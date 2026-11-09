V Rusmi okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni zomrel po útoku dronom jeden zo zamestnancov
Ako informovala MAAE, pri samostatnom útoku dronu zahynul aj pracovník neďalekej Záporožskej tepelnej elektrárne. Pri útoku dronu v areáli Ruskom okupovanej
9.11.2026 (SITA.sk) - Ako informovala MAAE, pri samostatnom útoku dronu zahynul aj pracovník neďalekej Záporožskej tepelnej elektrárne.
Pri útoku dronu v areáli Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny zahynul zamestnanec elektrárne, oznámila v pondelok Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) s odvolaním sa na vedenie elektrárne dosadené Moskvou.
„MAAE bola informovaná, že pri dnešnom útoku dronu zahynul jeden zamestnanec elektrárne. Ide o ďalší incident zasahujúci personál zariadenia a predstavujúci ďalšie ohrozenie jadrovej bezpečnosti počas vojenského konfliktu,“ uviedla agentúra na sociálnej sieti X. Zároveň informovala, že pri samostatnom útoku dronu zahynul aj pracovník neďalekej Záporožskej tepelnej elektrárne.
Agentúra so sídlom vo Viedni naposledy informovala o úmrtí pracovníka v Záporožskej jadrovej elektrárni koncom októbra. Obeťou bol podľa dostupných informácií zvárač pracujúci v opravárenskej dielni.
Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi útoky dôrazne odsúdil. Podľa agentúry ide o neprijateľné útoky, ktoré porušujú základné princípy jadrovej bezpečnosti. „Všetky takéto útoky na pracovníkov jadrových elektrární sa musia okamžite skončiť,“ uviedla MAAE.
Záporožská jadrová elektráreň, najväčšia v Európe, je pod kontrolou ruských síl od marca 2022, pričom obe strany sa navzájom obviňujú z útokov v jej bezprostrednej blízkosti. MAAE opakovane varuje pred rizikami vyplývajúcimi z bojov v okolí zariadenia a vyzýva obe strany konfliktu na zdržanlivosť.
Zdroj: SITA.sk - V Rusmi okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni zomrel po útoku dronom jeden zo zamestnancov © SITA Všetky práva vyhradené.
Pri útoku dronu v areáli Ruskom okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárne na juhu Ukrajiny zahynul zamestnanec elektrárne, oznámila v pondelok Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu (MAAE) s odvolaním sa na vedenie elektrárne dosadené Moskvou.
„MAAE bola informovaná, že pri dnešnom útoku dronu zahynul jeden zamestnanec elektrárne. Ide o ďalší incident zasahujúci personál zariadenia a predstavujúci ďalšie ohrozenie jadrovej bezpečnosti počas vojenského konfliktu,“ uviedla agentúra na sociálnej sieti X. Zároveň informovala, že pri samostatnom útoku dronu zahynul aj pracovník neďalekej Záporožskej tepelnej elektrárne.
Agentúra so sídlom vo Viedni naposledy informovala o úmrtí pracovníka v Záporožskej jadrovej elektrárni koncom októbra. Obeťou bol podľa dostupných informácií zvárač pracujúci v opravárenskej dielni.
Generálny riaditeľ MAAE Rafael Grossi útoky dôrazne odsúdil. Podľa agentúry ide o neprijateľné útoky, ktoré porušujú základné princípy jadrovej bezpečnosti. „Všetky takéto útoky na pracovníkov jadrových elektrární sa musia okamžite skončiť,“ uviedla MAAE.
Záporožská jadrová elektráreň, najväčšia v Európe, je pod kontrolou ruských síl od marca 2022, pričom obe strany sa navzájom obviňujú z útokov v jej bezprostrednej blízkosti. MAAE opakovane varuje pred rizikami vyplývajúcimi z bojov v okolí zariadenia a vyzýva obe strany konfliktu na zdržanlivosť.
Zdroj: SITA.sk - V Rusmi okupovanej Záporožskej jadrovej elektrárni zomrel po útoku dronom jeden zo zamestnancov © SITA Všetky práva vyhradené.
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