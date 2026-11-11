Policajti skontrolovali viac ako 1 400 obchodov, odhalili trestné činy a zadržali aj tri osoby
Zároveň vykonali 243 kontrol súkromných bezpečnostných služieb. Polícia skontrolovala počas celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej akcie ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Zároveň vykonali 243 kontrol súkromných bezpečnostných služieb.
Polícia skontrolovala počas celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej akcie viac ako 1 400 maloobchodných prevádzok. Kontroly sa uskutočnili 10. novembra a ich cieľom bolo predchádzať krádežiam, odhaľovať protiprávnu činnosť a zvyšovať bezpečnosť zákazníkov aj zamestnancov.
Ako informovala polícia na sociálnej sieti, do akcie s označením PBA 50 bolo nasadených 514 policajtov, ktorí skontrolovali celkovo 1 408 maloobchodných prevádzok a 715 osôb. Zároveň vykonali 243 kontrol súkromných bezpečnostných služieb.
Počas akcie polícia odhalila 12 priestupkov proti majetku a ďalších 67 priestupkov. Okrem toho zaznamenala tri trestné činy spáchané v maloobchodných prevádzkach a zadržala tri osoby podozrivé z trestnej činnosti.
Policajný zbor plánuje v kontrolách pokračovať aj naďalej. Ich cieľom je predovšetkým predchádzať protiprávnemu konaniu, chrániť majetok a zabezpečiť bezpečné prostredie pre obchodníkov, zamestnancov aj zákazníkov.
Zdroj: SITA.sk - Policajti skontrolovali viac ako 1 400 obchodov, odhalili trestné činy a zadržali aj tri osoby © SITA Všetky práva vyhradené.
Polícia skontrolovala počas celoslovenskej preventívno-bezpečnostnej akcie viac ako 1 400 maloobchodných prevádzok. Kontroly sa uskutočnili 10. novembra a ich cieľom bolo predchádzať krádežiam, odhaľovať protiprávnu činnosť a zvyšovať bezpečnosť zákazníkov aj zamestnancov.
Ako informovala polícia na sociálnej sieti, do akcie s označením PBA 50 bolo nasadených 514 policajtov, ktorí skontrolovali celkovo 1 408 maloobchodných prevádzok a 715 osôb. Zároveň vykonali 243 kontrol súkromných bezpečnostných služieb.
Počas akcie polícia odhalila 12 priestupkov proti majetku a ďalších 67 priestupkov. Okrem toho zaznamenala tri trestné činy spáchané v maloobchodných prevádzkach a zadržala tri osoby podozrivé z trestnej činnosti.
Policajný zbor plánuje v kontrolách pokračovať aj naďalej. Ich cieľom je predovšetkým predchádzať protiprávnemu konaniu, chrániť majetok a zabezpečiť bezpečné prostredie pre obchodníkov, zamestnancov aj zákazníkov.
Zdroj: SITA.sk - Policajti skontrolovali viac ako 1 400 obchodov, odhalili trestné činy a zadržali aj tri osoby © SITA Všetky práva vyhradené.
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