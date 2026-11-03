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Ďalšia trénerská zmena v talianskej Serie A. V Udinese skončil rodák z Viedne s nemeckým pasom

Kosta Runjaič po viac ako dvoch rokoch opúšťa tím Udinese Calcio, jeho pozíciu u účastníka Serie A prebral Paolo Zanetti. V talianskej futbalovej Serie A pristúpil už piaty klub k zmene trénera. Tím ...

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3.11.2026 (SITA.sk) - Kosta Runjaič po viac ako dvoch rokoch opúšťa tím Udinese Calcio, jeho pozíciu u účastníka Serie A prebral Paolo Zanetti.

V talianskej futbalovej Serie A pristúpil už piaty klub k zmene trénera. Tím Udinese Calcio sa po víkende rozlúčil s hlavným koučom Kostom Runjaičom.

Päťdesiatpäťročný rodák z Viedne, ktorý vlastní nemecký pas, pracoval v klube od leta 2024 a odkoučoval dovedna 94 duelov. Jeho nástupcom sa stal 43-ročný Paolo Zanetti a podpísal zmluvu do konca tejto sezóny.

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Runjaič odchádza po neuspokojivých výsledkoch, jeho tím prehral sedem z ostatných ôsmich ligových zápasov. Výsledkom je pád do zóny zostupu, čo je značný pokles po dvoch predchádzajúcich sezónach s umiestnením v strede tabuľky.

Rozhodnutie prišlo po domácej prehre 2:5 s AS Rím, ktorý v aktuálnom ročníku patrí medzi kandidátov na titul.

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Klub zo severu Talianska vo vyhlásení potvrdil, že klub a tréner sa po viac než dvoch rokoch spolupráce rozchádzajú a pripomenul dôležité ciele, ktoré sa za tú dobu podarilo dosiahnuť.

Zanetti, ktorý v minulosti viedol Hellas Verona, Empoli, Benátky či Ascoli, dostal za úlohu zlepšiť výsledky a zabezpečiť zotrvanie Udinese v najvyššej talianskej súťaži.

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Prepustenie Runjaiča je už piatou zmenou trénera v Serie A počas tejto sezóny. Pred ním Fiorentina vyhodila Fabia Grossa, Bologna sa rozišla s Domenicom Tedescom, Parma s Carlosom Cuestom a Benátky s Davidem Nicolom.


Zdroj: SITA.sk - Ďalšia trénerská zmena v talianskej Serie A. V Udinese skončil rodák z Viedne s nemeckým pasom © SITA Všetky práva vyhradené.

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