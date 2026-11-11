Predsedovia parlamentov V4 budú v Bratislave jednať o energiách a rozširovaní EÚ, rokovanie povedie Raši – VIDEO
Raši chce presadzovať realistické európske pravidlá, ktoré zohľadnia ekonomiky krajín V4 a neoslabia ich konkurencieschopnosť. Konkurencieschopnosť Európskej ...
11.11.2026 (SITA.sk) - Raši chce presadzovať realistické európske pravidlá, ktoré zohľadnia ekonomiky krajín V4 a neoslabia ich konkurencieschopnosť.
Konkurencieschopnosť Európskej únie, energetická bezpečnosť, budúcnosť automobilového priemyslu či rozširovanie EÚ budú hlavnými témami štvrtkového stretnutia predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) na Bratislavskom hrade. Rokovanie bude viesť predseda Národnej rady SR Richard Raši, ktorý privíta predstaviteľov parlamentov Česka, Poľska a Maďarska.
V hospodárskej oblasti sa účastníci zamerajú najmä na dostupnosť energií, emisné kvóty, technologickú neutralitu a podporu priemyslu. Raši chce presadzovať realistické európske pravidlá, ktoré zohľadnia ekonomiky krajín V4 a neoslabia ich konkurencieschopnosť.
„Ak má Európa zostať konkurencieschopná, musíme vytvárať podmienky, v ktorých sa oplatí vyrábať a investovať,“ uviedol predseda parlamentu. Druhou témou bude rozširovanie EÚ, predovšetkým perspektíva krajín západného Balkánu.
Slovenská strana chce zdôrazniť potrebu dôveryhodného prístupového procesu založeného na splnení podmienok a uskutočnení reforiem. Rokovať sa bude aj o iniciatíve V4 Youth, ktorá má prepájať mladých ľudí pôsobiacich pri parlamentoch krajín V4. Spoločná konferencia sa plánuje na jar 2027.
Stretnutie sa koná v rámci slovenského predsedníctva vo V4 pod mottom „V4 pre silnejšiu Európu“. V piatok 13. novembra bude na Bratislavskom hrade nasledovať rokovanie v rozšírenom formáte V4+ Priatelia kohézie, ktorého hlavnou témou bude viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034.
Zdroj: SITA.sk - Predsedovia parlamentov V4 budú v Bratislave jednať o energiách a rozširovaní EÚ, rokovanie povedie Raši – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Konkurencieschopnosť Európskej únie, energetická bezpečnosť, budúcnosť automobilového priemyslu či rozširovanie EÚ budú hlavnými témami štvrtkového stretnutia predsedov parlamentov krajín Vyšehradskej štvorky (V4) na Bratislavskom hrade. Rokovanie bude viesť predseda Národnej rady SR Richard Raši, ktorý privíta predstaviteľov parlamentov Česka, Poľska a Maďarska.
Rozširovanie Európskej únie
V hospodárskej oblasti sa účastníci zamerajú najmä na dostupnosť energií, emisné kvóty, technologickú neutralitu a podporu priemyslu. Raši chce presadzovať realistické európske pravidlá, ktoré zohľadnia ekonomiky krajín V4 a neoslabia ich konkurencieschopnosť.
„Ak má Európa zostať konkurencieschopná, musíme vytvárať podmienky, v ktorých sa oplatí vyrábať a investovať,“ uviedol predseda parlamentu. Druhou témou bude rozširovanie EÚ, predovšetkým perspektíva krajín západného Balkánu.
Splnenie podmienok a uskutočnenie reforiem
Slovenská strana chce zdôrazniť potrebu dôveryhodného prístupového procesu založeného na splnení podmienok a uskutočnení reforiem. Rokovať sa bude aj o iniciatíve V4 Youth, ktorá má prepájať mladých ľudí pôsobiacich pri parlamentoch krajín V4. Spoločná konferencia sa plánuje na jar 2027.
Stretnutie sa koná v rámci slovenského predsedníctva vo V4 pod mottom „V4 pre silnejšiu Európu“. V piatok 13. novembra bude na Bratislavskom hrade nasledovať rokovanie v rozšírenom formáte V4+ Priatelia kohézie, ktorého hlavnou témou bude viacročný finančný rámec EÚ na roky 2028 až 2034.
Zdroj: SITA.sk - Predsedovia parlamentov V4 budú v Bratislave jednať o energiách a rozširovaní EÚ, rokovanie povedie Raši – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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