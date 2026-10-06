Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 6.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Natália
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

06. októbra 2026

„Ich utrpenie sa musí okamžite skončiť“. Tri roky od útoku Hamasu šéf OSN žiada trvalé prímerie


Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy

António Guterres odsúdil útok zo 7. októbra 2023 a pripomenul jeho izraelské obete. Zároveň upozornil na rozsiahle straty na životoch, vysídľovanie a ničenie v Pásme Gazy. Generálny tajomník ...



Zdieľať
israel_palestinians_gaza_46383 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - António Guterres odsúdil útok zo 7. októbra 2023 a pripomenul jeho izraelské obete. Zároveň upozornil na rozsiahle straty na životoch, vysídľovanie a ničenie v Pásme Gazy.


Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval pred tretím výročím útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 na trvalé prímerie v Pásme Gazy a vytvorenie politickej cesty k dlhodobému mieru v celom regióne.

„Je čas, aby sa prímerie stalo trvalým. Je čas umožniť rozsiahlu humanitárnu pomoc. A je čas rešpektovať medzinárodné právo,“ uviedol Guterres vo vyhlásení.

Šéf OSN označil útok Hamasu za „odporný“ a pripomenul, že pri ňom zahynulo viac ako 1 200 Izraelčanov a cudzincov a ďalších 251 ľudí militanti zajali ako rukojemníkov.

Guterres zároveň upozornil na následky izraelskej vojenskej kampane pre Palestínčanov v Pásme Gazy, ktorí podľa neho čelia „obrovským stratám na životoch, vysídľovaniu a ničeniu“. „Aj ich utrpenie sa musí skončiť, okamžite,“ vyhlásil.

Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva, ktoré je pod kontrolou Hamasu a ktorého údaje OSN považuje za spoľahlivé, zahynulo počas izraelskej vojenskej kampane v Pásme Gazy viac ako 74 200 ľudí.

Krátke prímerie oznámené americkým prezidentom Donaldom Trumpom v októbri 2025 podľa Guterresa „prinieslo určitú úľavu“, zatiaľ však neprinieslo bezpečnosť, dostatočnú humanitárnu pomoc ani dôveryhodnú cestu k obnove a mieru.

Izrael naďalej kontroluje väčšinu Pásma Gazy a odmieta stiahnuť svojich vojakov, kým nebude overené odzbrojenie Hamasu. Hnutie presadzuje postupné odzbrojenie namiesto okamžitého a jednostranného odovzdania svojho arzenálu.

„Nech toto výročie neznamená iba ďalší rok smútku, ale aj obnovené odhodlanie vybudovať inú budúcnosť - takú, v ktorej môžu Izraelčania a Palestínčania žiť bok po boku v mieri a bezpečí, s naplnenými právami, dôstojnosťou a túžbami,“ dodal Guterres.


Zdroj: SITA.sk - „Ich utrpenie sa musí okamžite skončiť“. Tri roky od útoku Hamasu šéf OSN žiada trvalé prímerie © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Izraelsko-palestínsky konflikt Napätie na Blízkom východe Pásmo Gazy
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Gebrüder Weiss posilňuje európske dodávateľské reťazce rozšírením logistických kapacít v Senci
<< predchádzajúci článok
Trump schválil popravu odsúdeného strelca z vojenskej základne popravnou čatou

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 