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06. októbra 2026
Drony zasiahli dve obchodné lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska, jedna sa potopila
Loď plávajúca pod vlajkou Toga sa údajne potopila, osud jej posádky zatiaľ nie je známy. Drony zasiahli v utorok v Čiernom mori dve obchodné lode, ...
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6.10.2026 (SITA.sk) - Loď plávajúca pod vlajkou Toga sa údajne potopila, osud jej posádky zatiaľ nie je známy.
Vedúci záchranných operácií vo Varne Rumen Nikolov podľa verejnoprávneho rozhlasu BNR uviedol, že námorníci z potopenej lode sú nezvestní. Pátranie prebieha približne 150 kilometrov východne od pobrežného mesta Bjala.
Podľa špecializovaného portálu Maritime.bg plávala potopená loď pod vlajkou Toga.
Druhá zasiahnutá loď mala vlajku Palau a všetkých 18 členov jej posádky evakuoval bulharský trajekt. Bulharská vláda oznámila, že ešte v utorok zvolá mimoriadne zasadnutie venované útokom, ktoré označila za koordinované a bezprecedentné.
K incidentu došlo deň po tom, ako Rumunsko oznámilo útok na nákladnú loď s obilím pri svojom pobreží. Plavidlo začalo horieť a potopilo sa, pričom zahynuli dvaja členovia posádky. Ukrajina z útoku obvinila Rusko.
Vojna na Ukrajine, ktorú Rusko rozpútalo vo februári 2022, v posledných mesiacoch čoraz výraznejšie zasahuje aj námornú dopravu v Čiernom mori.
Turecká komora námorného obchodu IMEAK minulý mesiac uviedla, že od začiatku vojny bolo v Čiernom mori napadnutých 226 civilných a obchodných plavidiel, pričom veľká väčšina útokov sa odohrala tento rok.
Zdroj: SITA.sk - Drony zasiahli dve obchodné lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska, jedna sa potopila © SITA Všetky práva vyhradené.
Drony zasiahli v utorok v Čiernom mori dve obchodné lode, ktoré sa plavili vo výlučnej ekonomickej zóne Bulharska, pričom jedna z nich sa potopila, oznámila vláda. Po členoch jej posádky záchranári naďalej pátrajú.
Vedúci záchranných operácií vo Varne Rumen Nikolov podľa verejnoprávneho rozhlasu BNR uviedol, že námorníci z potopenej lode sú nezvestní. Pátranie prebieha približne 150 kilometrov východne od pobrežného mesta Bjala.
Podľa špecializovaného portálu Maritime.bg plávala potopená loď pod vlajkou Toga.
Podobný útok
Druhá zasiahnutá loď mala vlajku Palau a všetkých 18 členov jej posádky evakuoval bulharský trajekt. Bulharská vláda oznámila, že ešte v utorok zvolá mimoriadne zasadnutie venované útokom, ktoré označila za koordinované a bezprecedentné.
K incidentu došlo deň po tom, ako Rumunsko oznámilo útok na nákladnú loď s obilím pri svojom pobreží. Plavidlo začalo horieť a potopilo sa, pričom zahynuli dvaja členovia posádky. Ukrajina z útoku obvinila Rusko.
Nebezpečné more
Vojna na Ukrajine, ktorú Rusko rozpútalo vo februári 2022, v posledných mesiacoch čoraz výraznejšie zasahuje aj námornú dopravu v Čiernom mori.
Turecká komora námorného obchodu IMEAK minulý mesiac uviedla, že od začiatku vojny bolo v Čiernom mori napadnutých 226 civilných a obchodných plavidiel, pričom veľká väčšina útokov sa odohrala tento rok.
Zdroj: SITA.sk - Drony zasiahli dve obchodné lode v Čiernom mori pri pobreží Bulharska, jedna sa potopila © SITA Všetky práva vyhradené.
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