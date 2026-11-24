Zvrat v prípade bývalej vyšetrovateľky NAKA Barčákovej. Prokurátora Kozolku vylúčili pre zaujatosť, upozornil Kubina
Kubina pripomenul, že záležitosť týkajúca sa postupu Barčákovej pri stíhaní Kaliňáka sa skončila prvý raz odmietnutím trestného oznámenia a druhý raz zastavením trestného stíhania vo ...
24.11.2026 (SITA.sk) - Kubina pripomenul, že záležitosť týkajúca sa postupu Barčákovej pri stíhaní Kaliňáka sa skončila prvý raz odmietnutím trestného oznámenia a druhý raz zastavením trestného stíhania vo veci.
Nadriadený prokurátor rozhodol o zaujatosti a vylúčení prokurátora Jaroslava Kozolku z trestnej veci vedenej proti policajnej vyšetrovateľke Monika Barčákovej. Upozornil na to jej právny zástupca Peter Kubina s tým, že práve na pokyn Kozolku bola policajtka, ktorá v minulosti stíhala súčasného ministra obrany Roberta Kaliňáka, začiatkom novembra obvinená.
Kubina pripomenul, že záležitosť týkajúca sa postupu Barčákovej pri stíhaní Kaliňáka sa skončila prvý raz odmietnutím trestného oznámenia a druhý raz zastavením trestného stíhania vo veci. Následne do veci zasiahol dohľadový prokurátor Generálnej prokuratúry SR Jaroslav Kozolka, podľa Kubinu „známy najmä z archívnych spisov ako „bývalý“ agent ŠtB, bývalý dôstojník Československej ľudovej armády a spolusignatár verejného hanopisu na adresu vyšetrovateľov bývalej Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorov bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry“.
„Zastavenie trestného stíhania zrušil a vydal záväzný pokyn na vznesenie obvinenia. To sa stalo ešte v apríli tohto roka,“ uviedol advokát Kubina s tým, že z verejne dostupných informácií je možné vyvodiť, že tento pokyn bol pravdepodobne natoľko škandalózny, že ho pôvodná dozorová prokurátorka odmietla vykonať a spis jej bol preto odňatý.
Keď sa obhajoba dozvedela, že vo veci vystupuje prokurátor Kozolka, bola voči nemu podľa Kubinu bezodkladne podaná námietka zaujatosti. O nej rozhodol tak, že sa sám nevylúčil, a preto bola proti jeho rozhodnutiu podaná sťažnosť. Konanie o tejto sťažnosti v čase vznesenia obvinenia Barčákovej začiatkom novembra nebolo ukončené.
„Dnes nám bolo doručené uznesenie nadriadeného prokurátora, ktorým bolo tejto sťažnosti vyhovené a bolo rozhodnuté, že prokurátor Kozolka je vo veci zaujatý a preto je vylúčený. Uznesenie o jeho vylúčení nesie krásny symbolický dátum 17. novembra 2026, čo je deň, ktorý sa v kruhoch blízkych ŠtB určite neoslavuje,“ skonštatoval advokát.
Barčákovej tak bolo podľa Kubinu vznesené obvinenie na pokyn zaujatého prokurátora, čo je dnes už potvrdené právoplatným rozhodnutím o jeho vylúčení. „Keďže dôvod jeho zaujatosti a vylúčenia existoval už v čase, keď daný pokyn vydal, je to dôvod nielen na okamžité zrušenie vzneseného obvinenia, ale aj na preskúmanie zákonnosti všetkých jeho postupov a pokynov, ktoré v tomto prípade vydal,“ doplnil Kubina.
Policajná inšpekcia obvinila začiatkom novembra bývalú vyšetrovateľku zrušenej Národnej kriminálnej agentúry Moniku Barčákovú pre spôsob, akým vo februári 2023 obvinila súčasného ministra obrany Roberta Kaliňáka. Informoval o tom denník Sme s tým, že vec sa týka kauzy dorovnávania platu bývalému šéfovi finančnej správy Františkovi Imreczemu. „Inšpekcia v tom po troch rokoch od týchto udalostí vidí prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ uviedlo Sme. Barčáková pôvodne pracovala na vedúcej funkcii na NAKA. Po zrušení agentúry ju preradili na okresné riaditeľstvo polície v Bratislave.
Barčáková podľa inšpekcie porušila právo na obhajobu Kaliňáka viacerými spôsobmi. „Zmarila vraj jeho právo na podanie návrhov na doplnenie vyšetrovania, neumožnila mu preštudovať si spis pred podaním obžaloby a "hrubo porušila" zákon už pri samotnom vznesení obvinenia, ktoré viedlo k postupu cez paragraf 363 u Kaliňáka. Inšpekcia Barčákovej taktiež vyčíta návrh na podanie obžaloby (napokon odmietnutej) pred rozhodnutím o 363-ke či to, že Kaliňákovmu obhajcovi neumožnila položiť 28 otázok svedkovi Imreczemu, "čím bolo zabránené JUDr. Robertovi Kaliňákovi účinne sa brániť," cituje Sme uznesenie o vznesení obvinenia. Na základe Kaliňákovho trestného oznámenia pritom nevyšetrujú iba Barčákovú, ale aj dozorového prokurátora prípadu Mateja Izakoviča.
