Costa predstavil nový návrh spoločného rozpočtu Únie s 200-miliardovými škrtmi, počíta aj so zdanením technologických gigantov
Aj upravený návrh však okamžite narazil na odpor z viacerých strán. Predseda Európskej rady (ER) António Costa ...
21.11.2026 (SITA.sk) - Aj upravený návrh však okamžite narazil na odpor z viacerých strán.
Predseda Európskej rady (ER) António Costa predstavil nový návrh dlhodobého rozpočtu Európskej únie (EÚ) na roky 2028 až 2034, ktorý počíta so škrtmi vo výške 204 miliárd eur oproti pôvodnému plánu Európskej komisie (EK). Cieľom je priblížiť postoje členských štátov, ktoré sa už mesiace sporia o veľkosť budúceho rozpočtu. „Verím, že tento návrh nás môže priblížiť ku konečnej dohode,“ povedal Costa v sobotu novinárom v Bruseli.
Aj upravený návrh však okamžite narazil na odpor z viacerých strán. Nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že celkový objem rozpočtu je stále príliš vysoký, keďže väčšina členských štátov musí konsolidovať vlastné verejné financie. Francúzsko naopak kritizovalo rozsah škrtov, najmä v oblasti podpory poľnohospodárstva.
„Návrh prezidenta Costu je jednoducho neprijateľný. Rada EÚ sa až príliš sústreďuje na škrty v čase, keď Európa potrebuje ambície a zdroje na riešenie narastajúcich výziev,“ vyhlásil rumunský europoslanec Siegfried Mureșan, kľúčový spravodajca EP pre rozpočet.
Rozpočet EÚ sa stal predmetom intenzívnych sporov potom, ako Komisia vlani navrhla balík v hodnote približne dvoch biliónov eur. Najmä Nemecko a ďalšie tzv. „šetrné krajiny“ žiadajú výrazné zníženie výdavkov, zatiaľ čo viaceré štáty južnej, strednej a východnej Európy požadujú zachovanie silnej podpory poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja.
Costa sa snaží dosiahnuť dohodu ešte do konca roka. Európske inštitúcie sa obávajú, že ďalšie odklady by mohli presunúť rokovania do volebného roka 2027 a ešte viac skomplikovať hľadanie kompromisu.
Súčasťou návrhu sú aj nové zdroje príjmov pre rozpočet EÚ. Medzi nimi je zdanenie veľkých digitálnych spoločností s ročnými príjmami z digitálnych aktivít v EÚ najmenej 50 miliónov eur a celosvetovým obratom nad 750 miliónov eur. Firmy by mali odvádzať tri percentá z čistých príjmov z online reklamy, digitálnych sprostredkovateľských služieb a používateľských dát.
Návrh zároveň počíta s poplatkom za elektronický odpad, vyššími daňami z tabakových výrobkov a skúmaním možností zdanenia kryptomien. Podľa odhadov by nové príjmy mohli do rozpočtu EÚ priniesť približne 60 miliárd eur ročne.
Zdroj: SITA.sk - Costa predstavil nový návrh spoločného rozpočtu Únie s 200-miliardovými škrtmi, počíta aj so zdanením technologických gigantov © SITA Všetky práva vyhradené.
Predseda Európskej rady (ER) António Costa predstavil nový návrh dlhodobého rozpočtu Európskej únie (EÚ) na roky 2028 až 2034, ktorý počíta so škrtmi vo výške 204 miliárd eur oproti pôvodnému plánu Európskej komisie (EK). Cieľom je priblížiť postoje členských štátov, ktoré sa už mesiace sporia o veľkosť budúceho rozpočtu. „Verím, že tento návrh nás môže priblížiť ku konečnej dohode,“ povedal Costa v sobotu novinárom v Bruseli.
Kritike sa nevyhol
Aj upravený návrh však okamžite narazil na odpor z viacerých strán. Nemecký kancelár Friedrich Merz uviedol, že celkový objem rozpočtu je stále príliš vysoký, keďže väčšina členských štátov musí konsolidovať vlastné verejné financie. Francúzsko naopak kritizovalo rozsah škrtov, najmä v oblasti podpory poľnohospodárstva.
„Návrh prezidenta Costu je jednoducho neprijateľný. Rada EÚ sa až príliš sústreďuje na škrty v čase, keď Európa potrebuje ambície a zdroje na riešenie narastajúcich výziev,“ vyhlásil rumunský europoslanec Siegfried Mureșan, kľúčový spravodajca EP pre rozpočet.
Rozpočet EÚ sa stal predmetom intenzívnych sporov potom, ako Komisia vlani navrhla balík v hodnote približne dvoch biliónov eur. Najmä Nemecko a ďalšie tzv. „šetrné krajiny“ žiadajú výrazné zníženie výdavkov, zatiaľ čo viaceré štáty južnej, strednej a východnej Európy požadujú zachovanie silnej podpory poľnohospodárstva a regionálneho rozvoja.
Costa sa snaží dosiahnuť dohodu ešte do konca roka. Európske inštitúcie sa obávajú, že ďalšie odklady by mohli presunúť rokovania do volebného roka 2027 a ešte viac skomplikovať hľadanie kompromisu.
Daň pre technologických gigantov
Súčasťou návrhu sú aj nové zdroje príjmov pre rozpočet EÚ. Medzi nimi je zdanenie veľkých digitálnych spoločností s ročnými príjmami z digitálnych aktivít v EÚ najmenej 50 miliónov eur a celosvetovým obratom nad 750 miliónov eur. Firmy by mali odvádzať tri percentá z čistých príjmov z online reklamy, digitálnych sprostredkovateľských služieb a používateľských dát.
Návrh zároveň počíta s poplatkom za elektronický odpad, vyššími daňami z tabakových výrobkov a skúmaním možností zdanenia kryptomien. Podľa odhadov by nové príjmy mohli do rozpočtu EÚ priniesť približne 60 miliárd eur ročne.
Zdroj: SITA.sk - Costa predstavil nový návrh spoločného rozpočtu Únie s 200-miliardovými škrtmi, počíta aj so zdanením technologických gigantov © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
- Od roku 2028 prídu vyššie odmeny pre hráčov presahujúce 350 miliónov dolárov, pôjde o rôzne bonusy
- Harry Kane podstúpil operáciu zraneného členka. Život prináša vzostupy aj pády, odkázal anglický útočník
- Fico dostal frčku medzi oči, tvrdí Gröhling. Audit mimovládok odhalil minimum pochybení
- Trnavskí policajti zabránili dvojnásobnej vražde. Muž plánoval smrť družky aj vlastného otca – VIDEO
- Technológia odborného čistenia DPF filtra a obnova jeho funkčných vlastností