článku: Top foto dňa (30. október 2026):
Zdroj: SITA.sk - Top foto dňa (30. október 2026): Erupcia sopky, protesty, prípravy na Halloween, výroba sôch bohyne Kálí a summit EÚ – Kanada © SITA Všetky práva vyhradené.
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