Zdroj: SITA.sk - Zvrat v prípade bývalej vyšetrovateľky NAKA Barčákovej. Prokurátora Kozolku vylúčili pre zaujatosť, upozornil Kubina © SITA Všetky práva vyhradené.
Nadriadený prokurátor rozhodol o zaujatosti a vylúčení prokurátora Jaroslava Kozolku z trestnej veci vedenej proti policajnej vyšetrovateľke Monika Barčákovej. Upozornil na to jej právny zástupca Peter Kubina s tým, že práve na pokyn Kozolku bola policajtka, ktorá v minulosti stíhala súčasného ministra obrany Roberta Kaliňáka, začiatkom novembra obvinená.
Kubina pripomenul, že záležitosť týkajúca sa postupu Barčákovej pri stíhaní Kaliňáka sa skončila prvý raz odmietnutím trestného oznámenia a druhý raz zastavením trestného stíhania vo veci. Následne do veci zasiahol dohľadový prokurátor Generálnej prokuratúry SR Jaroslav Kozolka, podľa Kubinu „známy najmä z archívnych spisov ako „bývalý“ agent ŠtB, bývalý dôstojník Československej ľudovej armády a spolusignatár verejného hanopisu na adresu vyšetrovateľov bývalej Národnej kriminálnej agentúry a prokurátorov bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry“.
Obhajoba podala námietku zaujatosti
„Zastavenie trestného stíhania zrušil a vydal záväzný pokyn na vznesenie obvinenia. To sa stalo ešte v apríli tohto roka,“ uviedol advokát Kubina s tým, že z verejne dostupných informácií je možné vyvodiť, že tento pokyn bol pravdepodobne natoľko škandalózny, že ho pôvodná dozorová prokurátorka odmietla vykonať a spis jej bol preto odňatý.
Keď sa obhajoba dozvedela, že vo veci vystupuje prokurátor Kozolka, bola voči nemu podľa Kubinu bezodkladne podaná námietka zaujatosti. O nej rozhodol tak, že sa sám nevylúčil, a preto bola proti jeho rozhodnutiu podaná sťažnosť. Konanie o tejto sťažnosti v čase vznesenia obvinenia Barčákovej začiatkom novembra nebolo ukončené.
„Dnes nám bolo doručené uznesenie nadriadeného prokurátora, ktorým bolo tejto sťažnosti vyhovené a bolo rozhodnuté, že prokurátor Kozolka je vo veci zaujatý a preto je vylúčený. Uznesenie o jeho vylúčení nesie krásny symbolický dátum 17. novembra 2026, čo je deň, ktorý sa v kruhoch blízkych ŠtB určite neoslavuje,“ skonštatoval advokát.
Kubina žiada zrušenie obvinenia
Barčákovej tak bolo podľa Kubinu vznesené obvinenie na pokyn zaujatého prokurátora, čo je dnes už potvrdené právoplatným rozhodnutím o jeho vylúčení. „Keďže dôvod jeho zaujatosti a vylúčenia existoval už v čase, keď daný pokyn vydal, je to dôvod nielen na okamžité zrušenie vzneseného obvinenia, ale aj na preskúmanie zákonnosti všetkých jeho postupov a pokynov, ktoré v tomto prípade vydal,“ doplnil Kubina.
Policajná inšpekcia obvinila začiatkom novembra bývalú vyšetrovateľku zrušenej Národnej kriminálnej agentúry Moniku Barčákovú pre spôsob, akým vo februári 2023 obvinila súčasného ministra obrany Roberta Kaliňáka. Informoval o tom denník Sme s tým, že vec sa týka kauzy dorovnávania platu bývalému šéfovi finančnej správy Františkovi Imreczemu. „Inšpekcia v tom po troch rokoch od týchto udalostí vidí prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa,“ uviedlo Sme. Barčáková pôvodne pracovala na vedúcej funkcii na NAKA. Po zrušení agentúry ju preradili na okresné riaditeľstvo polície v Bratislave.
Barčáková podľa inšpekcie porušila právo na obhajobu Kaliňáka viacerými spôsobmi. „Zmarila vraj jeho právo na podanie návrhov na doplnenie vyšetrovania, neumožnila mu preštudovať si spis pred podaním obžaloby a "hrubo porušila" zákon už pri samotnom vznesení obvinenia, ktoré viedlo k postupu cez paragraf 363 u Kaliňáka. Inšpekcia Barčákovej taktiež vyčíta návrh na podanie obžaloby (napokon odmietnutej) pred rozhodnutím o 363-ke či to, že Kaliňákovmu obhajcovi neumožnila položiť 28 otázok svedkovi Imreczemu, "čím bolo zabránené JUDr. Robertovi Kaliňákovi účinne sa brániť," cituje Sme uznesenie o vznesení obvinenia. Na základe Kaliňákovho trestného oznámenia pritom nevyšetrujú iba Barčákovú, ale aj dozorového prokurátora prípadu Mateja Izakoviča.
Zdroj: SITA.sk - Zvrat v prípade bývalej vyšetrovateľky NAKA Barčákovej. Prokurátora Kozolku vylúčili pre zaujatosť, upozornil Kubina © SITA Všetky práva vyhradené.
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