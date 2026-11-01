Portugalská polícia vtrhla do táborov demonštrantov, desiatky ľudí utrpeli zranenia
V Lisabone a Porte zasahovali ťažkoodenci so psami a obuškami. Protestujúci odmietajú vládne plány, ktoré podľa nich ešte zhoršia bytovú krízu.
1.11.2026 (SITA.sk) - V Lisabone a Porte zasahovali ťažkoodenci so psami a obuškami. Protestujúci odmietajú vládne plány, ktoré podľa nich ešte zhoršia bytovú krízu.
Ťažkoodenci so služobnými psami vtrhli približne o 04.30 hod. miestneho času (05.30 hod. SEČ) do stanových táborov na lisabonskom námestí Rossio a námestí Jána I. v Porte. Proti demonštrantom použili obušky.
„Páchne to tu diktatúrou!“ kričali protestujúci. Polícia tvrdí, že niektorí na zasahujúcich príslušníkov hádzali fľaše a farbu.
Podľa polície zadržali šesť ľudí v Lisabone a sedem v Porte za neuposlúchnutie výzvy na rozchod. Zranenia utrpelo 13 policajtov, z ktorých ôsmich previezli do nemocnice. Traja policajti v civile boli napadnutí po tom, ako ich demonštranti spoznali.
Organizátori hlásia viac ako 30 zranených demonštrantov a obviňujú políciu z neprimeraného násilia. Na nedeľné popoludnie zvolali ďalšie zhromaždenie.
Tábory vznikli po sobotňajších pokojných pochodoch proti bytovej kríze. Demonštranti žiadajú stredopravú menšinovú vládu, aby stiahla návrh zákona uľahčujúci vysťahovanie nájomníkov a rušiaci cenové obmedzenia pri nových nájomných zmluvách.
Podobné protestné tábory už niekoľko týždňov vznikajú aj v susednom Španielsku.
Zdroj: SITA.sk - Portugalská polícia vtrhla do táborov demonštrantov, desiatky ľudí utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
Portugalská polícia v nedeľu nadránom násilne rozohnala protestné tábory v Lisabone a Porte, ktoré demonštranti zriadili na protest proti prudkému rastu cien bývania. Pri zásahoch zadržala 13 ľudí a zranenia utrpeli desiatky účastníkov protestov aj policajtov.
„Páchne to tu diktatúrou!“ kričali protestujúci. Polícia tvrdí, že niektorí na zasahujúcich príslušníkov hádzali fľaše a farbu.
Zranení policajti
Podľa polície zadržali šesť ľudí v Lisabone a sedem v Porte za neuposlúchnutie výzvy na rozchod. Zranenia utrpelo 13 policajtov, z ktorých ôsmich previezli do nemocnice. Traja policajti v civile boli napadnutí po tom, ako ich demonštranti spoznali.
Organizátori hlásia viac ako 30 zranených demonštrantov a obviňujú políciu z neprimeraného násilia. Na nedeľné popoludnie zvolali ďalšie zhromaždenie.
Zlý zákon
Tábory vznikli po sobotňajších pokojných pochodoch proti bytovej kríze. Demonštranti žiadajú stredopravú menšinovú vládu, aby stiahla návrh zákona uľahčujúci vysťahovanie nájomníkov a rušiaci cenové obmedzenia pri nových nájomných zmluvách.
Podobné protestné tábory už niekoľko týždňov vznikajú aj v susednom Španielsku.
Zdroj: SITA.sk - Portugalská polícia vtrhla do táborov demonštrantov, desiatky ľudí utrpeli zranenia © SITA Všetky práva vyhradené.
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