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06. októbra 2026
Trump schválil popravu odsúdeného strelca z vojenskej základne popravnou čatou
Nidal Hasan v roku 2009 na základni Fort Hood zastrelil 13 ľudí, jeho poprava bude prvou vykonanou americkou armádou od roku 1961. Americký prezident
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6.10.2026 (SITA.sk) - Nidal Hasan v roku 2009 na základni Fort Hood zastrelil 13 ľudí, jeho poprava bude prvou vykonanou americkou armádou od roku 1961.
„Minister obrany odporučil a prezident Donald J. Trump schválil popravu odsúdeného teroristu Nidala Malika Hasana zastrelením popravnou čatou americkej armády,“ uviedol hovorca Pentagónu Sean Parnell.
Hasana odsúdila vojenská porota v roku 2013 na trest smrti za útok inšpirovaný al-Káidou.
Počas procesu sa obhajoval sám, nepredvolal nijakých svedkov, nevypovedal a ani sa nepokúsil obvinenia poprieť. Pridelení obhajcovia vtedy vyjadrovali obavy, že sa zámerne usiluje o trest smrti.
Hasan 5. novembra 2009 spustil paľbu v zdravotníckom zariadení rozsiahlej základne Fort Hood, ktorá slúžila aj vojakom odchádzajúcim do Iraku a Afganistanu.
Medzi obeťami bolo 12 vojakov a medzi zranenými 30 príslušníkov armády. Útočníka postrelil zasahujúci civilný policajt a Hasan zostal čiastočne ochrnutý.
Súd sa dozvedel, že Hasan vystupoval proti americkým vojenským operáciám v Iraku a Afganistane a cez internet komunikoval s radikálnym duchovným Anwarom Awlakím, údajným predstaviteľom al-Káidy, ktorého neskôr USA zabili pri útoku dronom v Jemene.
„Minister obrany určí čas a miesto popravy. Hasanov deň zúčtovania konečne prišiel,“ napísal Parnell.
Zdroj: SITA.sk - Trump schválil popravu odsúdeného strelca z vojenskej základne popravnou čatou © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump schválil popravu zastrelením Nidala Hasana, bývalého psychiatra americkej armády, ktorý v roku 2009 na vojenskej základni Fort Hood v Texase zastrelil 13 ľudí a ďalších 30 zranil, oznámil Pentagón. Pôjde o prvú popravu vykonanú americkou armádou od roku 1961.
„Minister obrany odporučil a prezident Donald J. Trump schválil popravu odsúdeného teroristu Nidala Malika Hasana zastrelením popravnou čatou americkej armády,“ uviedol hovorca Pentagónu Sean Parnell.
Obhajoval sa sám
Hasana odsúdila vojenská porota v roku 2013 na trest smrti za útok inšpirovaný al-Káidou.
Počas procesu sa obhajoval sám, nepredvolal nijakých svedkov, nevypovedal a ani sa nepokúsil obvinenia poprieť. Pridelení obhajcovia vtedy vyjadrovali obavy, že sa zámerne usiluje o trest smrti.
Masaker na základni
Hasan 5. novembra 2009 spustil paľbu v zdravotníckom zariadení rozsiahlej základne Fort Hood, ktorá slúžila aj vojakom odchádzajúcim do Iraku a Afganistanu.
Medzi obeťami bolo 12 vojakov a medzi zranenými 30 príslušníkov armády. Útočníka postrelil zasahujúci civilný policajt a Hasan zostal čiastočne ochrnutý.
Spolupracovník al-Káidy
Súd sa dozvedel, že Hasan vystupoval proti americkým vojenským operáciám v Iraku a Afganistane a cez internet komunikoval s radikálnym duchovným Anwarom Awlakím, údajným predstaviteľom al-Káidy, ktorého neskôr USA zabili pri útoku dronom v Jemene.
„Minister obrany určí čas a miesto popravy. Hasanov deň zúčtovania konečne prišiel,“ napísal Parnell.
Zdroj: SITA.sk - Trump schválil popravu odsúdeného strelca z vojenskej základne popravnou čatou © SITA Všetky práva vyhradené.
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