Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 6.10.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Natália
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

06. októbra 2026

Trump schválil popravu odsúdeného strelca z vojenskej základne popravnou čatou


Tagy: Masaker vo Fort Hoode masová vražda Nidal Hasan odsúdený Poprava

Nidal Hasan v roku 2009 na základni Fort Hood zastrelil 13 ľudí, jeho poprava bude prvou vykonanou americkou armádou od roku 1961.  Americký prezident



Zdieľať
pentagon_state_of_force_5_847 676x451 6.10.2026 (SITA.sk) - Nidal Hasan v roku 2009 na základni Fort Hood zastrelil 13 ľudí, jeho poprava bude prvou vykonanou americkou armádou od roku 1961.


 Americký prezident Donald Trump schválil popravu zastrelením Nidala Hasana, bývalého psychiatra americkej armády, ktorý v roku 2009 na vojenskej základni Fort Hood v Texase zastrelil 13 ľudí a ďalších 30 zranil, oznámil Pentagón. Pôjde o prvú popravu vykonanú americkou armádou od roku 1961.


„Minister obrany odporučil a prezident Donald J. Trump schválil popravu odsúdeného teroristu Nidala Malika Hasana zastrelením popravnou čatou americkej armády,“ uviedol hovorca Pentagónu Sean Parnell.

Obhajoval sa sám


Hasana odsúdila vojenská porota v roku 2013 na trest smrti za útok inšpirovaný al-Káidou.

Počas procesu sa obhajoval sám, nepredvolal nijakých svedkov, nevypovedal a ani sa nepokúsil obvinenia poprieť. Pridelení obhajcovia vtedy vyjadrovali obavy, že sa zámerne usiluje o trest smrti.

Masaker na základni


Hasan 5. novembra 2009 spustil paľbu v zdravotníckom zariadení rozsiahlej základne Fort Hood, ktorá slúžila aj vojakom odchádzajúcim do Iraku a Afganistanu.

Medzi obeťami bolo 12 vojakov a medzi zranenými 30 príslušníkov armády. Útočníka postrelil zasahujúci civilný policajt a Hasan zostal čiastočne ochrnutý.

Spolupracovník al-Káidy


Súd sa dozvedel, že Hasan vystupoval proti americkým vojenským operáciám v Iraku a Afganistane a cez internet komunikoval s radikálnym duchovným Anwarom Awlakím, údajným predstaviteľom al-Káidy, ktorého neskôr USA zabili pri útoku dronom v Jemene.

„Minister obrany určí čas a miesto popravy. Hasanov deň zúčtovania konečne prišiel,“ napísal Parnell.


Zdroj: SITA.sk - Trump schválil popravu odsúdeného strelca z vojenskej základne popravnou čatou © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Masaker vo Fort Hoode masová vražda Nidal Hasan odsúdený Poprava
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
„Ich utrpenie sa musí okamžite skončiť“. Tri roky od útoku Hamasu šéf OSN žiada trvalé prímerie
<< predchádzajúci článok
Milan Fiľo rokoval so slovinským premiérom Janezom Janšom o investíciách a ďalšom rozvoji spoločnosti Paloma

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 