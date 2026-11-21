Trnavskí policajti zabránili dvojnásobnej vražde. Muž plánoval smrť družky aj vlastného otca – VIDEO
Polícia muža zadržala a teraz čelí obvineniu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu prípravy. Policajti včasným zásahom zabránili dvojnásobnej vražde. Trnavskí kriminalisti ...
21.11.2026 (SITA.sk) - Polícia muža zadržala a teraz čelí obvineniu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu prípravy.
Policajti včasným zásahom zabránili dvojnásobnej vražde. Trnavskí kriminalisti vyšetrujú prípad, ktorý poukazuje na mimoriadne nebezpečné dôsledky vyhrážok a násilia v partnerských vzťahoch. Ako polícia opísala na sociálnej sieti, 52-ročný muž plánoval vraždu svojej družky a vlastného otca. Urobiť tak chcel prostredníctvom dvoch ďalších mužov.
Polícia ho zadržala a teraz čelí obvineniu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu prípravy. Policajti zároveň podotkli, že muž bol už v minulosti odsúdený za nebezpečné vyhrážanie voči svojej družke.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností si mal muž zabezpečiť prostredníctvom dvoch ďalších mužov vykonanie vraždy svojej družky a vlastného otca. K plánovanému násilnému činu našťastie nedošlo. Vďaka včasnej operatívno-pátracej činnosti a zásahu sa podarilo zabrániť možnej tragédii a ochrániť životy dvoch ľudí,“ doplnila polícia.
Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie policajti nebudú poskytovať bližšie informácie. Upozornili však, že tento prípad je pripomienkou toho, že vyhrážky, zastrašovanie a násilie v partnerských či rodinných vzťahov nemožno podceňovať. „Za slovnými vyhrážkami sa môže skrývať reálne nebezpečenstvo, ktoré môže postupne prerásť do tragických udalostí,“ dodala polícia s tým, že včasné oznámenie vyhrážok a spolupráca s políciou môžu zachrániť ľudské životy. Ak má teda niekto strach o svoj život alebo bezpečnosť, nemal by v tejto situácii ostávať sám. V prípade bezprostredného ohrozenia treba okamžite kontaktovať políciu na čísle 158 alebo tiesňovú linku 112.
Zdroj: SITA.sk - Trnavskí policajti zabránili dvojnásobnej vražde. Muž plánoval smrť družky aj vlastného otca – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Policajti včasným zásahom zabránili dvojnásobnej vražde. Trnavskí kriminalisti vyšetrujú prípad, ktorý poukazuje na mimoriadne nebezpečné dôsledky vyhrážok a násilia v partnerských vzťahoch. Ako polícia opísala na sociálnej sieti, 52-ročný muž plánoval vraždu svojej družky a vlastného otca. Urobiť tak chcel prostredníctvom dvoch ďalších mužov.
Polícia ho zadržala a teraz čelí obvineniu pre obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy v štádiu prípravy. Policajti zároveň podotkli, že muž bol už v minulosti odsúdený za nebezpečné vyhrážanie voči svojej družke.
„Podľa doposiaľ zistených skutočností si mal muž zabezpečiť prostredníctvom dvoch ďalších mužov vykonanie vraždy svojej družky a vlastného otca. K plánovanému násilnému činu našťastie nedošlo. Vďaka včasnej operatívno-pátracej činnosti a zásahu sa podarilo zabrániť možnej tragédii a ochrániť životy dvoch ľudí,“ doplnila polícia.
Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie policajti nebudú poskytovať bližšie informácie. Upozornili však, že tento prípad je pripomienkou toho, že vyhrážky, zastrašovanie a násilie v partnerských či rodinných vzťahov nemožno podceňovať. „Za slovnými vyhrážkami sa môže skrývať reálne nebezpečenstvo, ktoré môže postupne prerásť do tragických udalostí,“ dodala polícia s tým, že včasné oznámenie vyhrážok a spolupráca s políciou môžu zachrániť ľudské životy. Ak má teda niekto strach o svoj život alebo bezpečnosť, nemal by v tejto situácii ostávať sám. V prípade bezprostredného ohrozenia treba okamžite kontaktovať políciu na čísle 158 alebo tiesňovú linku 112.
Zdroj: SITA.sk - Trnavskí policajti zabránili dvojnásobnej vražde. Muž plánoval smrť družky aj vlastného otca – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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