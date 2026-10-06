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06. októbra 2026
„Ich utrpenie sa musí okamžite skončiť“. Tri roky od útoku Hamasu šéf OSN žiada trvalé prímerie
António Guterres odsúdil útok zo 7. októbra 2023 a pripomenul jeho izraelské obete. Zároveň upozornil na rozsiahle straty na životoch, vysídľovanie a ničenie v Pásme Gazy. Generálny tajomník ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - António Guterres odsúdil útok zo 7. októbra 2023 a pripomenul jeho izraelské obete. Zároveň upozornil na rozsiahle straty na životoch, vysídľovanie a ničenie v Pásme Gazy.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval pred tretím výročím útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 na trvalé prímerie v Pásme Gazy a vytvorenie politickej cesty k dlhodobému mieru v celom regióne.
„Je čas, aby sa prímerie stalo trvalým. Je čas umožniť rozsiahlu humanitárnu pomoc. A je čas rešpektovať medzinárodné právo,“ uviedol Guterres vo vyhlásení.
Šéf OSN označil útok Hamasu za „odporný“ a pripomenul, že pri ňom zahynulo viac ako 1 200 Izraelčanov a cudzincov a ďalších 251 ľudí militanti zajali ako rukojemníkov.
Guterres zároveň upozornil na následky izraelskej vojenskej kampane pre Palestínčanov v Pásme Gazy, ktorí podľa neho čelia „obrovským stratám na životoch, vysídľovaniu a ničeniu“. „Aj ich utrpenie sa musí skončiť, okamžite,“ vyhlásil.
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva, ktoré je pod kontrolou Hamasu a ktorého údaje OSN považuje za spoľahlivé, zahynulo počas izraelskej vojenskej kampane v Pásme Gazy viac ako 74 200 ľudí.
Krátke prímerie oznámené americkým prezidentom Donaldom Trumpom v októbri 2025 podľa Guterresa „prinieslo určitú úľavu“, zatiaľ však neprinieslo bezpečnosť, dostatočnú humanitárnu pomoc ani dôveryhodnú cestu k obnove a mieru.
Izrael naďalej kontroluje väčšinu Pásma Gazy a odmieta stiahnuť svojich vojakov, kým nebude overené odzbrojenie Hamasu. Hnutie presadzuje postupné odzbrojenie namiesto okamžitého a jednostranného odovzdania svojho arzenálu.
„Nech toto výročie neznamená iba ďalší rok smútku, ale aj obnovené odhodlanie vybudovať inú budúcnosť - takú, v ktorej môžu Izraelčania a Palestínčania žiť bok po boku v mieri a bezpečí, s naplnenými právami, dôstojnosťou a túžbami,“ dodal Guterres.
Zdroj: SITA.sk - „Ich utrpenie sa musí okamžite skončiť“. Tri roky od útoku Hamasu šéf OSN žiada trvalé prímerie © SITA Všetky práva vyhradené.
Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyzval pred tretím výročím útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra 2023 na trvalé prímerie v Pásme Gazy a vytvorenie politickej cesty k dlhodobému mieru v celom regióne.
„Je čas, aby sa prímerie stalo trvalým. Je čas umožniť rozsiahlu humanitárnu pomoc. A je čas rešpektovať medzinárodné právo,“ uviedol Guterres vo vyhlásení.
Šéf OSN označil útok Hamasu za „odporný“ a pripomenul, že pri ňom zahynulo viac ako 1 200 Izraelčanov a cudzincov a ďalších 251 ľudí militanti zajali ako rukojemníkov.
Guterres zároveň upozornil na následky izraelskej vojenskej kampane pre Palestínčanov v Pásme Gazy, ktorí podľa neho čelia „obrovským stratám na životoch, vysídľovaniu a ničeniu“. „Aj ich utrpenie sa musí skončiť, okamžite,“ vyhlásil.
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva, ktoré je pod kontrolou Hamasu a ktorého údaje OSN považuje za spoľahlivé, zahynulo počas izraelskej vojenskej kampane v Pásme Gazy viac ako 74 200 ľudí.
Krátke prímerie oznámené americkým prezidentom Donaldom Trumpom v októbri 2025 podľa Guterresa „prinieslo určitú úľavu“, zatiaľ však neprinieslo bezpečnosť, dostatočnú humanitárnu pomoc ani dôveryhodnú cestu k obnove a mieru.
Izrael naďalej kontroluje väčšinu Pásma Gazy a odmieta stiahnuť svojich vojakov, kým nebude overené odzbrojenie Hamasu. Hnutie presadzuje postupné odzbrojenie namiesto okamžitého a jednostranného odovzdania svojho arzenálu.
„Nech toto výročie neznamená iba ďalší rok smútku, ale aj obnovené odhodlanie vybudovať inú budúcnosť - takú, v ktorej môžu Izraelčania a Palestínčania žiť bok po boku v mieri a bezpečí, s naplnenými právami, dôstojnosťou a túžbami,“ dodal Guterres.
Zdroj: SITA.sk - „Ich utrpenie sa musí okamžite skončiť“. Tri roky od útoku Hamasu šéf OSN žiada trvalé prímerie © SITA Všetky práva vyhradené.
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